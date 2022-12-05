显卡涨价呈不可阻挡之势，降价希望渺茫

【天极网笔记本频道】自从英伟达发布RTX 40系显卡之后，不少网友哀声载道，RTX 30系显卡没有迎来想象中的降价，而RTX 40系的售价也高出用户预期不少。这样的局面完全是用户不曾预料的，用户想过涨价，但是没想到RTX 4080定价竟然相比前代接近翻倍。目前RTX 4080在国外迎来破发，打破了最低价，但是想要显卡市场整体降价，或许有些希望渺茫。

受到虚拟币牛市影响，RTX 30系显卡自从发布以来就成为用户再也买不到的“空气卡”，除去一些幸运儿原价购买到一些显卡之外，当时的RTX 30系显卡售价普遍翻了一倍左右。是不是有些熟悉？这也是英伟达对于RTX 4080的定价。

有网友猜测，是不是当年RTX 3080仅需5499的起售价，因为虚拟币市场火热将价格哄抬至万元左右，给了英伟达错觉，认为这个价位既然也有用户接受，那么9499的首发价已经是个善举了。

但事实上，这次RTX 4080的定价确实过于激进，不过在性能方面的提升也不算小。可能是显卡一直以来的游戏用途使得不少用户通常会用游戏性能来衡量一块显卡的价值，但英伟达其实明里暗里强调过好几次，RTX 40系相对RTX 30系并非迭代，而是并行系列的升级产品。

英伟达在发布会上对于RTX 40系显卡的专业性能大书特书，也意味着英伟达内部将RTX 4080以及RTX 4090定位为专业显卡，RTX 30系则负责游戏市场。但转型并非如此容易，RTX 4080被冠以RTX之名，那么用户就难免用游戏性能来体现你的价值。况且因为专业性能的需求，RTX 4080的整体硬件配置不算差，这也带来足够大的游戏性能提升，只是曾经拥有相同性能提升的产品，并没有这么大的价格涨幅，这才是让用户不满的根本原因。

另一方面，RTX 4090相比前代有着近一倍的性能提升，但是价格仅涨价1000元，这也让这款显卡一经发售就被哄抢一空，所以也将会面临不可避免的涨价。这就是供需失衡导致的产品涨价，但这种情况大概率不会出现在RTX 4080中。

此外，RTX 30系也会继续保持价格坚挺，从英伟达不断推出改款的RTX 30系显卡型号就能看出，英伟达并没有放弃这个系列。尽管前期RTX 30系因为矿卡流入市场等原因，让玩家和用户失去了对于这系列显卡的信心，英伟达依然指望通过推出新款打消用户对于矿卡充新的顾虑。

这也是为什么RTX 40系发布后，RTX 30系价格依旧坚挺的主要原因。英伟达的并行策略导致RTX 30系还将继续活跃很长一段时间，新上市的RTX 40系由于其本身高昂的价格劝退不少用户，那么对于矿潮期间早已“饥渴”的玩家，在经历过RTX 40系价格的失望后，成为RTX 30系显卡用户几乎是大部分玩家的选择。

所以有理由相信，目前显卡价格不会下降，并且还会持续相当长的一段时间。毕竟供需关系决定价格，随着3A大作在游戏技术中的不断革新加上深度学习、AI领域需求涌现，显卡的重要性不言而喻，对于显卡的性能要求也越来越高。作为生产力工具，尤其是如今摩尔定律几近失效的边缘时代，显卡价格飙升已呈不可阻挡之势，更何况降价呢？