英特尔Arc锐炫显卡将于3月30日推出 比核显性能强2倍

作者:景博健

【天极网笔记本频道】去年的8月中旬,英特尔正式宣布其即将推出的高性能显卡品牌命名为“锐炫”(Arc),这个新的品牌将涵盖驱动英特尔高端独立显卡的硬件、软件和服务,将延续多代,首款产品代号为“炼金术士”(Alchemist)。在今年CES 2022已经有50多款笔记本、台式机产品将会搭载Arc锐炫显卡,根据英特尔的规划,首批锐炫品牌独立显卡仅面向移动平台,将出现在搭载Alder Lake移动版处理器的笔记本电脑里。日前,英特尔宣布将会在3月30日在“游戏的新阶段 (A New Stage of the Game)”活动中推出该系列产品。英特尔视觉计算集团副总裁兼总经理Lisa Pearce分享了关于这款显卡的更多消息。

据悉,英特尔首款上市的移动显卡为Intel Arc A370M。第一款进入移动市场的英特尔Arc独立显卡产品将在保持相似外形尺寸的同时,将显卡性能与单独的集成显卡相比提高多达2倍,这款独显将支持英特尔的Power Share和Deep Link技术。

具体来说,测试平台分别为酷睿i7-12700H(14核20线程)+32GB 4800MHz内存+Intel Arc A370M显卡,总TDP为40W,以及酷睿i7-1280P(14核20线程)+32GB 4800MHz内存+Iris Xe集成显卡,总TDP28W。前者在运行1080P中等画质《地铁:离去》(DX12)的平均帧率是后者的2倍。英特尔应该会在正式发布会时公布这款显卡在其它游戏上的帧率表现,大家可以重点关注下。

关于后续的产品规划,英特尔此前承诺会在今年推出移动端和桌面端的独显,它们已经提前计划3代产品,随着在市场上的地位被逐渐确立,每次也会带来更高的性能。桌面端的独立显卡预计会在第二季度末推出,英特尔表示,移动端的Arc系列被优先考虑是为了将所有重要技术(CPU、图形、媒体、显示器、I/O 等)结合在一起,这应该会为以后的桌面系列打下良好的基础。