英特尔Arc锐炫A730M显卡跑分曝光：达到RTX 3070水准

作者：景博健

【天极网笔记本频道】时隔多年之后，英特尔在今年重新杀入高性能游戏卡市场，3月底推出了Arc锐炫系列显卡，首发主要面向笔记本平台，分为Arc 3、Arc 5 及 Arc 7三个级别，其中搭载入门级Arc 3系列的产品在前几月已经正式面市，而在五月中旬的时候，机械师带来了全新曙光16游戏本上则首发搭载了锐炫A730M高端显卡， 这款显卡拥有24个Xe 核心、192-bit 12GB GDDR6显存，14Gbps显存速率，核心频率1.1GHz，功耗80-120W，它在定位和规格上都比Arc 3系列要高不少，所以吸引了不少人的关注。

最近，有人曝光了这款显卡的3D Mark跑分成绩，其Time Spy图形得分达到了10107，这个成绩成功超越了一些移动版 RTX 3070，与机械师官方公布的成绩基本一致，另外其Fire Strike的跑分则是23090，介于RTX 3060和RTX 3070之间。不过需要注意的一点是，英特尔为其Arc系列GPU提供了针对基准测试(例如 3DMark 软件)进行了优化，所以其实际性能可能并达不到跑分测试的水准，有网友表示它的实际游戏性能能达到RTX 3060的90%。

总的来说，锐炫A730M在实际性能应该和RTX 3060比较接近，DX12下的游戏性能应该会更好，目前还没有非常详细的测试结果，当然游戏体验这块还要取决于用英特尔针对各个游戏的优化，后续我们如果拿到相关产品的话，会为大家带来详细的测试的。

值得一提的是，在Arc A730M之上，还有一款 Arc A770M，它有着32个Xe核心、256-bit 16GB GDDR6显存，1.65GHz频率，功耗为120-150W，从参数上看会强上一些，应该会有着超越RTX 3070的性能，不过目前还没有它合适会面市的消息。