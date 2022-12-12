TGA年度游戏公布，华硕天选3搭载RTX 3060力战未来，双12仅需7599！

【天极网笔记本频道】又临近年末，今年《艾尔登法环》也不负众望在激烈的角逐中斩获年度游戏大奖，可谓实至名归。但想要体验这样一款足以载入游戏史册的磅礴大作，必然少不了一台性能强劲的笔记本电脑。华硕天选3 锐龙版凭借出彩的设计和扎实的配置早已在年轻用户当中收获了良好口碑，恰逢双十二，它绝对是所有玩家体验艾尔登魔幻世界的高性能首选。

华硕天选3 锐龙版：顶级配置诠释极致暴力美学

到手价：7599元

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华硕天选3锐龙版二次元的外观设计让年轻用户简直毫无抵抗力。并且出众颜值之下，它还深藏一颗“钢铁之芯”。AMD锐龙7 6800H加上RTX 3060的强悍组合通吃市面上的3A大作，实时光线追踪以及DLSS 2.0可以还原游戏中生动逼真的光影效果。

其他配置方面，华硕天选3锐龙版搭载512GB PCIe4.0固态和 16GB DDR5 4800MHz双通道内存，高压场景中加载快，无卡顿，不会让游戏因场景转变而给玩家带来割裂感。

为了提供顶级的画面效果，华硕天选3锐龙版配备一块144Hz的FHD屏幕，拥有100% sRGB和Adaptive Sync防撕裂技术，不仅能保证流畅性，还能最大程度还原游戏制作人的创作意图，让玩家身临其境。

另外，杜比全景声技术搭配Hi-Res高解析认证，双扬声器将《艾尔登法环》中史诗磅礴配乐所表现出的荒凉肃杀加以重塑。搭载90Wh的高容量电池，39分钟就能回血60%。

华硕天选3锐龙版同样凭借出色的外观设计与顶尖的硬件配置收获大批拥趸，双12期间仅需7599，迈向成为艾尔登之王的道路吧。

ROG魔霸新锐 2022：极致性能带来越阶实力

到手价：8999元

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ROG一直以来都深耕玩家群体，推出过无数经典产品，而这款ROG魔霸新锐 2022同样拥有不俗实力，它搭载AMD锐龙9 6900HX超频版旗舰处理器，拥有8核16线程，最高频率达到4.9GHz，采用暴力熊液金导热，极限性能持久保持训龙ROG是专业的!

为了搭配这颗超旗舰处理器，ROG魔霸新锐 2022采用满血140W RTX 3060显卡，同样拥有光线追踪和DLSS，无论是年度游戏还是高压3A大作，都能轻松应对。同时ROG Boost超频引擎的加入，让ROG魔霸新锐 2022带来更高画质以及更加稳定的画面帧率。

此外，ROG魔霸新锐 2022配备一块15.6英寸2.5K分辨率165Hz刷新率的电竞屏，不仅拥有3ms的极速响应时间，还带来Dolby Vision、100%DCI-P3专业广色域、DC调光、IPS屏幕以及Adaptive Sync等一众特性，可以呈现令人惊艳的画面效果，即使玩家身处战场，也能快人一步对画面作出响应。

其他方面，ROG魔霸新锐 2022使用Smart Amp双扬声器，让游戏中每一次轻微的声音变化都能精准地被玩家所感知，并且依靠杜比全景声5.1.2声道的强大定位实力，让敌人无处遁形。

作为ROG品牌中辨识度极高的产品之一，ROG魔霸新锐 2022凭借机甲风格满足了玩家的个性化需求，而在硬实力上ROG魔霸新锐 2022同样无压力运行各类游戏大作，这样一款让玩家感到心安的游戏本，双12只需8999，让暴躁更加彻底!

联想拯救者R9000P：强劲实力拯救游戏体验

到手价：8699元

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联想拯救者在玩家群体中享有不错的口碑，联想拯救者R9000P在前辈基础上带来了更极致游戏体验。它采用AMD锐龙7 6800H处理器，开启野兽模式下可以达到85W的性能释放，在一些对处理器要求比较高的游戏中，联想拯救者R9000P可以做到从容应对。RTX 3060让联想拯救者R9000P能够渲染更加高效的画面，配合16英寸2.5K分辨率的全面屏，使得游戏画面显得真实且富有冲击力，流畅响应玩家的每一次指令

屏幕最高支持165Hz刷新率、100%sRGB以及3ms的高速响应时间，不仅能够带来艳丽的游戏画面，还能让画面更加顺畅，更高帧率使得游戏的连贯性更强。同时PCIe 4.0的固态硬盘加上DDR5 内存的组合，让每一次加载都变得无感，给玩家足够沉浸的游戏世界。目前这款机型双12优惠只要8699，立刻拯救游戏体验。

近年来3A大作层出不穷，不仅在游戏玩法上有着十足的进步，在游戏表现以及技术力上也不断革新，这也对游戏本的硬件实力提出巨大挑战。华硕天选3锐龙版在颜值之上对于性能的无尽探索，不仅面对本世代游戏显得游刃有余，即使面对即将到来的游戏大作也丝毫不惧，极强的硬件配置就是华硕天选3锐龙版敢战未来的底气，7599元的价格，双12冲就完事了!