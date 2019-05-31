COMPUTEX 2019：英特尔的“Touch Bar”以及双屏笔记本

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】COMPUTEX 2019展会期间英特尔推出了大批新品，包括期待许久的10nm制程工艺处理器、全新第九代智能英特尔酷睿博锐处理器、全新英特尔至强E处理器、英特尔酷睿X系列处理器家族以及英特尔傲腾技术M15等。

随后英特尔在29日举行的OPEN HOUSE(开放日)上展示了众多应用案例及Demo，包括本次发布的新品以及英特尔给出未来PC的设计参考、搭载九代酷睿的游戏本新品等等。下面，我们先通过笔者拍摄的现场讲解视频来了解一下吧。

视频中介绍了搭载第十代英特尔酷睿处理器的多款新品、英特尔展示的前端配备“Touch Bar”的原型机、通过传感器感应用户自动控制电脑屏幕亮度及睡眠情况、WiFi 6效果演示、十代酷睿提供更强大的图像检索及AI性能以及十代酷睿更强大的游戏性能等。

英特尔“Touch Bar”原型机

本次活动上英特尔展示了一款原型机，该款笔记本的前端增加了一块，准确的说是一条触控屏，凭借此项设计用户及时在不开启电脑屏幕的情况下也可以浏览一些信息，起到快速查看的作用。如果不掀开屏幕，这块小巧的屏幕很香是MacBook Pro配备的“Touch Bar”。工作人员表示如果OEM采用此项设计，那么是可以结合触控板升级为单曲面触控屏。

不仅如此，英特尔在这款原型机的A面顶部还配备了一颗摄像头可以感知用户，同时这款产品支持语言助手功能。据工作人员介绍能够实现这一功能是因为在A面顶部还拥有4个麦克风，能够准确识别中距离范围内的语音指令。

在COMPUTEX 2019期间，华硕发布了数款笔记本新品，其中不仅有C面键盘顶部配备触控屏的产品，同时其触控板也被设计为触控板，因此带给用户许多全新的交互方式。本次英特尔展示的原型机也给OEM厂商创新提供了一些参考，或许今后真会出现这样一款配备“Touch Bar”的Windows笔记本？

Wi-Fi 6(Gig+)解决方案

对于游戏、直播、超高清在线视频播放等应用场景而言，网络连接也是影响体验的关键因素，另外对于在线文件同步，大文件传输等商用场景，同样离不开高速网络，而这也正式目前Wi-Fi 6还有一定体验门槛，但仍备受关注的原因之一。本次英特尔展示的Demo通过现场“直播”对比，可以清晰地感受到Wi-Fi 6的“速度”。根据笔者体验感受两代Wi-Fi技术间相差的延时已经达到了5秒…

今年4月份发布的第九代智能英特尔酷睿高性能移动处理器(H)、COMPUTEX 2019期间宣布已经开始出货的代号为“Ice Lake”的全新第十代智能英特尔酷睿处理器均集成了英特尔Wi-Fi 6(Gig+)，还有首批支持Wi-Fi 6连接的搭载第八代酷睿博锐处理器的商用笔记本电脑，可以说在处理器方面英特尔已经展开布局，同时英特尔也表示2019年，将有100多款新一代PC预计把英特尔Wi-Fi 6(Gig+)作为配置选项。

此外，AVM、Edimax、Elecom、Netgear、TP-Link等公司均将在2019年推出基于英特尔技术的全新Wi-Fi 6(Gig+)路由器和网关。据英特尔介绍，面向PC、家用路由器和网关的英特尔Wi-Fi 6(Gig+)解决方案支持千兆以上的速度，其千兆级速度比主流Wi-Fi 6解决方案快2倍，比标准802.11 AC解决方案快近3倍。面向PC和家庭基础设施的英特尔Wi-Fi 6解决方案还进行了性能优化以提升用户体验。

除了以上出现在视频中的内容外，英特尔还带来了以下技术及应用场景展示：

博锐平台Hardware Shield

英特尔Hardware Shield是英特尔博锐平台的一部分，帮助减少BIOS的供给面，这个内置安全功能现在包括英特尔系统安全报告，这个新的报告功能独特地提供有关操作系统和BIOS的信息，以更好的发现恶意活动。

工作人员展示的Demo为黑客攻击电脑在BIOS层面获得甚至改写用户输入的信用卡信息，在支持Hardware Shield后可以看到攻击者无法直接看到用户数据(信用卡号不可见)，实现更全面的保护，这也是博锐平台稳定性、安全性的又一项优势。值得一提的是，博锐平台的这些功能均为OEM厂商出厂设置，只需要用户在系统中启用该功能即可。据介绍此项功能此前已经加入到全新第八代智能英特尔酷睿博锐处理器中，当然最新发布的第九代博锐也支持。

智能视频后期处理

随着各种软件的出现，无论是在手机还是PC上进行“P图”都已经十分容易了，甚至有很多“一键修图”工具，这点相信不需要笔者过多介绍了。那么不知道大家有没有想过“P视频”？在今年春节期间，北京电视台将某主持人从录制好的节目中“P掉”这个典型案例相信很多网友还能回想起来，这可以说是后期“秀操作”的典范了。但对于很多不熟悉软件或者没有深入学习过的用户而言…劝退了。

