新iPad机型现身ECC数据库 或为传闻三摄iPad Pro

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间今天早些时候，欧亚经济委员会(ECC)数据库添加了一款型号为A2229的新iPad机型。在ECC数据库中该设备被描述为“Apple平板电脑”，可以断定是iPad系列无疑，目前无法确定它是iPad、iPad Pro还是iPad mini。有媒体认为该设备可能就是此前传闻的加持三摄iPad Pro。

近年来，欧亚经济委员会数据库已经成为一条相当可靠的新发产品曝料渠道，此前也有不少发布在即的新品在ECC的数据库中得到印证，苹果的产品也曾被准确“预测”过。当然产品在ECC数据库中出现的时间往往比发布时间要提前数周甚至数月。不过数据库没有详细描述该产品，已知信息显示该设备将运行iPad OS 13系统。但是无论如何，对于果粉来说这算是一个好消息，苹果的新iPad可以说是板上钉钉了。

近日iOS 14代码泄露也透露出大量消费者可能感兴趣的细节，其中一项便是新iPad Pro将加持全新的三摄模组，这是苹果对iPad Pro的一项重大更新，此前苹果仅在iPhone 11 Pro两款机型上采用了三摄设计。新iPad Pro的三摄模组将包括ToF 3D深感镜头、广角镜头和长焦镜头，旨在加强iPad Pro在AR等应用方面的硬件性能。根据此前报道，苹果公司正在为iOS 14开发新的AR应用程序，该应用将允许用户通过AR获得身边更多的信息。

此前在今年一月，天风国际知名行业分析师郭明琪就曾预测苹果会在今年上半年发布新一代iPad Pro，后置三摄且支持3D识别。而本月初郭明琪再次预测，在2021年底之前苹果将发布采用mini LED背光屏幕的iPad Pro、iPad mini和iPad产品。

另据科技网站9to5Mac最新消息，可以确定第四代iPad Pro将有四个型号发布，已经发现的型号代码包括J417、J418、J420以及J421。