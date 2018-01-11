Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ Ì¨Ê½»úÆµµÀ Ò»ÌåµçÄÔÆµµÀ ÉÌÓÃµçÄÔÆµµÀ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ Æ½°åµçÄÔÆµµÀ ¹¤×÷Õ¾ÆµµÀ ³¬¼«±¾ÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ö±²¥Ì¨ ¾«Æ·×¨Ìâ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾>ÐÐÇé>ÁìÈ¯Á¢¼õ300 Î¢ÐÇÓÎÏ·±¾GL62VR 7RFX

ÁìÈ¯Á¢¼õ300 Î¢ÐÇÓÎÏ·±¾GL62VR 7RFX-848CN¾©¶«ÓÅ»Ý²»Ö¹Ò»µã

Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ 2018. 01. 11 ×÷Õß£ºÒ»¶þÃ»ÓÐÈý Ôð±à£ºÉÛæÃ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÐÂµÄÒ»ÄêÌôÑ¡³¬ÖµîÒ»ÝÕ½»ú£¬ÓÅ»ÝÔõÃ´Ö»ÄÜÒ»µã£¡Ç¿º·ÀûÆ÷Î¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CNÓÎÏ·±¾ÕýÔÚ¾©¶«ÈÈÏúÖÐ£¬ÁìÈ¡ÓÅ»ÝÈ¯¼´¿ÉÁ¢¼õ300Ôª£¬Í¬Ê±¾©¶«PLUS»áÔ±ÓÃ»§¹º»ú»¹ÄÜÏíÊÜ7999³¬µÍ¼Û£¬ÈëÊÖ½öÐè7699Ôª£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑÇ§Íò²»Òª´í¹ý£¡

¡¡¡¡´ÓÍâ¹ÛÀ´¿´£¬Î¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CNÓÎÏ·±¾²ÉÓÃ´«Í³µÄºÚÉ«Ä¥É°ÅçÆá£¬¿´ÉÏÈ¥¸ü¿á£¬ÃþÆðÀ´Ò²¸ü¼ÓÓÐÊÖ¸Ð¡£¸Ã»úÅä±¸15.6Ó¢´çµÄFHDÈ«¸ßÇå·ÀÑ£¹âÏÔÊ¾ÆÁ£¬·Ö±æÂÊÎª1920*1080£¬¼´Ê¹ÊÇÔÚÊÒÍâÇ¿¹âÕÕÉäÏÂÒ²ÄÜ³ÊÏÖÇåÎúµÄ»­Ãæ!¼üÅÌÔòÊÇ²ÉÓÃÁËÈüî£ºìÉ«±³¹âÓÎÏ·¼üÅÌ£¬ÈÃÍæ¼Ò¼´Ê¹ÔÚ°µ¹â»·¾³ÏÂÊ¹ÓÃ¶¼ÄÜ×¼È·ÇÃ»÷£¬Í¬Ê±°µ¹âÊ¹ÓÃÖ®ÏÂÒ²ÏÔµÃ¸ü¼ÓµÄ¼¤ÇéÅìÅÈ£¡

¡¡¡¡´ÓÅäÖÃÀ´¿´£¬Î¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CNÓÎÏ·±¾ÄÚÖÃµÚÆß´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£i7-7700HQ´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃKaby LakeÐÂ¼Ü¹¹£¬ÐÔÄÜÏà±ÈÇ°´ú²úÆ·ÓÐÁËºÜ´óÌáÉý£¡ÏÔ¿¨ÔòÊÇÅäÖÃÁËÐÔÄÜÇ¿º·µÄNVIDIA GTX 1060¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬Ö§³Ö6GB¶ÀÁ¢ÏÔ´æ£¬¿ÉÔËÐÐ¶àÖÖ´óÐÍÓÎÏ·²»¿¨¶Ù¡£ÔÚ´æ´¢·½Ãæ£¬¸Ã»úÖ§³Ö128GB SSD+1TB´óÈÝÁ¿Ë«Ó²ÅÌ´æ´¢£¬¸ø×ãÄãÓÎÏ·ËùÐèµÄ´óÅú´æ´¢¿Õ¼äºÍ¶ÁÈ¡ËÙ¶È£¡

¡¡¡¡ÔÚÉ¢ÈÈ·½Ãæ£¬Î¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CNÓÎÏ·±¾²ÉÓÃÁËCooler Boost4É¢ÈÈÏµÍ³£¬Ë«·çÉÈ+6¸ùÈÈµ¼¹ÜµÄÉè¼Æ£¬ÈÃ·çÁ¿´ó´óÌá¸ß£¬É¢ÈÈÐ§¹û¸ü¼Ó³öÉ«¡£

¡¡¡¡¸Ã»úÏÖÕýÔÚ¾©¶«ÉÌ³ÇÈÈÏúÖÐ£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑÇ§Íò²»Òª´í¹ý£¡

