2022年Q1微软成市占率唯一增长的平板电脑制造商

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】5月3日消息，虽然iPad继续主导着平板电脑市场，但微软在这部分市场也在增长。根据数据调研机构Strategy Analytics发布的最新报告显示，微软是今年第一季度平板电脑领域唯一录得增长的大公司，它成功地将其销售额同比提高了1%。

另一方面，苹果下降了6%，三星下降了1%。联想也出现罕见的最大跌幅，高达20%。然而，苹果仍然主导着平板电脑市场，研究显示，该公司在本季度售出的iPad不少于1580万台。

2022年第一季度，苹果iPad产品出货量同比下降6%，至1580万台，全球市场份额攀升1.7个百分点，至39%；与苹果供应严重受限的假期季度相比，出货量实际上按季度增长了1%。

Google方面也有令人担忧的消息。Strategy Analytics提到，对Android平板电脑的需求正在下降，因为这些设备的市场份额下降到只有50%。

截止目前，Android平板电脑的市场份额达到了50%的新低，但Android厂商之间的竞争已经升温，希望从华为较小的设备布局以及快速萎缩的白牌市场中抢夺市场份额。联想凭借这一战略已经发展了两年多，但小米、荣耀、Realme、OPPO，甚至诺基亚最近都进入了平板电脑市场，在中国大陆和南亚、东南亚和欧洲的少数市场创造了新的动力。接下来Android平板的竞争将更为激烈。

三星是2022年第一季度排行榜的亚军，在这一季度成功售出820万台平板电脑，获得了20%的份额。