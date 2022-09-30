USB-IF更新USB产品标识：用户能更直观看到速率

作者：惜

【天极网笔记本频道】如果说有什么硬件命名最混乱，那USB接口协议肯定位列其中。从USB 3.x开始，混乱的命名让很多用户不知所措，也让很多制造商有空子可钻。在USB4发布之初，USB-IF仅推出USB4一种协议，为了让用户能够更直观的看到线材参数，USB-IF要求在数据线上标明传输速率、充电功率等。

在9月分，USB-IF公布了全新的USB4 2.0标准，似乎命名混乱的问题又要卷土重来。但USB-IF对网站进行修订，今后会在合作伙伴的产品上使用新的标识，让诸如“HiSpeed”或新的"USB4"等描述将不复存在，只有实际速度和充电性能被强调。

实际上，USB-IF在2021年秋已经推出新的产品标识，并强制所有使用USB4协议的线缆进行认证，并使用由USB-IF提供的产品认证标识。标识主要分为数据速率认证、充电功率认证和速率+充电双认证三种，并提供规范的标识。

如使用USB Power Delivery(USB-PD)3.1时提供60瓦和240瓦的功率，就需要分别标明60W和240W。USB充电器的标识同样存在两个版本，有“认证USB充电器”和瓦数指示，一个有"认证USB快速充电器"和瓦数指示。

如果是经过USB4认证的产品，就需要根据实际认证速率标明40Gbps、20Gbps、10Gbps、5Gbps。随着USB4 2.0标准的公布，USB4的最大传输速率也提升到80Gbps，虽然线缆上不会直接标明USB4 2.0，但会增加80Gbps的速率标识。

除了线缆上需要标明充电功率和传输速率外，产品的包装盒也需要有红蓝色的USB标识，标明“认证”充电速度和40Gbps、20Gbps、10Gbps或5Gbps的速度。如果支持同时支持充电和数据传输，USB-IF建议采用红蓝标志进行提示，单相信不少线缆制造商会选择单色的标识。

唯一的例外，就是适用于"HiSpeed USB电缆"类型的线缆(如MacBook标配的Type-C充电线)，由于更重视线缆的充电功率，接口可支持USB PD 3.1，但数据传输仅支持USB 2.0(480Mbps)，将被允许使用“HiSpeed”的标识。

写在最后：按照USB-IF的规划，未来所有经过认证的线缆都将采用直接标明充电功率和传输速率，用户不再需要关注那些混乱的充电、传输协议，用户在选择、购买时也更加方便。另外，随着USB4 2.0的公布，它又是否会支持更快的DisplayPort 2.0、HDMI 2.1等新技术，需要等USB-IF在11月为大众揭晓。