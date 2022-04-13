Surface Laptop Go 2即将来袭：外观无变化，升级11代酷睿i5

作者：景博健

【天极网笔记本频道】2020年10月份，微软发布了Surface系列的全新产品―Surface Laptop Go，主要针对入门用户，它延续着Surface Laptop的设计风格，并且有着相对实惠的价格，时隔1年多之后，该系列将迎来更新。据外媒Windows Central称，微软应该会在今年春季推出下一代的产品―Surface Laptop Go 2。

据报道，Surface Laptop Go2将会搭载英特尔第十一代酷睿i5处理器，而并非最新的第十二代酷睿，大概率会是酷睿 i5-1130G7或酷睿i5-1135G7，相较于前代使用的i5-1035G1性能提升在20%左右，核显性能也会有比较大的升级。另外它会配置4GB的运存和64GB的存储空间。

Surface Laptop Go2应该会与Surface Laptop 4和Surface Go 3一样延续前代的外观设计，金属A面，配备一块12.4 英寸PixelSense显示屏，1534*1024的分辨率，重量和厚度应该也会与前代保持一直，配色方面会有冰蓝色、铂金和砂岩，还将新增一款名为“Sage(鼠尾草)”的新配色。

考虑到只有配置上的小升级，Surface Laptop Go 2的起售价应该也会和前代保持一样为 549美元(约合人民币3495元)起步，在Surface系列产品中绝对属于便宜的了，不过这是最低配置，按照前代的情况，想要升级到8GB运存+128GB储存的话需要加150美元，升级到256GB硬盘则要再加200美元，这样算下来的话就没那么便宜了。