无烬原力再度觉醒 雷神911黑武士烛龙主机体验评测

作者：夏初

【天极网笔记本频道】黑武士，这是雷神旗下一个广为人知的系列。2022年也是黑武士产品线稳中求进的关键一年。雷神针对整体黑武士风格进行升级，旨在从内至外全面针对年轻人打造全新电竞潮牌――“黑武士”。一直以来，雷神都坚持贯彻“无水冷，不游戏”的理念，致力于将水冷带到每个游戏发烧友的身边，让更多的朋友们享受到水冷带来的畅快的游戏体验。

今年2月，全新的黑武士烛龙主机热力登场，搭载AMD 5000系列CPU+RX 6000系列显卡的配置再度在主机市场掀起热力风暴。由AMD组成的双核心配合雷神全新升级的ICE-STOM3.0水冷散热方案，势必冲击甜品级主机市场，让我们一起来看看这款新势力产品表现如何吧!

无烬原力刻进黑武士风格DNA

雷神黑武士烛龙主机延续了一直以来的黑武士与原力风格。本次烛龙主机采用的设计语言被称为“暗黑”，机身主色调也正是黑色，突出一个低调内敛。

正面依旧是显眼的三体六面进气格栅，先不谈对于机箱内部散热的功能性加持，光从颜值上来说，这一设计凸显低调与神秘，与黑武士的角色定位十分契合。雷神信仰开机logo位于正面靠近顶部的位置，一键点亮让每次开机都很有仪式感。在进气格栅两侧也装饰有原力光剑灯带，进一步点题。

机身也保留了侧透面板的元素，整块玻璃面板很有分量，能很好地展示机身内部的各组成部件，多彩灯效一览无余;同时，侧头玻璃面板还方便用户将机箱打造成专属展示柜，将一些自己喜欢的手办、摆件之类放到机箱里，工作娱乐之余一偏头就能看到。侧头面板采用免工具拆卸设计，用户清理、升级设备也很方便。

雷神黑武士烛龙的机身也保留了黑武士家族很多相似的设计细节。除了可拆卸的侧透面板，还有架高机身的雪橇底结构以及机身顶部的便携提手，小细节层面还是做了功课的。

理论性能测试我们采用CPU-Z、CineBench R20、CineBench R23、V-Ray等专业软件进行，结果如何我们具体来看。

首先放一个鲁大师跑分，综合性能987853分超过全国76%的用户，“能够流畅运行DOTA 2、英雄联盟等大型联网游戏、PS等绘图软件，满足你的日常娱乐需求”。这款主机的配置基本能够处在中等偏上的水准，其实除了网游，一些3A大作雷神911黑武士烛龙也能Hold住。

雷神911黑武士烛龙主机采用了AMD R5-5600X担当CPU，这款处理器采用AMD Zen3架构，7nm制程工艺，拥有6核心12线程规格，主频3.7GHz，最大睿频能够达到4.6GHz，TDP为65W。

我们在CPU测试中将R5 5600X与英特尔i5-12400进行对比。CPU-Z测试中，R5 5600X与i5-12400多核成绩不相上下，相差约2%。单核成绩略逊色于i5-12400，有约10%的差距。

CineBench R23测试显示，R5 5600X较i5-12400单核、多核均低7%-8%，

CPU Prefile得分成绩如下，在多线程任务中，R5 5600X表现符合其CPU定位，基本能够排在中上水准;最大线程分数相较16线程分数提升不是很明显，不过对于甜品定位来说还是足够的。

V-Ray得分7979vsamples，虽然不是顶尖水准但符合预期;

不过在3D Mark FireStrike Extreme测试中，R5 5600X在物理得分取得了对i5-12400的优势，差不多2%-4%。总结CPU方面的测试，R5 5600X在单核性能方面要弱于i5-12400，但是多核表现对比属于能够分庭抗礼的程度。

PC Mark 10专业版本工作负载测试，雷神黑武士烛龙能够获得7234分，其中在数位内容创作项目中表现出色，能够达到10401分;这表明黑武士烛龙应对基本的办公事务都很轻松;

在对设备要求更高的PC Mark 10 Extended测试中，雷神黑武士烛龙能够获得8128分，游戏得分11162，其中图形(显卡)分数15231，物理(CPU)分数23968。常用基本功能、生产力以及数为内容测试中成绩与标准测试基本一致，游戏得分略低了些，不过在甜品级核心搭配来说还是能够接受的。

