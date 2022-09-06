诠释当代生产力形态 华为MatePad Pro 12.6英寸深度评测

作者：夏初

【天极网笔记本频道】大屏平板设备正在人们的生活中承担越来越多的功能。在华为的全场景智慧生态系统中，平板品类也是“1+8+N”中的重要一环。而随着HarmonyOS 3版本的更新，华为MatePad产品线更是迎来了一波加强。无论是在生产力还是在休闲娱乐方面，MatePad Pro都能够成为平板领域用户的首选产品。

从华为的M系列到全新升级的MatePad，从首款5G平板产品到首款搭载HarmonyOS 3的华为MatePad Pro 11英寸，华为平板业务始终在为用户的使用体验增添新的亮点。而现在，全新华为MatePad Pro 12.6英寸也来到我们身边，本文就对这台华为“不止于大”的平板新旗舰进行全面评测，看看它能为我们的工作生活带来哪些便利与可能性。

全新外观&出彩大屏 双重体验享受

华为MatePad Pro系列定位旗舰，因此在产品外观设计层面更倾向于高端大气。华为MatePad Pro 12.6英寸的大屏将成为用户与设备交互的主界面。2560×1600高分辨率、240PPI高像素密度，对比度高达1000000：1，同时支持10.7亿色和P3广色域，还原真实色彩。

120Hz高刷新率相信不少用户已经在手机设备上体验过了，在转换到平板设备上之后，同样120Hz的屏幕刷新率也有助于保持同样的使用体验。而高刷新率屏幕对第二代HUAWEI M-Pencil手写笔这样的配件起到加持作用，笔触更丝滑，书写也更为流畅。

实测华为MatePad Pro 12.6英寸屏幕能够覆盖98%的sRGB色域，最小ΔE 0.15，平均ΔE 0.72，是一块色彩丰富、颜色准确的可靠屏幕。对于惯于使用平板设备进行平面设计、软件绘画以及修图调色之类工作的用户来说，这样一块屏幕能起到事半功倍的效果。

相信从事相关领域工作的朋友们也都清楚，受制于硬件或者软件层面的桎梏，不同设备的两块屏幕很难做到颜色统一，即便是同一厂商的设备要实现这一点也不容易。这也就直接造成了我们在不同设备之间协同工作的割裂性;另一方面，客户看到的颜色与我们自己看到的颜色大相径庭，这同样很影响工作效率。

这里就有必要提到华为对于不同设备之间屏幕色彩的校准方法――“多屏同色”显示技术。华为MatePad Pro 12.6英寸基于先进的3D Lut校色方案，采用业界最新的CIE2015-10deg曲线，使得颜色更加贴近人眼缩减。同时，华为产品线上为每一块屏幕都经定制校色，这令华为笔记本、手机和平板部分适配产品之间实现跨设备呈现一致色彩显示，无论是OLED屏幕还是LCD屏幕、甚至无论是HarmonyOS还是Windows系统，消费者都能看到更加一致真实的色彩。这也为跨设备取色提供了硬件基础。

对于屏幕的护眼特性华为也十分关注，华为MatePad Pro 12.6英寸通过了德国莱茵Full-care Display3.0认证。除了拥有护眼认证，华为MatePad Pro 12.6英寸还拥有自然色彩显示Natural Tone技术，同时还可以手动开启电子书模式，

总结这块屏幕，它不仅适合作为专业创意工作者的画板、调色板，也适合在影视工业中承担摄影师、摄像师的监屏功能，丝滑、流畅，配合HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白能够进一步扩展使用场景。优秀的防蓝光1440Hz 高频PWM调光能够有效降低屏幕频闪，减少用户长时间用眼的不适感。

从外观上来说，华为MatePad Pro 12.6英寸也是集成了华为高端产品大气沉稳的风格。本款MatePad Pro配色为星河蓝，此外还有曜金黑以及素皮版本的锦白配色可供选择。

将前置摄像头放置于长边中心也意味着华为更希望用户来横置使用这款平板设备。与此同时，用户的HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白也能够以磁吸的方式吸附到长边边框，方便拿取的同时进行无线充电。

