AMD第一季度营收58.87亿美元，净利润同比增长42%

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】5月4日消息，AMD今日公布了该公司的2022财年第一季度财报。报告显示，AMD第一季度营收为58.87亿美元，与上年同期的34.45亿美元相比增长71%，与上一季度的48.26亿美元相比增长22%;净利润为7.86亿美元，与上年同期的5.55亿美元相比增长42%，与上一季度的9.74亿美元相比下降19%。

在截至3月26日的这一财季，AMD的净利润为7.86亿美元，这一业绩远好于上年同期。2021财年第一季度，AMD的净利润为5.55亿美元。

AMD第一季度营收为58.87亿美元，与上年同期的34.45亿美元相比增长71%，与上一季度的48.26亿美元相比增长22%，超出分析师预期。

按业务部门划分，AMD计算和图形产品部门第一季度营收为28亿美元，与上年同期相比增长33%，与上一季度相比增长8%;运营利润为7.23亿美元，相比之下上年同期为4.85亿美元，上一季度为5.66亿美元;

AMD企业、嵌入式和半定制产品部门第一季度营收为25亿美元，与上年同期相比增长88%，与上一季度相比增长13%;运营利润为8.81亿美元，相比之下上年同期为2.77亿美元，上一季度为7.62亿美元;

赛灵思部门第一季度(自收购完成以来)的部分营收为5.59亿美元，运营利润为2.33亿美元。

AMD其他所有部门第一季度的运营亏损为8.86亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为1亿美元，上一季度的运营亏损为1.21亿美元。

AMD第一季度运营利润为9.51亿美元，与上年同期的运营利润6.62亿美元相比增长44%，与上一季度的运营利润12.07亿美元相比下降21%。

AMD第一季度运营利润率为16%，与上年同期的19%相比下降3个百分点，与上一季度的25%相比下降9个百分点。

AMD第一季度毛利润为28.18亿美元，与上年同期的15.87亿美元相比增长78%，与上一季度的24.26亿美元相比增长16%。

AMD第一季度运营支出为19.50亿美元，与上年同期的9.29亿美元相比增长110%，与上一季度的12.23亿美元相比增长59%。其中，研发支出为10.60亿美元，相比之下上年同期为6.10亿美元，上一季度为8.11亿美元;营销、总务和行政支出为5.97亿美元，相比之下上年同期为3.19亿美元，上一季度为4.12亿美元。

AMD预计，2022财年第二季度营收将达65亿美元左右，上下浮动2亿美元，同比增长约69%，环比增长约10%，这一业绩展望超出分析师预期。

AMD预计，2022财年营收将达263亿美元左右，与2021财年相比增长约60%，高于此前展望的同比增长约31%，也超出分析师预期。

在本轮财报发布前，外界的普遍担忧是PC市场经历两年的爆棚式发展后，需求回落是否会对芯片需求造成影响。

AMD首席执行官苏姿丰博士也承认了这种情况存在，不过强调公司的关注焦点围绕着市场高端、游戏和商业部分。公司看到了强劲的增长机会，并期望继续扩展整体的收入份额。本季度AMD的计算和图形业务部门营收同比上升33%，环比甚至还高了8%。公司表示本季度CPU和显卡的销售额都出现了上升，同时锐龙处理器的平均售价也有所上升。

包含云服务器在内的企业端、嵌入式暨半客制化事业群本季度营收同比上升88%至25亿美元。除了云服务器的需求持续强劲外，消费者热烈追捧PS5、Xbox One和Steam Deck也推动半客制化业务实现“两位数百分比”的增长。苏姿丰博士表示，这一代游戏机的销量继续超过前几代，公司预计2022年将是半客制化创纪录的一年。