显卡方面，雷神911黑武士烛龙主机选择AMD Radeon RX 6500 XT这款甜品显卡，这款显卡采用RDNA 2.0架构，6nm制程工艺，拥有4GB GDDR6显存，主频为2310 MHz，最大Boost频率能够达到2815 MHz。

本次游戏测试均设置为1920×1080分辨率，也就是大家常说的1080P。R5 5600X+RX 6500XT的核心组合基本能够负载在1080p分辨率下优秀的游戏帧数表现，部分游戏我们不仅测试了中高画质，还测试了极高画质，雷神911黑武士烛龙主机同样也能Carry。

对于像《赛博朋克2077》这样的对性能要求较高的游戏，建议用户开启AMD的动态FFX CAS 选择80%-100%渲染(甚至可以调低至50%渲染)，在中画质或低画质均能获得不错的帧数表现。测试选择行车跑图场景，如果是人物步行场景帧数还将有所提升。

如果用户对画面质量可以包容一下，那么流畅运行市面主流3A大作是完全没有问题的，像CSGO、PUBG这样的FPS游戏也能轻松应对。

接下来我们来看性能释放以及系统稳定性测试，也就是我们常说的“拷机测试”。

室温20℃，30分钟单拷FPU测试，雷神黑武士烛龙CPU频率4.14GHz，温度69℃，功耗75W;

30分钟单拷GPU测试，雷神黑武士烛龙GPU频率2.5GHz，功耗90W，温度66℃，基本能够稳定满速运行;

30分钟双烤测试，雷神黑武士烛龙CPU频率4.1GHz，温度76℃，功耗75W;GPU频率2.5GHz，温度68℃，功耗90W。整机功耗稳定达到165W。

正如前文所提到的，黑武士烛龙主机采用的是全新推出新一代雷神ICE-STOM3.0散热方案。“无水冷，不游戏”，除了机箱散热的改进，雷神还对240水冷进行了升级，拥有更大的铜底接触面，同时新架构水泵配合全新静音冷排风扇，持续保证热量散出，让核心部件温度更低。同时白色灯效的散热风扇也丰富了机箱内部的细节，视觉效果也更加美观。

值得一提的是，雷神保证3年水冷漏液损失全赔。除了已经安装的正版Windows 11系统，雷神提供三年保修、三年上门的售后服务，解决用户的后顾之忧。

扩展性方面，雷神黑武士烛龙在前面板有一个USB 2.0、2个USB 3.2 Gen1，麦克风、耳机(支持AC97/HD)接口各一，在机身后部还有2个USB 2.0接口，可以用来扩展无线鼠标和键盘，还有4个USB 3.2 Gen1以及网口;此外，显卡上还有HDMI和DP接口。日常的基本扩展都能Carry，不过没有Type-C接口还是有些遗憾。

硬盘采用了一块512GB的PCIe 3.0×4 NVMe SSD，读写平平无奇，2549MB/s的读取速度与1220MB/s的写入速度，如果有需要更快速写速度的用户也可以选择自行更换。

除了这块硬盘占据的M.2 2280-PCIe插槽，雷神黑武士烛龙还在机身内部提供了4个SATA3 6.0Gb/s接口，支持RAID (RAID 0, RAID 1和RAID 10)、NCQ、AHCI和热插拔;1个超级M.2接口, 支持M Key 2242/2260/2280型、M.2 SATA3 6.0 Gb/s与M.2 PCIe模块至Gen4x4或Gen3x4;此外，还有2个SATA 3.0接口(支持3.5/2.5英寸硬盘)和2个SATA 3.0接口(支持2.5英寸硬盘)。机身共有1个PCIe 4.0 x16插槽和2个PCIe 3.0 x1插槽。如果你愿意，你可以将雷神黑武士烛龙搭建成自己的海量存储平台。

整体来说，定位于甜品级游戏主机，雷神黑武士烛龙主机在“命题作文”中交上了一份令人满意的答卷，R5 5600X+RX 6500XT组成的核心配置不仅能够应对一般的高帧率网游、日常的基础图形办公任务，在面对负载较重的3A游戏大作时也能以1080p分辨率流畅运行。所谓没有不理想的设备，只有不理想的价格，在不到6k的价位能够入手这套主机配置还是十分良心的，有意向的小伙伴可以关注一下。