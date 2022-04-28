众多新品开售，华为MateBook E领衔，轻薄智慧打造全场景办公体验！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】2022年4月28日，在华为折叠旗舰及全场景新品发布会上，大家期待多时的悦滑键盘套装终于迎来正式开售。悦滑键盘可以为华为MateBook E二合一笔记本用户带来更畅快淋漓的打字体验，是高效移动办公需求下必不可少的出色外设配件。

华为悦滑键盘采用复合纯碳纤维材质，一方面加强了键盘本身刚度，保证用户打字时的稳定性和更舒适的接触手感，另一方面则有效降低键盘重量，仅重440g，能使用户随时随地的在膝上进行办公。同时，它还配备更大的触控板和NFC感应面积，拥有1.3mm长键程，让触控手势操作和打字都无比的轻松自由，支持单手开合，拥有127度仰角，符合人体打字观影最佳姿势。

当下人们移动办公的需求升级，当我们在办公室、客厅、卧室、甚至是咖啡厅等往来于各种地点场合进行工作的时候，自然也对手中的工具有了更严格精准的要求。在悦滑键盘的搭配支持下，华为MateBook E能够在平板与PC两种形态间自由切换，同时兼顾轻薄与智能，是全场景智慧办公的高品质首选。

在外观方面，华为MateBook E机身仅重709g，薄至7.99mm，将轻薄设计发挥到极致的同时，它还是华为首款采用OLED原色全面屏的笔记本产品，屏占比高达90%，拥有P3广色域和专业色准，并且支持硬件级低蓝光，通过德国莱茵全局护眼2.0认证，在工作和娱乐之余，充分缓解你的用眼疲劳。

它全系搭载第11代英特尔?酷睿?处理器，最高支持酷睿?i7-1160G7，采用4核8线程设计，集成英特尔锐炬?Xe显卡核心，内置8层散热结构，在笔记本形态下能够充分发挥出更强悍的PC端性能。同时，它还出厂预装Windows11系统，全新一代微软操作系统几乎是为触控二合一笔记本而打造。

在平板形态下，Windows11系统全面升级了触控体验，支持多指触控手势操作，轻松实现窗口的精准点按、移动、缩放，大幅改进了触摸键盘体验。华为MateBook E内置OneNote、Drawboard PDF、LiquidText、Affinity Designer等完整专业的Windows应用生态。

搭配全新设计的第二代HUAWEI M-Pencil手写笔，支持4096级主动式压感和侧锋书写，拥有更精准的笔迹感应、最低2ms的超低时延、以及华为独家研发的智能掌笔防误触算法。使用时，简单双击笔身就能启动屏幕截图，用户可以用手写笔随意圈画区域选中，可以用手写笔在任意界面截取内容、标注、保存等，从而帮助用户实现高效、出色的办公与创作体验。

移动办公时代下，万物互联特性的重要性愈发显现。如果笔记本不能实现与手机、平板等产品之间的互联互通，那将严重影响用户传输与同步文件数据的便捷性，导致工作效率低下，并浪费掉大量时间和精力。

华为MateBook E支持跨终端多屏协同，只需用华为手机轻轻触碰触控板区域，即可完成无缝连接，既可以直接传输和分享各种文件，甚至还能接打手机音视频通话、直接打开手机应用，同时打开多窗口应用等，真正做到一屏多用。

此外，「智慧语音」功能的出现，是我认为华为MateBook E最令人感到震撼的地方，它凭借机身内置四麦克风硬件和音频算法处理，能让用户直接在Word文档、Excel表格、备忘录等软件中直接进行语音转文字输入，能够自动识别多种语言输入，并且还支持翻译成中文再输入，让用户只需动口不动手。

极致轻薄化设计、专业高性能、以及华为强大的全场景智慧生态能力加持，华为MateBook E全面符合当下移动办公用户的使用需求，它能让用户在任何场景内自由切换平板和笔记本形态，应付起日常工作和生活娱乐都更加游刃有余，实现“事半功倍”的办公效率。

如果你对华为MateBook E心动了，那以下信息不容错过：4月27日起，华为二合一笔记本MateBook E建议零售价直降500元，前往华为商城、华为天猫官方旗舰店购买更有评价晒单赠鼠标活动，数量有限先到先得。4月28日21:00 MateBook E 华为悦滑键盘套装版本在VMALL华为商城开售。

另外，搭载HarmonyOS 2和全新教育中心，提供给孩子陪伴式成长的华为MatePad SE也将于4月28日 21:00开启预售，5月6日10:08正式开售。在4月28日零点，华为首款鸿蒙墨水平板MatePad Paper锦白和晴蓝两大新配色版本也将在4月28日正式开售，为智慧办公提供又一选择。