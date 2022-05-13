七彩虹将星X17 Pro新品首发：售价9999元起！

作者：惜

【天极网笔记本频道】在历过两代笔记本产品的更替后，七彩虹在2022年5月推出全新的将星X17 Pro系列，以深沉的曜影黑作为主色调，打破经典的“国风元素”。从Pro的明明可以看到，将星X17 Pro隶属于高端硬核游戏本系列，在提供顶级性能外，还能为游戏玩家带来哪些惊喜？

外观设计方面，新一代将星X17 Pro系列采用极致简约的外观设计，深沉低调的曜影黑配色与磨砂铝合金材质机身搭配，既迎合现代科技美学的前卫观感，同时又不会过于浮夸。拥有24.9mm的纤薄金属机身，保证笔记本电脑的便携性和强度。

配置方面，全新将星X17 Pro系列游戏本提供三套配置，i9-12900H搭配RTX 3070 Laptop、RTX 3070 Ti Laptop两款显卡，i9-12900HK则与RTX 3080 Ti Laptop组成顶配套装。英特尔第12代酷睿i9-12900H/HX采用混合式架构，Intel7制程工艺，保证了性能和续航之间的平衡。

显卡采用NVIDIA安培架构的GeFore RTX 3070 Ti Laptop和RTX 3080 Ti Laptop，第二代RT Core核心和第三代Tensor Core核心，能够轻松满足创意工作需求，同时还能让玩家体验到更逼真的光线追踪画面和高分辨率的游戏场景。值得一提的是，将星X17 Pro支持5屏同显，全面满足用户日常需求。

将星X17 Pro支持双显卡三模切换技术，独显直连模式让GPU直接将图像帧输出到屏幕，充分发挥GPU性能，带来约20%的游戏性能提升;集显模式完全屏蔽独显，能大幅延长续航时间，保证无电源情况的续航;混合输出模式低负载场景下使用集显，平衡性能和续航。需要注意的是，将星X17 Pro出厂默认混合模式，独显直连需要玩家到BIOS中字形设置。

将星X17 Pro搭载三星的PCIe 4.0 x4通道的固态硬盘，拥有更高的传输速率和更好的稳定性，为创意工作或游戏加载带来保障。笔记本标配16GB双通道DDR4-3200MHz内存，最高可拓展至64GB。

将星X17 Pro系列采用新一代疾风3.0 Pro散热系统，大尺寸双风扇为CPU/GPU独立散热，7根独立导热管能够将热量快速传导至鳍片，相变液态金属PAD导热提升CPU/GPU与散热器之间德到热效率。内置的Control Center 3.0系统可通过Fn+Esc快速启动，可根据不同使用场景切换至最佳状态。

屏幕方面，将星X17 Pro采用拥有2K分辨率的17.3英寸、165Hz高刷新率IPS电竞屏，NVIDIA G-Sync技术能减轻撕裂卡顿、拖影模糊等问题，给玩家带来高帧率画面同时观感更加顺滑。

将星X17 Pro支持传输速率高达40Gbps的雷电4接口，同时将无线网络升级到Wi-Fi 6E，减少信号干扰及延时。15色可调背光键盘、大面积一体式触控板。

此外，七彩虹产品均在全国联保，执行国家三包政策，硬件质量问题保修期内上门维修服务不限次数。

目前，京东【七彩虹电脑自营旗舰店】已经开启了i9-12900H + RTX 3070 Ti版本的预约，首发价9999元，除了京东白条三期免息外，购买的用户还可获赠键盘鼠标套餐及笔记本支架，感兴趣的玩家就不要错过。