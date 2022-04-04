GPD公布WIN Max 2设计：10.1英寸屏幕+第12代酷睿

作者：惜

【天极网笔记本频道】最近，游戏主机得到很多游戏耗着的关注。玩家心心念的WIN Max 2终于即将到来，GPD掌机公布该机设计图、配置。整体设计上，WIN Max 2继承WIN Max的全键盘设计，但机身尺寸WIN Max稍大，但比WIN Max薄，长宽尺寸为分别是228mm和160mm。机身采用6061铝镁合金，UNIBODY一体成型工艺。

WIN Max 2然采用下沉式的摇杆依设计，创新式设计的霍尔摇杆带来无极、超线性、无死区，并支持下压;肩键采用线性扳机键，双振动马达，支持重力感应陀螺仪、3+3六轴设计。两个摇杆盖子采用磁吸式设计，不用的时候可以盖住摇杆，游戏时，可将盖子吸在机身背面。另外增加两个可映射背键。

WIN Max 2首次采用10.1寸原生横屏，超窄边框，默认1920×1200分辨率，最高支持2560×1600。英特尔酷睿i7-1280P，14核、20线程设计，提供16GB和32GB两个内存选项;内置两个支持PICe Gen4的M.2 NVMe 2280插槽，标配1TB/2TB固态硬盘，第二个插槽可自行扩展，最高可扩容至16TB。

另外，机身提供SD和microSD插槽，支持SD 4.0总线协议的SD卡，读写速度高达300MB/s，最大可扩容至2TB;支持A2级别microSDXC卡，读写速度高达160MB/s，最大可扩容至2TB。

机身内置4G LTE模块，支持全网通。电池容量提升至65Wh;四喇叭环绕立体声。提供雷电4和Type-C双接口，保证外接显卡坞、并未机身充电。

编辑点评：从命名的方式可以看到，WIN Max系列是一款搭载Windows系统的游戏主机，整体设计与笔记本相类似，只是与传统笔记本相逼，Win Max加入了游戏手柄的功能，让它变成一款掌上游戏机。只是，他的游戏体验如何，还需要好好使用体验。