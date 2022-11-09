新华网进博会上黑科技盘点 华为PC“智慧体验”引发关注

作为业内最高的展会，进博会已成为全球创新产品和前沿科技绝佳的首发高地与聚集地，汇集全球各行业最新的先进成果。11月9日@新华网发布了“进博会黑科技盘点”视频，华为笔记本意外现身其中，得到了众多业内人士和网友的关注。

在万物互联的今天，传统形态的PC难以满足用户的新需求。《2020年笔记本电脑九大消费新趋势》报告中提出，智慧交互已成为消费者购买笔记本时新的关注点，这也意味着，PC走向“智慧化”已成行业大趋势。

华为入局PC领域6年就做到了行业头部品牌，之所以能在短短几年间取得傲人成绩，一方面得益于坚实的技术储备和手机产品上的成功经验，另一方面则是拥有先人一步的洞察能力，在“智慧化”成为PC行业大趋势的背景下，率先破局。

回顾华为PC“智慧办公”的发展历程：2016年，华为开启轻薄本新纪元，推出首款笔记本MateBook，华为分享功能问世；2018年，发布全球首款全面屏笔记本华为MateBook X Pro，打破了我们对笔记本的认知，并推出一碰传技术。

2019年，率先打通Windows和安卓手机体验，实现手机与PC、平板设备的无缝协同体验；2020年华为MateBook X多屏协同和云服务，定义和引领第三代移动办公体验；2021年，华为首创移动应用引擎和超级终端，定义生态融合和设备协同新体验。

作为PC新势力的标杆，华为率先瞄准智慧化创新的全新赛道，从一碰传到多屏协同再到超级终端，华为在设备协同上一直走在行业前列,不断通过技术创新重新定义PC，精进智慧与硬实力，为消费者和行业打造行业的新标杆。

在@新华网发布的“进博会黑科技盘点”的视频中，华为PC便向我们展示了华为笔记本的“一屏三窗口”，支持同时打开3个（1主2副）手机窗口同时操作三个手机App。比如一屏看抖音直播卖货，另外两个屏幕查看其他电商平台上的相同产品，对比价格和优惠，货比三家。

工作场景下也能更加高效，居家办公进行线上会议时，可以一屏开视频会议，一屏查阅资料，一屏点外卖，还可以同步打开笔记本上的AI纪要做会议纪要，可谓工作生活两不误，效率显著提升。如今，手机上常用的多个APP没有PC端，工作时要反复在手机和电脑之间横跳，非常麻烦。将华为PC与手机多屏协同后，可以同时以分屏的形式至多3个APP，实现一屏三窗口，常用手机APP都可以放在桌面，非常方便。

如今华为就完成了全线产品布局，主打高端市场的“MateBook X系列”、面向主流市场的“MateBook 数字系列”、拥有高品价比的入门级“MateBook D系列”以及强调全场景兼容具备出色移动性的“MateBook E系列”。当下正值双11，华为笔记本还有全系优惠活动。

华为MateBook X Pro 2022 12代酷睿版，陶瓷喷砂工艺，握感舒适；屏幕支持双色域切换，让办公更舒适、追剧更沉浸；压力触控板配合8大创新手势，手指敲敲就截屏，同时来了全年最大促销力度，下单立省1000元，9999元拿下最高品质的商务旗舰。

华为MateBook E，其采用专业级OLED原色全面屏，600尼特高亮度，拥有出色的显示效果，纤薄随行，三种模式随需变换；再搭载11代酷睿处理器，完全可以满足商务精英们的日常使用需求，华为旗舰二合一笔记本移动办公优选，入手即省至高400元！

华为MateBook E Go/E Go性能版 ，其采用12.35英寸2.5K原色全面屏，机身仅有710g，二合一形态不仅便携，笔记本形态、平板形态、支架形态、分体形态四种不同形态也足以让你在任何情况下都拥有最合适的解决方案，此外，其还支持横屏大窗口，让手机互联办公多线程更高效，实现桌面端体验、多设备通信共享，让移动数据连接更自由更便捷，同时功耗更低、中转站，让简单信息流转跨应用更直观。华为二合一笔记本办公新品，入手至高直降300元！

华为MateBook E Go性能版1T版本现已高能上线！存储升级，快乐加倍！

这个双十一上华为商城，下单即享HUAWEI MateBook E系列至高400元优惠，下单即享HUAWEI MateBook E Go至高300元优惠，更有12期免息等你来！

华为MateBook 14到手4199元起，采用轻薄金属机身设计，2K触控全面屏，双指拉伸轻松放大图片，口袋式充电器，一充多用，支持手机、平板超级快充。12代酷睿版本是不容错过的5千元最强性能本。另外还有搭载AMD R5处理器版本，也是4K价位段最香全能本。

华为MateBook 14s 2022，搭载了2.5K高刷全面屏，实现了△E＜1的高色准，摄影师在修图的时候就能看到更多的细节。性能也有12代酷睿处理器加持，剪辑Vlog不会卡顿，3:2屏幕比例还能显示更多的内容，这台14英寸高性能高手，双十一入手立省300元。

华为MateBook D 14/D 15，标配高清护眼全面屏，德国莱茵 TüV低蓝光认证，至高搭载第 12 代英特尔®酷睿™ i7-1260P 处理器提供出色的性能。华为MateBook D 14是3K价位段高品质优选轻薄本，智慧护眼样样兼具。华为MateBook D 15是4000元优质大屏轻薄本，学生党值得入手。

华为MateBook D 16 SE版到手4799元起，其同样搭载了12代酷睿处理器，性能有保障，加上它还有数字独立键盘，可以大大提升财务人员、程序员等重度办公人群的办公效率，可以说它就是4K价位段，大屏高性能轻薄本的闭眼首选！

华为MateStation X一体机，拥有时尚外观设计，更显高端，放在桌面上即是一件精美的艺术品，28.2英寸的超大屏幕，屏占比高达92%，屏幕更支持4K+分辨率，带来沉浸大视野。此外，华为MateStation X打通了设备之间的壁垒，实现多设备协同，文件互传更方便，大大提升办公效率。堪称Windows阵营天花板级别的旗舰一体机MateStation X，外观设计、规格参数、智慧能力，样样到位，带来良好的体验，抢购价8999元起。

华为MateView SE显示器，23.8寸全面屏，屏占比高达92%，还有P3电影级色域，SGS低视觉疲劳认证，好看又护眼，价格只要699元。

华为PixLab V1打印机仅1399元，采用HarmonyOS系统，支持华为自研的原色打印引擎精准使用彩色墨水，智能抓取环境光和屏幕色温，通过AI算法还原真实色彩，使照片更贴近屏幕显示效果。