华为MatePad Pro 12.6英寸机身采用了创新的玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，能够呈现精致的金属光泽，同时保持了舒适的手感;后置AI三摄同样能够为平板进一步增强场景适应性。

提升生产力是MatePad Pro永远的追求

既然拥有“Pro”后缀，MatePad Pro的定位就必然与一般的平板设备不同。这款产品通过软件、硬件以及多配件之间的协同形成了一整套生产力解决方案，在职场精英、学习深造用户以及内容创作者能够遇到的诸多使用场景中，华为MatePad Pro 12.6英寸都能成为用户输出核心竞争力的重要工具。

经过几年不断完善，HarmonyOS已经迎来了3.0更新，无论是从适配于大屏界面的更新，还是针对大屏设备各项操作的优化，都来到了一个全新的阶段。

首先是对于平板本身。HarmonyOS 3让华为MatePad Pro 12.6英寸的界面更加简洁明快，可以容纳更多APP的大文件夹支持自定义大小，而想要打开文件夹内的APP也不用再多一步点开文件夹的操作，每个APP都在最外层。包括重新设计的快速启动栏以及支持上划开启更多选项的APP图标，都是HarmonyOS不断积累的便利细节。

场景化堆叠卡片、自由编排桌面可谓是“强迫症”人士的福音，同时将更多的权利给到用户，让用户按照自己的使用习惯编排桌面，提升办公效率。

除了为原生应用打造横屏模式，新升级的智慧多窗只需通过非常便捷的手势操作就能实现分屏和悬浮窗功能，升级后的智慧多窗支持最多四任务并行，其中两个平铺窗口，两个悬浮窗口――这极大提升了多任务并行处理的能力，同时也是HarmonyOS 3强大后台能力的体现。

而平行视界功能则能充分利用平板设备的大屏优势，二级菜单开启并不会占用一级菜单的空间，同时也支持悬浮窗，展现了强大的多任务能力。

对于华为MatePad Pro 12.6英寸来说，它作为“1+8+N”的中心设备之一，拥有超级终端技术的全部功能。不仅可以与手机、PC直接连接，还支持“一拉连”打印机、耳机、音箱、手表等设备。

在与PC连接时，我们会拥有“镜像”、“扩展”、“共享”三个选项，除了可以将华为MatePad Pro 12.6英寸作为PC的展示屏或者副屏，在共享状态下，我们可以通过PC键鼠来操作MatePad Pro，文件也能够自由拖拽。HarmonyOS 3的底层优势可见一斑，真正打破系统与硬件之间的桎梏。

我们会期待一款平板设备能够为我们提供什么生产力呢？不如说，华为通过不断完善，已经为我们准备了一整套的办公生态，这也是华为为全场景办公生态的魅力。

软件体验进一步升级 笔记作画全掌握

相较于PC端，大多数平板设备在部分生产力应用的适配方面存在不完善、不适用的情况，这也就使得这些应用很难在平板设备上展现全功能，生产力属性大打折扣。平板设备的生产力需要如何呈现是众多厂商都在设法解决的问题。我们期待平板设备能够为广大消费者带来功能齐全且原汁原味的PC级体验。

就拿我们每天都会用到的文字处理工具――WPS为例。对于大部分平板设备来说，WPS这样的工具仍然会以手机版软件的形式运行，很难给到用户在PC端使用WPS的感觉。除了文字处理，一些像图表、WPS视图等操作在移动端编辑和展示就不是很方便，很影响用户的办公效率。

基于华为PC应用引擎，华为MatePad Pro 12.6英寸能够实现在大屏上运行PC级WPS，在MatePad Priority上，WPS不仅能实现窗口叠放、悬停、缩放，还能实现WPS表格的数据、图表、公式等功能以及WPS演示的视图、对象等功能。尤其是在配合上键鼠之后能进一步带来桌面级的办公体验――而平板的触控则能够成为键鼠很好的补充，一些在PC上较为麻烦的操作直接用触控来搞定。

