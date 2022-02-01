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2022年苹果将推出新一代iMac Pro和AirPods Pro

2022-02-01 08:16:05 作者：大飞哥

  【天极网笔记本频道】2月1日消息，本周最新的一份报告证实，苹果2022年的产品发布计划包括重新设计的iMac Pro，对AirPods Pro进行重大更新以及其他一系列的发布。

  马克・古尔曼在彭博社的"Power On"栏目中详细介绍了他对2022年产品推出的预期，他讨论了即将推出的"比目前24英寸更大"的iMac，他认为这款产品将沿用iMac Pro这一名称。 

2022年苹果将推出新一代iMac Pro和AirPods Pro

  根据他的预测，该机型显然将拥有"与MacBook Pro内部的M1 Pro和M1 Max处理器类似的芯片"。该型号的外形设计也将会变动，使其具有与24英寸iMac"类似的设计"。

  这些预测并不令人惊讶，因为它们涵盖了与之前其他传言类似的内容，这些传言提出了新的iMac Pro型号将在2022年初到来的想法。去年底，一份报告显示它将有一面27英寸的显示屏，带有miniLED背光，支持120Hz ProMotion自适应刷新率屏幕。

  处理器方面的变化也可以追溯到另一个泄密者在去年10月的说法，同一消息来源在近日声称，也有可能苹果会推出第四种M1芯片“变体”的机会，即iMac Pro会搭载一款比M1 Max性能还略有提升的处理器。

  古尔曼在文章中还提到了AirPods Pro，据称它将在2022年晚些时候进行一次”大更新"。 

2022年苹果将推出新一代iMac Pro和AirPods Pro

  此前有传言指出，苹果可能在2022年的某个时候推出"AirPods Pro 2"，并可能进行重新设计，以减少或完全消除耳机柄。有传言称其支持无损播放，改进后的处理方式可以实现新的功能，包括自动切换、设备自带Siri、健康传感器等等。

  在其他发布方面，古尔曼讲述了关于3月或4月春季活动的其他传言，我们可能会看到带有5G功能的新款iPhone SE，iPad Air也将得到更新，以及最新款的Apple Silicon Mac。

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大飞哥

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