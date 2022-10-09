作者：骷

【天极网笔记本频道】双十一必备游戏本华硕天选3锐龙版，7799元助力畅玩3A大作!

对消费者来说，双十一可谓是全年优惠力度最大的一次电商购物节，也是购置笔记本产品的最佳时间节点。而在双十一前后则会发售众多备受关注的3A大作，不论是十月底的《使命召唤：现代战争2》，还是即将登上PC平台的PS5大作《蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》，都让玩家充满了期待。

要想获得最佳的游戏体验，就需要一台性能强劲的笔记本，去完美呈现游戏创作者的意图，让玩家可以全身心投入其中感受另一段奇妙人生。恰逢双十一之际，根据以往的经验，价格应该可以给到618的价格，玩家一定不要错过!

华硕天选3 锐龙版：高颜值高性能高性价比!

到手价：7799元

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作为一款主打二次元的高颜值笔记本，华硕天选3锐龙版深受年轻用户群体的青睐，同时性能强劲，面对一众3A大作可谓游刃有余。AMD锐龙7 6800H标压处理器让天选3锐龙版不存在CPU瓶颈，彻底释放显卡应有实力。8核16线程的设计即使面对专业设计软件也能轻松应对，最高加速频率可达4.7GHz，单核性能同样不俗。

此外，15.6英寸FHD+144Hz高清高刷屏幕搭配杜比全景声双扬声器，能给玩家带来极为震撼的视听体验。而Adaptive Sync防撕裂技术的加持，保障了玩家在游戏过程中流畅的画面体验，即使战况再激烈，玩家依然可以在瞬息万变的游戏画面中获取关键信息。

华硕天选3锐龙版搭载了RTX 3060显卡，配合DLSS 2.0技术以及实时光追，可以带来极为逼真的游戏场景展现，玩家可尽情操控蜘蛛侠摆荡在城市中，化身邻家英雄拯救世界。同时，这款显卡还支持TX Boost自动超频，该酣畅淋漓时绝不畏手畏脚，并且华硕天选3锐龙版还具备双显三模显卡切换，工作游戏互不耽误。

在接口方面，华硕天选3锐龙版也毫不吝啬，配备了双USB 3.2 Type-C、双USB-A、支持4K 60Hz输出的HDMI2.0b、千兆网口等全面扩展接口。散热也是堆料满满，双风扇+五热管+四出风口的设计完美杜绝了游戏时发热造成的性能瓶颈。

作为一款颜值和实力兼备的电竞游戏本，其以自身之力满足用户全场景需求。目前到手价仅为7799元，绝对不容错过。

ROG魔霸新锐 2022：满血出击!

到手价：8999元

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10月底，《生化危机8：村庄》将推出全新的DLC，届时又该掀起一阵3A潮流，而ROG魔霸新锐2022无疑是最适合用来体验这款作品的游戏本，满血性能，陪伴伊森再探虎穴救女。

ROG魔霸新锐2022搭载了AMD 锐龙9 6900HX超频版旗舰处理器，同时辅以暴力熊液金导热，即使长时间游戏，也能保持冷静。作为AMD的旗舰级处理器，锐龙9 6900HX采用Zen3+架构，拥有8核心16线程，至高4.9GHz加速频率，可以做到火力全开的同时突破游戏极限。为了渲染出村庄里萧瑟的情景以及恐怖的氛围，RTX 3060的加持必不可少，配合上DLSS和光线追踪，整个画面表现完全不用担心，够胆，你就看。

除此之外，ROG魔霸新锐2022还配备了一块15.6英寸、2.5K+165Hz+3ms响应的P3色域电竞屏，将村庄那种暗藏杀机的紧张感表现的淋漓尽致。同时DDR5的内存以及PCIe 4.0的固态硬盘同样为玩家保驾护航，即使游戏多开，依然丝般顺滑。

最重要的是，为了最大程度还原游戏开发者的创作意图，ROG魔霸新锐2022这次新增了“双杜比”认证加持，不仅支持杜比视界显示，还支持杜比全景声环绕音频，将《生化危机》中吊到嗓子眼的危机氛围体现地淋漓尽致，让玩家时刻保持警惕，沉浸感拉满。

而在其他方面，ROG魔霸新锐2022也不含糊，机甲造型的外观体现了其游戏定位，同时支持神光同步的U型底盘灯散发着浓厚的电竞气息。100W的PD快充以及双USB3.2 Gen2 Type-C、双USB-A、HDMI 2.0b、2.5G有线网口、WiFi6E高速无线网卡都让玩家丝毫不用担心其实力问题，玩家要做的，就是全身心投入其中。

这款满血旗舰ROG魔霸新锐2022，当前售价仅为8999元，作为玩家，你忍心不带上它吗？

联想拯救者R9000P：以拯救之名，回敬战场之敌!

到手价：9499元

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《使命召唤》系列对于全球FPS玩家来说，都是一场不容错过的游戏盛宴。想要驾驭这样一款在全球范围内都深受欢迎的史诗级战争游戏，那么不仅在性能上要十分出众，在画面显示中也要足够能打。而联想拯救者R9000P就是这样一位全能型选手，拯救玩家的游戏体验。

作为一款深受玩家青睐的游戏本，联想拯救者R9000P一开场就配置拉满。不仅标配了一颗AMD锐龙7 6800H标压处理器，在野兽模式下可以带来85W的高功耗释放，还搭载了一块RTX 3060满血显卡，拯救玩家的流畅画面，它是在行的。

同时16GB的DDR5双通道内存搭配PCIe4.0的固态硬盘，面对战场上的任意情形，都能让玩家在第一时间做出对应的操作。

为了看清整个战局，联想拯救者R9000P准备了一块16英寸的窄边全面屏，不仅有着2.5K的分辨率，165Hz的高刷新率足以让玩家在最短的时间内做出最快的反应，开镜射击一气呵成。

目前联想拯救者R9000P到手价为9499元，相较华硕天选3和ROG魔霸新锐2022价格略高，配合双十一期间的优惠，你更心动哪一款呢？