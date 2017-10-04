沃尔玛曝光Pixel 2/Google Home Mini海报

责任编辑
【天极网笔记本频道】谷歌将在美国当地时间10月4日正式发布新旗舰手机Pixel 2和Pixel 2 XL，与此同时还有其他的新品，例如新款智能音箱，智能耳机等。目前已有的爆料已经披露了Pixel 2的价格信息，并称谷歌将在发布会结束之后开始接受预订。现在最新的消息显示，包括Pixel 2在内的多款新品将很快上市。而且不仅限于在Google Play Store销售。
据外媒报道，沃尔玛已经在网站上晒出了谷歌Pixel 2以及新款Google Home Mini音箱，不过在官方意识到这一事件候迅速的撤掉了该页面，但有手快的网友还是将截图上传到了爆料平台SlashLeaks。
鉴于沃尔玛在2016年也销售了谷歌的许多产品，包括Pixel手机，Google Wi-Fi，以及Google Home，因此这家零售商很有可能已经备好了2017年新款谷歌产品的库存。
据悉，Pixel 2将于10月19日开售，二Pixel 2 XL将等到11月15日上市。
- 国庆活动价降两千 神舟精盾商务本这土吃了
- 外置显卡大火 到底是不是真需求?
- 出差出游办公首选 神舟精盾T97更好轻薄体验
- 十一长假将至 先来备好假期游戏装备
- 吃鸡无需大价钱 这些高性价比游戏本来帮你
- 商务游戏多面手 神舟精盾T97震憾上线
- 性能颜值兼得 神舟精盾带给用户多一种选择
- 无责任猜想:腾讯代理下的大逃杀
- 低配置只配被虐!什么样电脑才能流畅吃鸡?
- 想要成功吃到鸡 你需要这几款游戏本的支持
- 谷歌新本Pixelbook发布:售价999美元起
- 游戏本就傻大黑粗 神舟精盾T97表示不同意
- 适合长假出行智能设备应该具备哪些功能?
- 长假出行注意 孩子和共享单车有什么槽点?
- 鼠标背包买就送 雷神911SE-E5TA豪华版热销
- 高颜值精品 神舟精盾T97商务本值得入手
- 现在的无线连接设备最缺少哪一功能?
- 约不?神舟战神Z7-KP7GS游戏本白底图赏