ThinkBook家族正式发布多款新品：为新青年打造生产力利器

作者:景博健

【天极网笔记本频道】5月23晚,以“Think青年·创想新生”为主题的2022 ThinkBook新品超级直播正式上演,带来了ThinkBook 14+/16+/14p/16p/16p NX等多款ThinkBook全家族重磅新品,为广大新青年提供了诸多新选择。

满足“加号青年”多元化使用需求

如今职场中越来越多的“加号青年”们,不被局限在单一的领域,勇于创新,而且愿意为自己的梦想而不懈奋斗。ThinkBook 14+和ThinkBook 16+正是为了助力加号青年们在各个领域,都能丝滑办公,自如切换。ThinkBook 14+最高搭载R7-6800H标压处理器,8核心16线程,可实现50W的性能释放,标配16GB LPDDR5内存,并内置双NVMe 4.0固态硬盘位,有着非常出色的性能,可以大幅提升办公使用效率。同时它还配备了支持光线追踪的RTX2050高性能独显,有着更加出色的图形性能,在视频剪辑、图形编辑、视觉创作等专业创作上高效产出。它还配备了62Wh大容量电池,支持疾速快充技术,30分钟回满50%电量,时刻能量充沛,应对更多挑战。

除了强劲的性能外,ThinkBook 14+还有着15.9mm厚度和1.4kg重量的轻薄机身,成为居家工作和移动办公的最优选。屏幕方面,ThinkBook 14+搭载的是14英寸的2.8K高亮屏,亮度可以达到400nit,配合100% sRGB高色域,可以真实还原影像画面细节,带来震撼视觉观感。

ThinkBook 16+同样最高可搭载R7-6800H标压处理器以及NVIDIA RTX 2050独立显卡,有着非常出色的硬件性能。它配备一块16英寸16:10大屏让工作内容一览无界,120Hz高刷新率和2560*1600超高分辨率以及100%s RGB高色域,为影像相关工作带来更加顺滑流畅的操作体验。另外,拥有更强续航能力的ThinkBook 16+采用71 Whr超大容量电池,不插电也能完成持久性创作,并支持高效快充。此外,ThinkBook 16+还特意设计了一块高达135毫米*80毫米的巨型触控板,减少用户在滑动中的无效操作,让手势操控更加便捷易用。

ThinkBook 14+和ThinkBook 16+支持WiFi-6,配备了全功能USB-C 3.2 Gen2、两个USB-A 3.2 Gen1、HDMI 2.1、RJ45、耳机/麦克风接口、一个存储卡插槽,丰富的接口可以满足用户多类型的外接设备需求,省去拓展坞的“小尾巴”,将日常工作化繁为简。值得一提的是,这两款产品都同时配有一个隐藏式USB 2.0插口,让用户在保证电脑一体化外观的同时,也可以享受到便捷的无线键鼠操作。

目前,轻薄强悍的锐智系创造本ThinkBook 14+和ThinkBook 16+已在联想官网、京东、天猫等平台正式开售,ThinkBook 14+首发价4799元起,,ThinkBook 16+首发价4799元起,5月31日晚8点开启预售。

为专业内容创作者量身打造

ThinkBook p系列一直是高能生产力的代表,这次全新的ThinkBook 16p所搭载的AMD 锐龙6000系列R9标压移动处理器和Nvidia RTX 3060显卡,将在视频剪辑、编程、设计等方面带来更多创作可能。并且通过英伟达Studio专业级驱动对50余款生产力软件的专业优化,ThinkBook 16p将成为内容创作者的高效专业生产力工具。

ThinkBook 16p通过双风扇与四出风口的多重防护设计,让功耗得以完全释放。例如,在进风方面,D面外壳冲压10,000多个进风孔,让每寸机身都得以最大化的利用。在出风方面,直立式转轴设计,可以让笔记本多面出风,夏日也可凉爽使用,此外,在出风口的鳍片处,厚度仅为0.2mm的扇叶,将会更好地带走机身热量。

全新ThinkBook 16p的屏占比高达93%,并且有着100%sRGB色域,还内置了X-Rite Pantone色彩校正,实现了色差值Delta E<1,保证了鲜艳色彩且精准校对,能为专业用户带来更好地体验。同时支持165Hz的刷新率,可以保障在连续性的动态效果下,画面内容依然无比清晰。

