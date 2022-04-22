智能商务新生态 联想启天K10 Pro商用平板评测

作者：夏初

【天极网笔记本频道】近年来，中国平板市场规模的快速扩张得益于平板在商用市场的活跃。具备便携性、易用性、多场景等优势的商用平板在商用市场、不同行业应用中扮演着越发重要的角色，成为企业数字化转型、业务模式创新的关键平台。拥有敏锐行业洞察的联想在平板领域频频发力，不断深挖平板品类新可能，已经成为商用平板领域的领军者。经过几年的深耕，联想在商用平板领域积累了丰富的经验，旗下启天系列平板在商用平板领域处于领先地位，覆盖了不同层级、不同应用领域的客户。

联想启天系列――启天K10 Pro商用平板电脑正是联想商用平板产品矩阵中的重要产品，拥有十分广泛的应用场景。本文将对启天K10 Pro进行深度体验和评测，了解在现代办公场景下，这款平板设备能够为企业用户提供哪些技术支持。

优雅外观彰显商务美学

联想启天K10 Pro智能平板完美契合了商务人士的格调与审美，使用宇宙灰配色，更显大气沉稳。这款平板采用了三分一构图美学设计，铝合金外壳经过阳极氧化工艺处理之后提升了耐腐蚀性、抗氧化、耐磨性以及强散热;深色部分材质亲肤，手感极佳。

启天K10 Pro十分明确作为多场景商用平板的产品定位，在采用金属外壳的前提下，251.2×158.8×7.45mm的三围堪称纤薄，整机仅有470g的重量十分方便用户将它装进公文包、双肩包，轻松出入不同的商务场景。

当然，联想还为启天K10 Pro配置了专属保护夹，拥有收纳笔仓，不同担心手写笔的存放问题;多种支撑模式便于实现不同的使用角度。整机470g，保护夹243g，触控笔17g即便加上保护套的重量，启天K10 Pro也只有700g出头，便携性出众。

不仅好看 还要“好看”

屏幕不仅仅承担了图像显示的功能，还承担了交互的重任。启天K10 Pro采用10.61英寸屏幕，不仅带来了适合办公的屏幕面积，也兼顾了体积和便携性，这与商用用户的多重使用场景十分契合。同时，超窄边框增加了视觉宽度，能够突出整体视觉效果。

这是一款60Hz刷新率的屏幕，2K分辨率让画面丝丝入扣，画面细节清晰可见。72% NTSC色域覆盖在多色彩的画面显示中能够呈现更出色的效果，对比一般的45% NTSC色域的商用PC更具优势。

护眼是联想在旗下多品类设备上的一贯坚持。启天K10 Pro通过了莱茵TUV低蓝光护眼认证，同时具备一键可开启的护眼模式，降低蓝光辐射对眼睛的伤害。除硬件防蓝光之外，启天K10 Pro所支持的护眼技术2.0还从软件上进一步提供了保护。全新舒适阅读模式、智能光感技术、软件护眼模式以及人体工程学安全距离提醒四个功能全方位呵护用户眼睛健康。

音视频硬件加持 全面拥抱视频办公

疫情大背景下，线上办公、居家办公成为不少企业复工复产的重要方式。视频会议拉近了企业与员工之间的距离，同时对商用平板的硬件设备提出了更高的要求。

从硬件层面上来说，联想启天K10 Pro商用平板前置800W像素、后置1300W像素的广角摄像头，成为视频会议的“利器”，为线上协同合作打下了基础。

多人视频会议及线上学习场景支持数值自动变焦，能精准捕获讲解人员面部轮廓，83°可视广角镜头更贴合视频会议需要，能容纳更多画面，无需调整平板距离进行手动对焦。

联想启天K10 Pro通过立体扬声器实现环绕声效，在杜比全景声的支持下，这款平板的影音视听观感上升到了一个新的层次。在视频会议、线上办公、影音娱乐过程中都沉浸感十足。

除了这些基础应用，摄像头还有更多可供开发的场景。企业用户可以使用图片拍照识别功能，能够自动智能图形矫正、快速识别身份证、名片和演示文稿等，帮助提高办公效率，这也特别适合人力、行政部门的同事们使用。高清摄像头也能满足“窗口业务”和外拓业务等金融重要场景中的身份识别需求，提升工作效率。

多场景应用 “配套设施”必须齐全

启天K10 Pro最让人惊喜的配件莫过于触控笔，它能够在很大程度上代替手指，实现更多精准操作。但市面上配备触控笔的平板书写体验参差不齐，极大影响了用户体验。

联想启天K10 Pro搭配的触控笔拥有4096级灵敏度和几乎“0”延迟书写，能够模拟出更真实顺滑的书写感受。无论是速记还是绘画标注，高精度触控笔都能带来不同的笔触效果，实现仿若真实的书写体验。

“随笔记”这项功能对商务人士、创意群体更显重要。当电话响起，随手能够记录也让人倍感安心。在启天K10 Pro配套触控笔的加持下，这款平板电脑能够实现更多操作。

按住触控笔上键即可快速呼出随笔记功能，在会议中随时记录灵感与要点信息。这些信息不仅会通过手写笔记的方式保存，还能够自动识别成文本，拖拽笔记就能以文本形式导入到电子文档中，减少重复工作的时间。

触控笔在分享资料期间还能作为翻页器和遥控器实现远程操控，例如幻灯片翻页、遥控拍照、播放/暂停音频，打破空间限制，为办公提供极佳便利。在教学以及会议场景，联想启天K10 Pro的隔空传输、无线投屏功能让分享文件、共享屏幕内容更方便，提升参会和教学效率。

除此之外，联想启天K10 Pro系统基于安卓12系统进行优化，具备成熟的稳定性。兼容千万app，用户可随时下载所需软件;联想还可以针对企业的特殊场景提供软件出厂定制等专属服务，平行视窗功能方便用户同屏开启二级菜单，双侧浏览更方便。

7700mAh电池加持保证多场景办公需要，待机模式可达1670小时，网络浏览情况下可连续浏览14.5小时，视频播放时间可实现12.4小时，音乐播放时间高达70小时。用户还可以使用T-Hub进行转接扩展，充电转接两不误，进一步提升工作效率。

总结

对于企业、教育、政府、金融等诸多行业来说，在场景多样化、工作内容复杂化的现代商业场景中，信息内容传递、共享内容、协同合作往往占据了大量的时间成本，视频会议、线上办公等多场景协作也极易受信道噪声、网络延迟的影响。

除了本文已经体验到的种种功能，联想启天K10 Pro还拥有不同版本来应对不同的应用场景。WiFi版本适用于各类学校的教学场景，电商、培训机构、对移动办公需求不强的政企事业单位;LTE版本适用于各种对公窗口，在各类移动场景下更具优势。

整体来说，联想启天商用平板背靠联想“高品质的硬件交付能力+专业开放的软件开发能力+全面灵活的服务定制能力”三大核心能力，正在成为打通硬件、软件、解决方案到行业生态界限的纽带。同时，启天系列商用平板也是联想“3x6+xN”商用启天平板生态合作战略的重要核心，起到优化应用场景与形成良性商用平板生态循环的重要作用，赋能行业合作伙伴更快速、更高质量转型，实现降本增效。

对于积极拥抱数字化、智能化转型的教育、金融、医疗、制造、政务、零售等行业企业及更多中小型企业而言，在 IT设备采购时，联想启天K10 Pro商用平板值得考虑。