换句话说就是――请PC产业以及软件生态给出一个合理的方案。于是英特尔、OEM、开发者就“不得不”站出来。其实随着处理器性能提升，近两年用户通过PC进行视频处理的效率也有了显著提升，但是一些“技巧”类应用仍旧讲很多人拒之门外，而从这次英特尔展示的Demo则让我们发现了一条“快速通道”。

工作人员向我们展示了如果轻松从一段视频中去掉“路人”。并没有复杂的操作，只需要短短2-3分钟就可以完成快速处理。通过Adobe AfterEffect在视频包括开始、结束以及中间运动过程中建立关键点(就像圈出路人，用橡皮擦抹除)，然后…交给AI就可以了(在这个处理过程中也需要CPU进行大量的运算)。工作人员介绍通过机器学习，人工智能可以很好填补被路人遮挡的区域，并不需要用户逐帧处理。所以，如果今后你拍摄的视频出现了“抢镜路人”，就有一种很容易的处理方式。而对于内容创作者而言，这些人工智能功能加入无疑可以带来更高效率。当然英特尔的工作人员也谈到，想要获得更流畅、高效使用体验，还需要全面发挥CPU、GPU、大内存的优势，仅仅是依靠GPU或者CPU都是难以实现。

英特尔傲腾技术

在Open House中，英特尔的工作人员选择了分别采用SATA SSD、NVMe SSD以及配备傲腾内存H10的三台笔记本进行在不同应用场景下所需加载时间的对比，测试结果也表明NVMe SSD以及配备傲腾内存H10的笔记本速度明显快于SATA SSD笔记本。这也是英特尔傲腾技术的一项重要优势，可以显著提升搭载机械硬盘以及SATA SSD的笔记本以及台式机的性能，加快系统响应速度。我们以游戏为例，如果将游戏安装在机械硬盘中，凭借傲腾技术进行加速，那么可以获得更快的启动速度以及更短的游戏加载时间，从而让整个游戏体验更加顺畅。

最新发布的英特尔傲腾技术M15相比上一代傲腾技术M10在性能方面有了明显提升：M15顺序读写最高可达2000/900 MB/s，QD4 4KB3随机读写最高可达450k/220k IOPS，M10的成绩为顺序读写1450/640MB/s，QD4 4KB3随机读写250k/140k IOPS，因此可以为机械硬盘等进行加速，提升PC的响应速度。据介绍，M15采用M.2 2280规格，提供16GB、32GB、64GB三种规格，不过系统通道从PCIe 3.0 x2升级到PCIe 3.0 x4(支持NVMe 1.1)。其他方面，包括基于第7代或更新的英特尔酷睿处理器的平台、每天写入200GB最高可达365TBW、平均故障间隔时间(MTBF)160万小时、5年有限保修等M15均于M10保持一致。

双屏笔记本参考设计

虽然几年前便有公司推出双屏笔记本，但多为“小试牛刀”，在COMPUTEX期间，英特尔带来了多款双屏参考设计，让人眼前一亮。这些双屏笔记本不仅设计独特，其背部所用材质也比较大胆，其中一款为织布材质，拿在手里很舒适，及其适合移动办公环境使用。当然本次英特尔带来的展示也是一种方向预测，毕竟轻薄、大屏、深度体验已经成为用户选购笔记本的重要指标。

当然，目前很难说双屏笔记本的潜力，并不单单是性能、续航等硬件难关，还包括其使用模式及应用生态。既然笔记本拥有了两块屏幕，那么其使用方式也要相应突破才能够为用户带来惊喜，如果尽是将其中一块屏幕作为“虚拟键盘”，那么可能除了更薄一些，又能有什么优势？本次英特尔展示期间也有列举了一些可能的场景，比如阅读(文本、图文、杂杂志、漫画)，设计等等。但这对于一种“颠覆式新品类”而言还远远不够，希望英特尔能够携手OEM厂商带来更多惊喜。

写在最后

不只是本次Open House，进入2019年后笔者感受到最鲜明的一点就是英特尔想要针对PC进行更多创新以及对用户需求实现更深入的挖掘。这也导致了今年推出的产品并不仅仅是在性能方面做出提升，同时还联手整个产业链为PC注入许多“新技能”，比如AI。与手机不同，PC在性能方面空间更大，因此AI不仅可以优化体验，还可以成为提升生产力的有力工具。正如上文介绍的一些Demo中所展示的内容，AI可以让“复杂”的工作变“简单”，用户只需要完成关键操作就能得到理想结果。

当然无论是AI还是其他创新都还处在一个“新阶段”，仍旧有巨大的提升空间，这也是英特尔乃至整个PC产业所面临的难题――如何整合PC性能与应用场景，进而为用户提供高效，智能，稳定，长时间，更便携的使用体验。特别是PC市场进入细分阶段后，这项工作变得更加复杂。亦如英特尔确定雅典娜计划将历时多年，在完善用户体验这条路上，每迈上一个台阶，也意味着站在了一个新的起点。

面对越发“苛刻”的用户、严峻的市场以及“咄咄逼人”的竞争对手，英特尔如何应对，又将交出怎样的答卷，就让我们拭目以待吧。