618游戏本&全能本选购指南：大厂都在卷哪些方面？

作者：夏初

【天极网笔记本频道】其实618的“前摇”早在5月底就开始了，现在的618已经基本形成了前后1个月到1个半月的优惠福利期。就拿笔记本品来说，在不同的平台，不同时间段还可能会设置专门的细分品类优惠日等等，给到持币观望的朋友们更强针对性的选择空间。今天为大家分享的主要是有关于全能本和游戏本的选购指南，在选购这两类笔记本时，我们应该着重考虑哪些要素，在价格与配置方面又该怎样权衡呢？同时我也推荐几款不同价位的游戏本或者全能本供大家参考，希望能对大家有所帮助。那我们就开始吧!

・新款&旧款：好像不一定买新不买旧

今年的全球芯片市场依然不是很乐观。第12代英特尔酷睿处理器总算是支棱起来了，但是相应的，在疫情以及多重因素影响下，今年的笔记本价格整体来说还是比较高的，一些新款笔记本同样存在“虚空”的情况，看着很不错，但是没货，这确实没啥办法。相较之下，尽管去年发布的笔记本在CPU方面不是最新，但是部分基础配置跟今年没什么区别，价格却下降了不少。结合618给到的种种优惠，有些机型就会非常香。

如果从英特尔阵营处理器的角度来看，12代酷睿确实比11代酷睿提升明显，但是相应的，价格也水涨船高了起来。而显卡一边，RTX 30系列并非今年发布的产品，去年就已经与前代的第11代英特尔酷睿&AMD 5000系列搭伙了。处理器性能过剩，喂不饱各大3A的实际上是显卡性能，今年的众游戏对显卡要求也更高些，今年的“RTX 30XX Ti”版本相较于去年并没有质的提升。以英伟达RTX 3080Ti/3070Ti为例，对比去年3080、3070，提升幅度基本都在10%以内，RTX 3060 Ti提升更低，差不多5%左右。

另一方面，厂商开始逐渐铺开DDR5内存，价格也非DDR4时代可比。如果你买设备是来玩3A游戏。那么今年游戏本买旧不买新倒也未尝不可;此外，虽然“清库存”有点不好听，但是架不住促销幅度大，用相同的价格买到更好的显卡又何尝不是一件美事？

・屏幕

2022年的游戏本&全能本应该具备什么样的屏幕素质？简单点说，目前1080p屏幕似乎已经不太够看了，在6000元以上的价位段，如果还采用1080p屏幕，除非是某些大牌在“秀刀法”，建议不考虑。2K、2.5K的屏幕已经在今年的游戏本领域成为主流。

屏幕刷新率的话，其实如果用户买来进行基本的办公或者轻度游戏，其实90Hz、120Hz就是够用的。前两年，144Hz被称为电竞刷新率，3ms响应时间已经是极快的了，144Hz+3ms属于高端小众配置。而在今年，不仅144Hz随处可见，就连165Hz乃至300Hz都层出不穷。高刷的优势在与丝滑，这对于游戏画面来说也是一项很好的助力。不同游戏对于刷新率的要求也不一样，如果你是3A大作玩家，144Hz甚至120Hz差不多也就够了，如果你是FPS或RTS玩家，刷新率再高些也可以。

还有一个比较重要的点就是屏幕色域，这个关系到屏幕能够覆盖的色彩范围。通常来说，笔记本电脑的屏幕色域一般有3个标准：sRGB、NTSC、DCI-P3。色域值越高，画面色彩越饱满越丰富。今年100% sRGB色域也应该是基础选择了，如果你在休闲娱乐之余还有图形、视频处理的要求，建议选择高占比的DCI-P3或者AdobeRGB色域屏幕。

而对色彩精准度要求比较高的职业和人群，建议优先选择DCI-P3，比sRGB高出约23%的色域范围。

此外有关屏幕材料，OLED屏幕在今年也开始有厂商采用，确实能够带来更高的亮度和对比度，在支持HDR的Win11设备上，播放HDR视频效果显著。当然OLED也不是完美的，用作笔记本屏幕的话一些缺点会更加明显，但是厂商也都会采用一定的措施来避免，像“烧屏”的问题。至于选不选，还是看用户个人，OLED屏幕现阶段还是比较贵的。

・其他方面

内存、硬盘、网卡、接口……等等这些，其实也好说。内存的话，第12代酷睿处理器支持了DDR5，现在还处于一个慢慢普及的阶段，DDR5内存价格还是比较高的。其实DDR4内存也并非落后，未来还能用很长一段时间。硬盘的话，1TB最好，不过现在更多的是512GB，机身内部最好有预留M.2接口，用户可以自行加装;网卡基本都应该支持WiFi6了，有的甚至支持了WiFi 6E，当然要完全发挥这些网卡的实力，还是得配套路由器才行;接口的话，雷电4最好有，全功能支持PD充电的Type-C接口、HDMI 2.1、网口等等，为用户的扩展着想才是好设备。

独显直连也是今年一个非常热的配置，有的厂商甚至从去年就开始逐渐上架支持独显直连的游戏本产品了。简单点说，独显直连就是将CPU与独显直接连接，采用GPU进行图形输出，最大化图形性能;集显模式则是完全使用CPU核显进行图形处理。此外像混合模式这种，针对性分配相应的图形计算单元给应用使用，最大程度释放性能或者节省功耗，使用体验更加高效。

・ROG 幻16

i7-12700H 16G+512G RTX3060 2.5K+165Hz+500nit+专业广色域屏

推荐理由：新机收到的关注就是高，幻16 2022酷睿版采用了今年十分经典的i7-12700H +RTX3060的组合，性能可靠;双风扇6热管的设计，冰川散热架构2.0，性能保证;屏幕素质高，不仅适合游戏玩家，也能满足图形、视频工作者的需求，3A游戏体验也不错;外接口丰富，预留一个M.2接口。高颜值、足够轻薄，是今年我在全能本品类中最为推荐的一款。

链接：https://item.jd.com/100018322085.html

・拯救者R9000P 2021

R7-5800H 16G+512G RTX3060 2.5k屏

推荐理由：今年的联想拯救者Y系列依然是一机难求，去年的拯救者R9000P作为2021年的大火机型，在今年同样具有竞争力。16英寸2.5k高清屏，165hz高刷;满血30系显卡性能释放，支持独显直连，能够满足各类3A大作全特效流畅运行，拿来干活也十分趁手。而性能不输的前提下，其价格就成为真香的存在，有需要的朋友们可以考虑。

链接：https://item.jd.com/100014794825.html

・红米Redmi G游戏本

R7-5800H 16G+512G RTX3060 144Hz电竞屏

亮点：配置拉满，3060支持最高满血的130w功耗，且支持独显直连，配合144Hz高刷，全特效畅玩3A大作无压力。Redmi G2021款在性能释放上属于前列，价格却很亲民，对性能比较依赖的朋友值得参考。

链接：https://item.jd.com/100026497910.html

・戴尔游匣G15

i7-12700H 16G+512G RTX3060 165Hz

推荐理由：其实这款游戏本争议还蛮大的，除了1080p屏幕，前段时间还爆出了静电问题，不过这个问题应该是修复了。12代的i7-12700H+130W 3060，配合独显直连，沉浸式体验也不错。戴尔游匣G15做工和用料还算良心，同时还有自家外星人智控中心加持，日常使用的可玩性更高。

链接：

https://item.jd.com/100032768490.html