¡¡¡¡ÍÆ¼ö²úÆ·£ºÎ¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CNÓÎÏ·±¾

¡¡¡¡²Î¿¼¼Û¸ñ£º8399Ôª£¨ÁìÈ¯Á¢¼õ300Ôª£©

¡¡¡¡µã»÷¹ºÂò£ºhttps://item.jd.com/4492549.html  

£¨×÷Õß£ºÒ»¶þÃ»ÓÐÈýÔðÈÎ±à¼­£ºÉÛæÃ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
Î¢ÐÇGL62VR 7RFX-848CN²úÆ·ÐÅÏ¢
GL62VR 7RFX-848CN
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • ´¥¿Ø£º²»ÊÊºÏ
  • ´¦ÀíÆ÷ÐÍºÅ£ºIntel ¿áî£i7 7700HQ
  • ´¦ÀíÆ÷Ö÷Æµ£º2.8GHz
  • ºËÐÄÊý/Ïß³Ì£ºËÄºËÐÄ/°ËÏß³Ì
  • ÄÚ´æÈÝÁ¿£º8GB
  • Ó²ÅÌÈÝÁ¿£º128GB+1TB
  • ÆÁÄ»³ß´ç£º15.6Ó¢´ç
  • ÆÁÄ»·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1080
  • ÏÔ¿¨ÀàÐÍ£º·¢ÉÕ¼¶¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨
  • ÏÔ¿¨Ð¾Æ¬£ºNVIDIA GeForce GTX 1060
  • ÏÔ´æÈÝÁ¿£º6GB
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹Ø±¨¼Û

±Ê¼Ç±¾±¨¼Û

Æ·ÅÆ
ÁªÏë »ªË¶ ThinkPad ´÷¶û Æ»¹û »ÝÆÕ ºê³ž ÉñÖÛ Alienware Î¢ÐÇ À×Éñ ÈýÐÇ Ð¡Ã× MECHREVO Î´À´ÈËÀà »ªÎª Í¬·½ »úÐµÊ¦ ¶«Ö¥ º£¶û
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
1-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-7999 8000-11999 12000-19999 20000ÒÔÉÏ
²úÆ·¶¨Î»
ÓÎÏ·±¾ 2ºÏ1µçÄÔ Ñ§Éú±¾ ÉÌÎñ±¾ Çá±¡±ãÐ¯±¾ Ó°ÒôÓéÀÖ±¾ ¼ÒÍ¥ÓéÀÖ±¾ Ê±ÉÐÀöÈË±¾
ÆÁÄ»³ß´ç
17Ó¢¼°´çÒÔÉÏ 16Ó¢´ç 15Ó¢´ç 14Ó¢´ç 13Ó¢´ç 12Ó¢´ç 11Ó¢´ç¼°ÒÔÏÂ
´¦ÀíÆ÷
¿áî£i7 °Ë´ú¿áî£i7 Æß´ú¿áî£i7 Áù´ú¿áî£i7 Îå´ú¿áî£i7 ËÄ´ú¿áî£i7 Èý´ú¿áî£i7 ¿áî£i5 °Ë´ú¿áî£i5 Æß´ú¿áî£i5 Áù´ú¿áî£i5 Îå´ú¿áî£i5 ËÄ´ú¿áî£i5 Èý´ú¿áî£i5 ¿áî£i3 °Ë´ú¿áî£i3 Æß´ú¿áî£i3 Áù´ú¿áî£i3 Îå´ú¿áî£i3 ËÄ´ú¿áî£i3 Èý´ú¿áî£i3
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
LG gramÉÏCES
Èý¿îLG gram³¬±¡±Ê¼Ç±¾ÁÁÏàCES:Ð¡Éí²ÄÒ²¿É´ïÃÀ¹ú¾ü¹æ±ê×¼
ÖÐ¹úµçÐÅ
Î¢Èí¸ßÍ¨ºÏ×÷µÄWindows 10 ARMÉè±¸ÁÁÏàCES:ÖÐ¹úµçÐÅÐû²¼Ö§³Ö
ÊÖ»úÈí¼þ°ì¹«ÓÎÏ·
Å¬±ÈÑÇZ17S
CES2018ÌåÑé:ÃÀ¹úÐ¡¸çËµÅ¬±ÈÑÇZ17SµÄÅÄÕÕ¹¦ÄÜÌ«ºÃÍæÁË
ÌÇ¹ûS11ÊÖ»ú
'¸öÐÔ'ÏÊÃ÷ SUGARÈ«ÃæÆÁÊÖ»úÌÇ¹ûS11ÆØ¹â
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÁªÏë Ideapad 120S-14(N3450/4GB/256GB/ºËÏÔ)£¤3199
  2. Î´À´ÈËÀà S5-970M-67SH1£¤8888
  3. Î´À´ÈËÀà T800 1060 77SH1£¤12000
  4. ÁªÏë Ideapad 320-14(i5 7200U/4GB/1TB/2G¶ÀÏÔ)£¤4299
  5. Ð¡Ã× ±Ê¼Ç±¾Pro(i5 8250U/8GB/256GB)£¤5599
  6. ÁªÏë Ideapad 520-15(i5 8250U/4GB/128GB+1TB/2G¶ÀÏÔ)£¤5399
  7. »ªË¶ A580UR8250(i5 8250U/4GB/500GB/2G¶ÀÏÔ)£¤4599
  8. ´÷¶û Inspiron ÁéÔ½ 15 7000ÏµÁÐ ÓÎÏ»(Ins15-7577-R1765B)£¤10999
  9. Âó±¾±¾ Ð¡Âó5(4GB/128GB)£¤3599
  10. ÉñÖÛ Õ½ÉñK670D-G4D3£¤4599
½¹µãÈÈ´Ê
ÓÎÏ·±¾ Ð¡Ã×Æ½°å2 ÁªÏë±Ê¼Ç±¾ »ªË¶±Ê¼Ç±¾ ÉÌÎñ±Ê¼Ç±¾ ´÷¶û±Ê¼Ç±¾ ÁªÏëy50 ±Ê¼Ç±¾µ¼¹º Æ»¹û±Ê¼Ç±¾ macbook air macbook pro Ð¡Ã×±Ê¼Ç±¾ Ìì¼«Ð¡ËµÊÖ»ú°æ