AMD RX 7900系列将售，涨价或在所难免

【天极网笔记本频道】AMD不久前刚刚发布RX 7900系列显卡，首发带来两款型号分别为RX 7900 XT和RX 7900 XTX，国行起售价为7399和7999元，凭借优秀的性价比和极致性能获得收获消费者一致好评。目前这两款显卡都将在12月14日上市，不过有用户担心显卡上市初期会迎来较大的价格涨幅。

从往年的显卡首发来看，无论是英伟达还是AMD在新显卡上市之初都有一次不小的价格涨幅，而这两年更甚，其中最主要的原因还是受到矿潮影响。按理说如今矿潮褪去，显卡供需会回归正常状态，不会发生大幅的涨价，但事实却并非如此。

首先，上次的显卡迭代刚好撞上矿潮初期，不少矿老板敏锐地嗅到“商机”后就开始大肆采购显卡，这也导致刚刚上市的显卡不仅迎来一波涨价，并且一夜之间就被抢购一空。这让无数原先等待显卡更新，想要等到第二波价格稳定再购入显卡的用户猝不及防。

加上这两年水涨船高的专业需求，显卡在专业领域也有着举足轻重的地位，就这样在虚拟币市场、游戏玩家和专业用户的三方需求刺激下，显卡价格一度翻了一倍还要多。尤其是英伟达以及AMD都喜欢分批发布整代显卡，而且矿潮发生在第一批旗舰显卡发布后不久，这就导致后续的甜品级显卡同样在首发时就被拉高价格，并且还一卡难求，被用户们戏称为空气卡。

而第一次矿难时，虽然显卡也大面积涨价，但并没有造成近两年如此广泛的影响。主要原因就是那一年的矿潮发生在2016年底，2017年初，得益于非常吃硬件的现象级游戏《守望先锋》和《绝地求生》的横空出世，推动全球玩家和网吧开启换机潮。也就是说在矿潮席卷显卡市场之前，其实对于显卡有需求的用户已经被满足了大半，供需关系虽然失衡但并不抽象，所以当年的显卡也涨价，可远没有达到这一次矿潮这么离谱的程度。不过这其中当然也有这两年显卡价格上涨的原因，导致涨价后的价格显得格外惊人。

虽然现在矿潮褪去，但是由于AMD和英伟达上一代一整代显卡都经历了矿潮，并且不少矿卡流入市场，这也让用户开始对上一代显卡失去信任。所以不少玩家用户将目光放在RX 7900系列和RTX 40系列，所以就这个角度来看，RX 7900系列上市初期涨价几乎是必然发生的结果，因为这一代显卡所面对的需求量是从两年前就开始积累的游戏用户，在用户量方面远不是前几年能比的。

另一方面，得益于RX 7900系列显卡性能提升以及定价的合理性，使得这两款显卡在发布会后就已经被不少网友认为是这一代显卡中最值得购入的旗舰显卡，在这种情绪的渲染下，不少网友早就做好抢购RX 7900系列显卡的准备。尤其是RX 7900的定价比起RTX 4080的9499更加便宜，虽然光追性能和专业性能依然不如RTX 4080，但是对于游戏玩家而言，更低廉的价格和更高的基础游戏性能显然才是这部分用户考虑的实际问题。

所以发售前市场氛围已然到位，但临发售却还是出现了意外情况。有可信度较高的UP主爆料，由于一些不可抗力原因，导致RX 7900系列的公版显卡无法进入大陆销售，AMD方面紧急将今年年底推出的非公版RX 7900显卡提前到12月14日开售。

对于玩家来说，相比公版显卡，非公版的用料通常更豪华性能也更高，但是价格方面会有所涨幅。可公版显卡的缺失，非公版火急火燎来救火，数量方面明显不如公版准备充分，将会导致严重的供需失衡，最直接的后果就是价格飙升。

在多方因素的影响下，RX 7900系列的涨价或许在所难免，玩家如果蹲守官方渠道也许可以抢到官方价格的显卡，但是对于大部分玩家而言，涨价的显卡才是这次AMD显卡首发的常态。