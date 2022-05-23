华硕轻薄本新品发布：最强12代i9+RTX 3060加持，堪称性能天花板

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】5月23日，华硕举办 “登峰造绝” 2022新品发布会，华硕灵耀X Pro、灵耀X 双屏Pro 2022、灵耀X 13、无畏Pro系列、a豆系列等多款产品亮相，覆盖了高端内容创作、影像剪辑，以及用户办公生活、休闲娱乐等丰富应用场景。同时新品全面布局华硕好屏3.0战略，将轻薄本屏幕素质提升至新高度。

布局华硕好屏3.0战略

无论是内容创作，还是影音娱乐，又或者是电竞游戏，屏幕的显示效果都直接影响着体验的沉浸感、代入感。在去年推出“华硕好屏”概念后，华硕对于屏幕素质的“挖掘”从未停止，让其全线产品都能提供更出色的显示效果。本次，推出的新品便全面布局华硕好屏3.0战略，带来了更高刷新率、更快响应速度等特性。

新品不仅拥有120Hz超高屏幕刷新率、0.2ms响应速度、100%DCI-P3广色域、550以上尼特亮度、1000000：1超高对比度等起跑标准，还内置华硕OLED Care防烧屏技术，支持四种色域模式切换，让用户能够在轻薄本上体验到以往高端显示器才具备的饱满色彩与顺滑体验。同时，在健康护眼方面，全系OLED支持全亮度DC调光和硬件级防蓝光技术。

华硕灵耀X Pro：系列最强轻薄本

华硕灵耀X Pro是灵耀X系列旗舰，堪称灵耀家族目前为止最强性能轻薄本。华硕灵耀X Pro搭载12代酷睿i9-12900H处理器和RTX 3060独立显卡，拥有32GB内存、1TB存储。同时，为了保证散热采用了ROG旗舰游戏本冰刃系列所独有的AAS Ultra风洞散热技术，通过将键盘向上抬起7°使空气流量提高30%，大幅度提升散热效率，实现整机140W性能释放。

在拥有不逊色游戏本性能的同时，灵耀X Pro的机身厚度仅16.9mm。

灵耀X Pro搭载16英寸4K OLED触控屏， 分辨率3840 X 2400、16：10黄金比例，支持100%DCI-P3广色域、1000000：1对比度、HDR True Black 500和杜比视界。屏幕经过出厂校色，通过潘通色彩认证，且拥有TüV莱茵硬件级低蓝光认证，保证准确且护眼的显示效果。另外，产品附赠支持4096级压感的华硕精细触控笔，并针对Adobe软件产品设计师、创作者搭载了华硕独家的创意旋钮，助力实现更多内容创意。

华硕灵耀X 双屏Pro 2022高性能双屏触控创作本

目前在笔记本市场中，华硕的双屏笔记本可谓独树一帜，炫酷的设计、实用的功能，可谓是差异化与未来感点满了。本次推出的灵耀X 双屏Pro 2022，配备14.5英寸、2.8K分辨率、120Hz刷新率的触控OLED主屏，支持100% DCI-P3影院级广色域、出厂精准校色、色域切换、潘通色彩认证以及550尼特峰值亮度，标配华硕好屏3.0系列规格。C面副屏(ScreenPad Plus)采用12.7英寸 2.8K 120Hz触控屏，拥有100% DCI-P3广色域，亮度500尼特。

在观感方面，凭借93%高屏占比和副屏12°抬升设计，灵耀X 双屏Pro 2022主副屏有良好的视觉一体化、延伸感，拓展了创作的“视界”，对于“显示面积=生产力”的创意设计人群而言，可以带来更高效率，或者实现更多“双屏”操作。

灵耀X 双屏Pro 2022的机身同样十分轻薄，17.9mm的厚度以及1.69Kg的重量，拥有出色的便携性。同时，性能方面，12代酷睿i9-12900H+RTX 3050Ti、最高32GB内存、1TB PCIe4.0 SSD的强悍组合，整机性能释放高达85W，可以应对内容创作的需求。而且AAS Ultra风洞设计及冰锋Plus散热技术还能够保证稳定可靠性，满足持久创作需求。

华硕灵耀X 13

华硕灵耀X 13采用全金属机身，薄至14.9mm，轻约1kg，提供夜蓝、瓷青两种配色，便携性相当出色，又有个性高颜值外观。屏幕方面，13.3英寸2.8K 16:10 OLED HDR屏幕拥有1,000,000:1对比度、0.2ms响应时间、高达600尼特的峰值亮度。所以，配合便携性即使在室外等强光环境下也有能保证屏幕显示效果。

灵耀X 13搭载了AMD锐龙7 6800U处理器，采用Zen3+架构，6nm制程工艺，拥有8核心16线程、内置AMD Radeon 680M核显，在内容创作、多任务处理场景下有不错的性能及能效表现。另外灵耀X 13内置67Wh电池，华硕表示续航长达19小时。

在体验方面，灵耀X 13还支持快捷键开启关闭摄像头、麦克风;指纹识别一键登录;配备双6W Smart AMP音频系统。

华硕无畏Pro系列

华硕无畏Pro15全能轻薄本拥有多个配置版本，且均采用华硕绝色好屏搭配高规格硬件配置。其中无畏Pro15酷睿版采用2.8K 120Hz OLED屏幕，并通过潘通色彩认证，提供细节更丰富、色彩更准确的显示效果。产品搭载14核心20线程的酷睿i7-12700H处理器、RTX 3060光追显卡，兼顾内容创作及游戏娱乐。

无畏Pro15锐龙版采用2.8K 120Hz OLED绝色好屏，拥有100%DCI-P3广色域、1000000:1超高对比度，支持四种色域切换。配置方面，则搭载AMD 锐龙6000系处理器+RTX 3050显卡，拥有16GB LPDDR5内存，512GB PCIe 4.0 SSD，同样可以满足多场景使用需求。

华硕a豆系列新品

华硕a豆系列面向年轻、Z世代等用户，具备个性外观的同时，性能也实现升级。新品搭载12代H45标压处理器，可配备16GB内存，大风扇+双加粗热管保证45W性能释放，并提供三挡性能调节，兼顾复杂的使用场景。

华硕a豆系列不仅可采用100%sRGB高色域、2.5K分辨率16:10护眼屏，其机身通过采用银离子抗菌涂层，抑菌率高达99%，还支持视频语音双重降噪、摄像头实体遮罩等功能，提升使用体验。

另外，发布会上a豆中国航天定制版也一同亮相。

本次发布的新品售价信息如下：

华硕灵耀X Pro首发价1799元，5月21日20点开售;华硕灵耀X13将于5月31日20点开售，512GB版本5999元，1TB版本6499元;华硕灵耀14 2022售价5499元起;华硕无畏系列售价4999元起;华硕a豆系列售价4499元起。

此外本次还推出了售价199元的华硕a豆100W氮化镓充电器;搭载英特尔4核处理器、4GB内存、128GB SSD、机箱容积仅0.6L的a豆Mini PC，售价1799元。