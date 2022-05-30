七彩虹官宣新品发布时间：电竞一体机再度来袭？

作者：惜

【天极网笔记本频道】在2019年5月20日，七彩虹发布旗下首款电竞一体机――iGame G-ONE，史无前例的让一体机拥有电竞功能。两年后的5月30日，七彩虹在官方微博上预热新品，海报正中是悬浮于空中的屏幕，并配上“面面俱到，悦己而来”，海报地步则是公布新品的发布时间定于6月17日。

从预热海报可以看到，新品可能是一款大屏设备，微博文案中还给到特别提示，「iGame哪款产品跟“一”有关？」就能看到，一体机的可能性非常大。需要注意的是，海报左上角“iGame”的LOGO，更是将它指向了游戏电竞的方向，不少网友猜测新品应该是新一代iGame G-ONE系列一体机。

七彩虹2019年发布的iGame G-ONE一体机让一体机摆脱了传统性能孱弱的特点，通过i7处理器和RTX 2060显卡，为其带来了媲美专业电竞产品的游戏体验。

如果是新款iGame G-ONE一体机，他很可能继续保持全面的电竞性能。硬件配置方面，移动版的12代酷睿处理器和RTX 30系列移动版独立显卡必不可少，配合七彩虹不俗的产品设计能力，充分释放CPU和GPU的性能，为游戏爱好者带来极致的使用体验。

编辑点评：如果七彩虹在微博上预热的新品是新一代iGame G-ONE系列，说明七彩虹在不断探索PC产品向系统集成化方向发展的可能，新品的iGame G-ONE一体机就是值得关注的产品。至于这款传闻中的新品，其详细信息有待七彩虹在6月17日为我们揭晓，让我们拭目以待。