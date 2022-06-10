锐龙9 6900HX+满血RTX 3060 ROG魔霸新锐2022款到手仅8499元

作者：景博健

【天极网笔记本频道】又到了一年一度的618购物节，不少厂商都开启了优惠促销，相信很多小伙伴都准备趁此机会入手一台游戏本。最近，ROG魔霸新锐2022款将开启一波优惠折扣，在6月10日-6月18日期间，2.5K 165Hz高刷电竞屏+锐龙9 6900HX+“满血”RTX 3060配置到手价仅需8499元，相较于其它品牌新品R7版本的配置产品，魔霸新锐2022款的价格还更低，只能说是“真香”了，感兴趣的小伙伴千万不要错过啊。

购买链接：点击购买

魔霸新锐2022款采用了全新的魔能绿配色，金属机身尽展浓厚机甲风，A面延续了经典的斜切式不对称点阵设计，搭配上ROG标志性的LOGO和信仰徽章，彰显电竞美学基因。同时D面的U型底盘灯还支持神光同步，配合ROG外设使用时光效更加给力。

除了炫酷的外观外，魔霸新锐2022款在性能配置上也同样非常强悍，它搭载了AMD锐龙9 6900HX超频版处理器，基于新一代Zen3+架构，6nm制程工艺，8核心16线程高规格。加速时钟频率至高可达4.9GHz，拥有更高的性能上限。

显卡方面为140W满功耗RTX 3060笔记本电脑GPU，NVIDIA Ampere架构，6GB显存，支持实时光线追踪及NVIDIA DLSS技术，进一步提升画质和帧率。这款机器还支持双显三模显卡切换技术，可以自由在独显、集显、混合输出三种模式下进行切换，应对不同的使用场景。

同时它还搭载了PCIe 4.0高性能SSD，预留M.2接口，支持组建RAID 0，读写速率再次提升。标配16GB DDR5 4800MHz高频内存，并支持扩展至64GB，满足你对大内存的需求。

为了实现性能的稳定释放，魔霸新锐2022款配备了冰川散热架构2.0，采用暴力熊液金导热，搭配双风扇四出风口六热管豪华配置，加上3D风道、CoolZone等设计，能够高效的将热量排出，提升散热效率，让产品时刻保持着强悍的性能。

为了给玩家带来更好的游戏体验，魔霸新锐2022款配备了一块15.6英寸2.5K 165Hz电竞屏，高分辨率带来了更加细腻的显示效果，高刷新率则让画面显示更加丝滑，配合Adaptive-Sync防撕裂技术，消除画面卡顿与撕裂。值得一提的是，它还配备了Smart Amp双扬声器，并获得索尼Hi-Res Audio金标认证，配合杜比全景声技术，音效更具立体感，为你打造视觉和听觉的双重盛宴。

魔霸新锐2022款，在外观、性能、屏幕等方面都有着非常出色的表现，如果你最近想要入手一款游戏本，那么赶快趁着这波优惠把它带回家吧。