除此之外,这次还带来了全新ThinkBook 16p NX,它同样搭载AMD锐龙6000H系列标压处理器并搭载了NVIDIA GeForce 高性能独立显卡,最高可选RTX 3050 Ti;而85W的性能释放配合AI智能温度控制与8直径热管搭配的双风扇散热系统,在为创想青年高效加速的同时,更带来一份“冷静”。其机身薄至16.8mm,轻至1.99kg,在高性能的同时,也有着非常出色的便携性。

ThinkBook 16p NX采用16:10比例 120Hz高刷显示屏,搭配100%sRGB高色域、90%以上高屏占比和屏幕色彩校准等专业设计,实现了屏幕画面的亮部细节和暗部细节的完美呈现。

全新的ThinkBook 16p和16p NX有着更加出色的图形性能,可以轻松应对影像编辑和视频创作等专业性工作,成为美术设计、视频剪辑、3D 渲染或者音频混合等专业内容创作者生产力提升的专属所选。

更轻薄更高能,助力“职场新青年”快上分

全新的ThinkBook 14和15更高的商务属性,不仅轻薄更具高能而且轻薄便携。其中,ThinkBook 14搭载了英特尔酷睿I7 处理器,可轻松运行各类大型应用与多任务处理,提供强悍创作芯动力。搭载MX550独立显卡的高性能版本,可轻松应对综合办公的需求,ThinkBook 14锐龙版,在进行代码编辑、平面设计、多任务处理工作时也更加迅速。

ThinkBook 全系列产品都搭载了完善的接口,以ThinkBook 14举例,在AMD版本上,总共安置了两个全功能USB Type-C,两个USB 3.2 Gen1接口,一个HDMI视频接口,一个标准RJ45网口,以及一个标准尺寸的4合1读卡器,让用户随时单机出门,应对多样化办公场景挑战。

此外,ThinkBook 15支持双通道内存和双固态硬盘,将大幅提升数据读取和存储速度,实现了工作和创作“双高效”。在智能化技术应用层面,ThinkBook 14和15笔记本以AI制静,凭借全新智能AI算法,实现声源噪声过滤,在嘈杂的环境下远程开会和异地交流依然也能让声音清晰呈现。

创新双屏设计,开启全新交互体验

此前荣获了35项CES大奖的技术创新之作ThinkBook Plus 17也在今天的发布会上亮相。ThinkBook Plus 17拥有一块非常高效的3K触控主屏,同时在C面还配有一块触控副屏,在工程师手中,达成了1+1>N的效果。通过调用布局模式,两块屏幕可以上下贯通,组成一块纵向像素接近3K的瀑布屏,实现文件和长页面的一屏尽揽。其次,ThinkBook Plus 17主屏上自带专属功能——硬件分屏,将支持以1:1的模式或者7:3的模式,将主屏“硬”分成两块独立的显示器,实现办公的“一屏多用”。

同时这块副屏本身,还兼具众多创新的交互功能,例如将多个软件排列布局成组,只需一键点击,就能开启所有软件,让你一秒进入工作满buff状态。另外,ThinkBook Plus 17自带的手写笔,内置了一个可以采集颜色的取色模块,用户只要用笔的末端一吸,这个颜色就会显示在Color King软件的悬浮窗上,并通过Pantone色库,找到颜色最为接近的色卡,给出最为接近的标准色号,实现设计创作一“点”到位。

高颜值周边配件登场,实力同样不容小觑

除了笔记本新品外,ThinkBook口红电源和创作者鼠标等产品也正式亮相发布。作为一款颜值与实力兼具的智能产品,ThinkBook口红电源拥有第三代氮化镓黑科技,65W大功率快充,功率密度高达1.45W/cm3*,轻松实现体积与性能的平衡。兼容PD3.0/QC3.0/PPS多种快充协议,可以支持不同品牌手机、平板、电脑的充电需求。此外,ThinkBook口红电源还搭配了1.8米长可拆卸线材设计,让用户没有“拉线”充电的烦恼。ThinkBook创作者鼠标则提供了“侧后按键+dpi组合按键”方式,可以切换笔记本的野兽/智能/节能三种模式,让办公和娱乐之间切换更加顺畅,而凭借出色的激光引擎,ThinkBook创作者鼠标可以更加精准地在不同材质桌面上进行移动操作。凭借优异触感的精密铝合金滚轮,创作者鼠标在阅读长网页时,滚动一下即可浏览千行,轻松实现高效办公和创作。

全新ThinkBook 14+/16+/14p/16p/16p NX/14/15/口红电源/创作者鼠标等产品,现已正式登陆联想官网、联想京东官方旗舰店、联想天猫官方旗舰店、惠小店等电商平台,感兴趣的小伙伴可以看看哦。