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沃尔玛曝光Pixel 2/Google Home Mini海报

Yesky天极新闻 2017. 10. 04 作者：Leo 责编：刘浪
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　　【天极网笔记本频道】谷歌将在美国当地时间10月4日正式发布新旗舰手机Pixel 2和Pixel 2 XL，与此同时还有其他的新品，例如新款智能音箱，智能耳机等。目前已有的爆料已经披露了Pixel 2的价格信息，并称谷歌将在发布会结束之后开始接受预订。现在最新的消息显示，包括Pixel 2在内的多款新品将很快上市。而且不仅限于在Google Play Store销售。

沃尔玛曝光Pixel 2/Google Home Mini海报

　　据外媒报道，沃尔玛已经在网站上晒出了谷歌Pixel 2以及新款Google Home Mini音箱，不过在官方意识到这一事件候迅速的撤掉了该页面，但有手快的网友还是将截图上传到了爆料平台SlashLeaks。

　　鉴于沃尔玛在2016年也销售了谷歌的许多产品，包括Pixel手机，Google Wi-Fi，以及Google Home，因此这家零售商很有可能已经备好了2017年新款谷歌产品的库存。

　　据悉，Pixel 2将于10月19日开售，二Pixel 2 XL将等到11月15日上市。

作者：Leo责任编辑：刘浪）
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