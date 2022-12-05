i5-12400备受青睐？它才是新一代高性价比神U！

【天极网笔记本频道】12代酷睿推出之际，由于巨大的性能提升，使得不少用户一度怀疑这还是那个当初将挤牙膏当作传统艺能的英特尔所推出的处理器吗？尤其是在11代酷睿反向挤牙膏的前提下，12代几乎凭一己之力扭转英特尔此前濒临崩溃的口碑。这也为i5-12400的成功奠定基础，强大的硬件性能加上千元的价格，是这款处理器的优势。

在Steam的硬件占有率排行榜中，6核心CPU上半年刚刚超越4核心CPU占据榜首，占比高达33.52%，这就意味着Steam有三分之一的玩家都在使用6核心CPU，而i5-12400就是一颗6核心12线程的CPU。排名第二的4核心CPU占比同样高达30%，这说明对于游戏玩家而言，相比高端处理器，中低端处理器更加受到青睐。

i5-12400相较前代性能大幅提升，并且英特尔摒弃从2015年就一直打磨的14nm工艺，总算舍得在12代酷睿中用上10nm工艺，虽然有极大可能英特尔会继续打磨10nm工艺，但工艺的进步所带来的性能提升却是实打实的。

11代酷睿相比10代酷睿不进反退的性能表现使得不少用户转向AMD，但是12代的技术革新却带来了更加极致的性能。以i5-11600K为例，作为i5最高性能的型号，功耗高达125W，但是性能比前代的i5-10600K却并没有提升多少。而与其相同定位的i5-12600K的TDP同样为125W，性能甚至超过i9-11900K以及i9-10900K。因为开倒车的缘故，i9-11900K实际性能不如i9-10900K，这也是11代酷睿引起用户不满的一大原因之一。

如果放在i5-12400中，仅仅65W的TDP，不仅超过上一代的i5-11600K，甚至接近i9-9900以及R7-3700X，这样的性能提升幅度让其成为不少用户的首选。相比i5-12600K爆炸式的性能提升，i5-12400则相对克制很多，这也从价格方面得以显现。前者2299的首发价比起后者1699的首发价，还是有着很大的差距。

对于大部分用户而言，除去CPU之外，其他配件的搭配也尤为重要。而一旦选择i5-12600K，那么就需要承担额外成本以支持用户的超频需求。所以绝大部分用户首选i5-12400，在性能足够的前提下，性价比也要更高。

除了游戏用户，还有相当一部分用户选择这颗芯片是用来办公，毕竟不是所有用户都有超频需求，所以i5-12400就更加契合这部分用户。同时这颗芯片并没有采用异构设计，6颗核心都是大核，没有小核辅助，这就意味着用户可以安装win11以下的系统，尤其是如今win11存在大量问题。

当然也有用户认为一些主板可以绕过限制安装更低版本的Windows系统，但是对于办公用户来说，不是所有人都愿意折腾硬件，i5-12400更加让人省心。尤其是性能不弱的前提下，更低功耗、更低的硬件需求，让用户在其他配置方面也可以选择相对廉价的风扇以及更低功率的电源。并且这颗处理器还带有集显，办公用途下可以省去加装显卡的费用，作为亮机显卡而言，i5-12400的核显甚至可以在中特效的LOL中保持100帧以上的帧率，用来办公绰绰有余。

作为一颗中端利器，i5-12400给足了用户需要的一切东西，同时价格十分亲民，甚至一些散片如今的价格仅需千元左右，这价格还要什么自行车？所以够用之上的性能加上低廉的售价，以及整体配置极具性价比的特点让这款芯片受到了无数打工人和部分游戏玩家的青睐。

想要选择一块合适自己的CPU，那么就需要明确自己的需求，i5-12400看起来定位不如带K版本处理器，但只要符合用户需求，那么就物超所值。否则购买一颗i9-12900K，到头来只是做表看视频，浪费处理器性能不说，还要花费几倍的价钱，当然，土豪还是随意。