PC应用引擎正是华为为解决不同硬件、不同系统软件应用割裂问题所推出的解决方案。在=未来，PC应用引擎将成为华为平板等移动设备与PC设备打破物理壁垒的又一桥梁，促进PC和平板应用生态融合的同时，最终落脚到提升平板用户的生产力层面。而后续我们也将在华为平板设备上看到更丰富PC级应用支持PC应用引擎。

在平板设备上使用PC级软件，相信这会成为各家努力的方向。而在发挥平板大屏优势和设备特性层面，比较典型的要数笔记与绘画。华为笔记APP成为了HarmonyOS 3上免费提供的可以完全替代像Goodnotes和Notability这样笔记软件的选择。

全新的华为笔记APP拥有强大且高效的图文编辑能力，除了基本的“记笔记”功能外，它还支持文本、语音、手写、图片等多种素材的记录，同时还能支持手写转文本、荧光标记、放大查阅等多种小功能，完善用户的记录体验。而华为笔记APP还拥有高效的排版能力，用户可以对选中的内容进行移动、旋转、复制等等操作，同时还为用户提供了学科管理、智能分类这样的整理功能，能进一步提升用户的效率。

而另一款画世界Pro则能够为用户提供专业的绘画支持，多种仿生画笔可以模拟真实手绘效果，同时支持自定义笔刷;专业的画手还能活用图层功能，便于对画作进行修改和调整，整体使用感受完全不输Procreate软件。

强大配件补全MatePad Pro生产力拼图

毫无疑问，手写笔与键盘的组合将成为华为MatePad Pro 12.6英寸最佳的生产力拍档。HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白与智能磁吸键盘让华为MatePad Pro 12.6英寸能够发挥作为生产工具的全部性能。

首先来说HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白拥有透明微晶弹性体笔尖，官方数据显示其耐磨提升300%、信号量提升25%、笔尖硬度优化30%、笔尖与屏幕摩擦力提升45%，这意味着这支手写笔能够带来更具实感的书写体验。在前文我们提到华为MatePad Pro 12.6英寸所支持的跨设备取色功能也能通过HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白实现，而更加灵敏的反馈、压感笔迹让在MatePad Pro上的书写变得更具“仪式感”。

同时，画世界Pro App也对HUAWEI M-Pencil(第二代)雪域白有着很好的支持，同样支持跨应用取色能力，创作也能更加自由。

键盘层面，华为智能磁吸键盘也进一步升级，集成了以往磁吸键盘产品的优点，1.3mm长键程，回弹有力，敲击手感舒适，即便长时间打字也不会感觉疲劳;这块键盘还具备了Fn以及功能按键，还原桌面级操作，能有效提升输入效率;此外，键盘还支持智慧语音输入以及多种语言识别，包括普通话、英语、日语等，甚至还支持中英混合，这在一些有着国际参会人员出席的活动中十分有用。配合华为笔记APP，会议记录、整理完全不用担心了。

写在最后

在体验过华为MatePad Pro 12.6英寸之后，我逐渐理解了华为近几年来的发展布局。首先为设备搭建底层系统，从无到有、从有到优;然后为设备增加专业化配件的可选项，为进一步增强生产力做准备;现在，华为正在慢慢完善软件布局，自研笔记APP、或者吸纳优秀的第三方APP，让它们支持华为硬件与软件，为这座生态圈的构建添砖加瓦。

说回华为MatePad Pro 12.6英寸，这是一款极为出色的旗舰级平板产品，定位于生产力工具的它，无论是屏幕素质、系统优化还是软件、配件生态，都能够到达目前最顶尖的平板水准。文章中我其实还没有提到一些像音频、系统、长续航层面的小细节，但这并不意味着它不优秀，恰恰说明这款平板有太多值得聊的内容。

我很高兴能够看到华为推出了MatePad Pro 12.6英寸这样全面体现平板生产力与创造力的产品。而华为双Pro产品战略在我看来也是很明智的，能够为高端消费者提供更多选择。