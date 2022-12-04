AMD Zen 4系列处理器更换包装，降价后仍未回归原价！

【天极网笔记本频道】八月底AMD发布全新处理器AMD 锐龙7000系列，该系列处理器基于Zen 4架构，带来四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。并且在九月底国行版开售，在双十一期间也迎来一波降价。最近有人发现AMD悄然更新包装盒样式，全新的包装比起原版更加吸睛，或许是销售情况不好，AMD想借此吸引用户。

据官方表示，AMD锐龙7000处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中CPU核心依旧采用小芯片设计;I/O核心采用了全新6nm工艺，集成了RDNA2核显、DDR5、PCIe 5.0控制器，官方称其基于低功耗架构。

R9 7950X拥有16核心32线程，主频为4.5GHz，Boost频率达到5.7GHz，相较上一代有着极其明显的提升。R9 7900X为12核24线程，主频4.7GHz，Boost频率5.6GHz。R7 7700X为8核16线程，主频4.5GHz，Boost频率5.4GHz。R5 7600X处理器则拥有4.7GHz的主频频率，Boost频率达到5.3GHz。

相比前代，这一次AMD在锐龙7000系列中的升级确实非常大，尤其是主频干到了5.7GHz。在售价方面，R9 7950X国行5499 元，R9 7900X国行4299 元，R7 7700X国行2999 元，R5 7600X国行2249 元。

尤其是在发布会上，AMD宣称锐龙7000系列将是目前消费级别最强的CPU，显然AMD不知道话不能说太满。就在AMD发布新处理器过后不久，英特尔就宣布解禁13代酷睿处理器。相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

而13代酷睿在前代强大的性能基础上再次蜕变，最强的i9-13900K在实际性能中全面超越锐龙7000系旗舰级的R9 7950X，而最直接的市场反馈就是在双十一期间，AMD锐龙7000系处理器的价格从2249-5499降价至1699-3999，降价幅度600-1500不等。

从目前的售价来看，AMD锐龙7000系列相较刚发布时，仅仅过去两个月就迎来了非常大的价格下调。其中R9 7950X下调了17%，R9 7900X下调13.66%，R7 7700X下调12%，就连R5 7600X也有着高达16%的降幅。

不过AMD并没有急着将价格回调，而是一直持续这样的售价。有用户认为，AMD是想借双十一以及双十二这两场促电商节，尽可能通过促销形式多卖一些处理器，毕竟薄利多销。同时这样的降价建立在促销之上，还有回调价格的余地，并非永久降价。

但还有声音认为，AMD这已经是变相的宣布永久降价了，如此长期的折扣活动就会给用户带来这些处理器只值这个价格的错觉，一旦回归原价，面对13代酷睿的无情碾压，AMD 锐龙7000系列的处境将更加艰难。

但无论如何，AMD的这波降价对于用户而言无疑是非常划算的，毕竟相较原价5499的R9 7950X，如今3999的到手价，任谁买了都说香。