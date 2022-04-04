告别混乱！USB-IF公布全新USB-C线缆认证LOGO

作者：惜

【天极网笔记本频道】2021年5月，USB-IF协会发布USB PD3.1快充标准，支持最高电压提高至48V、电流保持最高5A得设计标准，带来最高240W充电功率。在2021年10月初的USB开发者大会上，USB-IF协会公布新的USB Type-C线缆额定功率logo，以满足功率越来越大的市场需求，更是在不久前正式公布全新USB-C线缆额定功率logo标准。

在USB Type-C 2.1标准下，USB Type-C线缆可分20V等级的普通线缆和50V等级的EPR线缆两种规格，经过认证的USB Type-C线缆将支持USB PD 3.1规范定义的60W或240W功率。不仅如此，USB-IF同时强制认证了，所有的线缆都需要标明线材支持的功率。

根据新标准，左边的彩色logo需要印刷在认证线缆的外包装上，右边的黑色logo必须印在线缆本体上。

除了需要标明60W和240W的充电功率外，USB-IF协会还推出集成充电和数据传输功能的Type-C线缆logo。按照20Gbps和40Gbps两种速率，可分为20Gbps 60W、20Gbps 240W、40Gbps 60W以及40Gbps 240W四种类型。

与充电标准一样，左侧彩色logo印刷在认证线缆的包装盒表面，右侧黑色logo用于标记在线缆本体上。

根据USB-IF协会要求，所有USB Type-C线缆logo必须单独与对应功率、对应速率的线缆一起使用，该线缆必须已经通过USB PD3.1认证测试，并公布在USB-IF官方的列表中。

在USB PD和Type-C技术的普及过程中，USB-IF协会发挥着重要作用，每款合格的USB Type-C产品都需要通过USB-IF协会认证，并取得USB标志的使用权利。USB PD 3.1快充标准将设备间的充电功率提升至240W，同时提升USB-C线缆的数据传输能力。

编辑点评：在面对上代USB 3.x混乱的命名之后，USB-IF痛定思痛，为线缆制造商带来更标准化的认证和logo，方便用户更直观的看到线材技术、功能，而不再需要研究相关的标准规范。