英特尔i9-13900KS曝光，主频高达6GHz，售价同样惊人！

【天极网笔记本频道】今年英特尔发布13代酷睿处理器，推出部分带K版本的处理器，如今更高频率的i9-13900KS也遭到曝光，主频高达6GHz。

最近有海外电商曝光了英特尔尚未推出的i9-13900KS，KS后缀的处理器是英特尔特挑体质处理器，相比普通的i9-13900K默认主频更高，超频潜力也更大。从国外电商页面的价格来看，这次i9-13900KS价格高达975.99美元，约合人民币7000元左右。

而i9-13900K国行价格仅为5299元，那么i9-13900KS的国行售价有望超过6000元。但是在性能以及频率方面，i9-13900K还是比不上i9-13900KS，毕竟更强的体质让i9-13900KS拥有更多可能，也能承受更高频率。

据英特尔透露，i9-13900KS作为旗下首款频率高达6GHz的处理器，将在明年正式上市，在没有超频的情况下就能稳定6GHz。况且这还是在13代酷睿整体有着不小升级的前提下，有着6GHz的i9-13900KS性能着实让人期待。

凭借现有的英特尔600或全新英特尔700芯片组主板，发烧友用户可以畅享第13代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的DDR5和既有的DDR4内存，用户在享受第 13 代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0生态系统提供了多种超频模块选择。与Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现DDR4和DDR5内存的超频。

CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z 单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高出15%，比AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高出10%，也比之前的跑分有了提升。

而在超频潜质上，有超频爱好者将i9-13900K超频至8812.85MHz，创下新的世界纪录。此外，超频者还将DDR5内存品牌超到了11130MT/s。不过，他只开启了8个性能大核，关闭超线程，而且只有一个核心跑到了8.8GHz，其他七个都是3.0GHz。

这也更加让人期待i9-13900KS上市后的表现，是否有望超越i9-13900K创造新的世界记录。如果乐观一点，i9-13900KS将有突破9GHz最高频率的可能性。不过对于特挑体质的芯片而言，虽然相比普通芯片在频率方面能够做到更高，但是极端频率并不是普通用户所能用到的，所以对于大多数用户而言，默认频率才是常态。

这款处理器目前尚未确定具体的发售日期，如果是追求极致性能的用户，或许可以继续关注一下。