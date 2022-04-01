英特尔Arc A350M独显跑分曝光：接近GTX 1650 Max-P

作者：景博健

【天极网笔记本频道】3月底英特尔正式推出了Arc Mobile系列显卡，将会包括覆盖主流游戏的锐炫3系列、性能游戏的锐炫5系列以及硬核性能游戏的锐炫7系列，首批产品包括Arc A350M和Arc A370M。其中Arc A350M拥有6个Xe内核、768 FP32核心，6个光追单元，显存为64bit位宽的4GB GDDR6，显卡时钟频率1150MHz，功率为25-35W，曝料人@harukaze5719也在最近晒出了其3D Mark跑分成绩。

根据曝光，Arc A350M的Fire Strike显卡成绩为7318，比Iris Max(基于完整的DG1芯片)快16%，Time Spy显卡成绩为3197，比Iris Max快了70%，可以看出这款显卡对于在DirectX 12下的表现要好很多。与友商的产品对比的话，其跑分成绩接近英伟达的GTX 1650 Max-P版本。

从跑分的成绩来看，应对主流的网络游戏问题都不大，3A大作的话就比较勉强了，不过作为一款面向轻薄本的独显，Arc A350M的性能还是蛮不错的。另外，它还支持硬件级的光线追踪和Xe 超级采样(XeSS)，而且还有Deep Link 技术，可以让锐炫移动端独立显卡与自家的CPU和集成显卡缝配合，提升游戏、创作和直播的体验，在平台方面的优势也是英特尔和NVDIA、AMD竞争的一个关键点。

据了解，英特尔将会在夏天带来定位更高的锐炫5系列―A550M，锐炫7系列―A730M、A770M等产品，它们的性能更加非常值得期待。