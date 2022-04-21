5G加持实现办公自由 惠普发布5G全互联笔记本

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】混合办公模式成为新常态后，连接已经成为影响效率的关键特性。面对视频通话、在线教育、远程协同、云端同步等一系列现代办公场景需求，没有连接一切无从谈起。而现有的公共Wi-Fi、手机热点等解决方案，则存在安全性、稳定性、高效性方面的隐患。所以，连接也可以说是移动办公需求中，用户的一大痛点。

想要解决这个难题，最佳方案就是支持Wi-Fi、蜂窝网络的“双网”体验，让笔记本能够始终在线。这一点在4G时代，上游芯片厂商与OEM已经有了很多厂商。现在随着5G的商用普及，笔记本也终于能够解锁更高效的连接体验了。

4月20日，以“融合共创，畅享5G”为主题的2022惠普5G笔记本新品发布会上，惠普宣布与中国移动、英特尔和联发科技达成战略合作伙伴，并联合发布首批获得工信部入网许可证的两款5G全互联笔记本――惠普Spectre x360 14英寸可触控变形本5G版和惠普星 x360 14英寸可触控变形本5G版。

来自工信部的数据显示，中国已建成全球最大规模的5G移动网络。《2021年中国综合移动办公平台行业研究报告》指出，中国综合移动办公平台市场达到了125亿元，同比增长28.6%，由此也可以感受到用户对于高速率连接的迫切需求。而且随着万物互联的深入，连接的重要性还在与日俱增。

作为首批通过工信部5G PC入网测试认证(5G入网许可证)的5G全互联笔记本，两款新品均搭载了集成联发科技5G调制解调器芯片的英特尔5G 5000解决方案，随时随地提供高速率、低延迟的5G网络。据惠普介绍，在办公室内进行测试，5G全互联笔记本的下载速度可以达到60MB/s。也就是说，如果上飞机前你想要缓存、下载一些视频，也不用忍受机场Wi-Fi了。对于很多商务达人、创作者而言，即开即用不掉线的5G连接则能够在应对客户突发需求、计划外的会议、同步数据到云端或备份等场景下更加游刃有余。不仅提升了响应速度和效率，还不用担心数据隐私泄露，或者被电话打断已经传输到一半的数据了。

这种全新的全互联体验，可以说是打通了这些用户在办公、学习甚至娱乐等场景下的“生命线”，解锁全新体验。而且除了来自英特尔、联发科技的支持外，惠普将在5G PC领域与中国移动展开深入合作，共同发力5G终端产品生态，拓展多样化的移动互联新体验。有了运营商伙伴的加入，惠普在发力5G全互联笔记本时或许能够解决用户长期关注的流量资费问题，成为更多用户的选择。

5G全互联笔记本的使用并没有什么门槛，就像手机插入一张SIM卡就可以，而且在系统方面Windows也对蜂窝连接有了齐全的支持，监管很方便。不仅如此，惠普Spectre x360 14 5G版作为惠普首款支持5G的旗舰级笔记本，性能方面也可以满足用户对于高效生产力的追求。该机搭载了11代酷睿i7处理器，集成锐炬Xe核显，并通过了严苛的Evo认证，具备快速响应、快速唤醒、电池供电时始终如一的性能、长续航快充等优秀特性。助力用户更轻松的在不同场景下无缝切换，完成繁杂的多任务、高负载工作需求。

产品设计方面，既然是面向移动办公，便携性自然少不了。惠普Spectre x360 14 5G版机身重量1.39kg，单手就能拿捏，挎包、双肩包都能收入。另外，配合其360°翻转特性，在不同使用场景下都可以有更舒适、适合的交互体验。惠普Spectre x360 14 5G版配备3000x2000高分辨率AMOLED屏幕，屏占比达到了90%，拥有Anti-Reflection抗反光涂层，即使是室外强光环境，也有清晰地显示效果。

同样是14英寸的惠普星 x360 14 5G版重量约1.5kg，同样有出色的便携性且支持360°翻转，配合简约时尚外观轻松融入各种环境。该机搭载11代酷睿i5-1155G7处理器，集成锐炬Xe核显，满足日常办公、影像内容创作等需求。惠普星x 360 14 5G版内置惠小微智能语音助手，通过呼唤“小微小微“即可唤醒智能AI，立即获取字幕翻译、语音实时转录、音乐播放、天气和新闻资讯查询等多种智能服务。

惠普星x360 14 5G版还支持闪传功能，可快速实现手机和电脑等不同终端系统间的文件、图片以及视频传输，带来更高效、便捷的协同操作体验。

中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军在发布会上提到：“当下，5G应用正在渗透和重塑消费者生活的方方面面，人与人、物与物之间以更加智能的方式，前所未有地紧密联系在一起。我们很荣幸能与中国移动、英特尔、联发科技这三家志同道合的伙伴携手并进，共同探索5G时代下的更多可能。未来，惠普将继续以用户为中心，为消费者带来更加完善的5G产品组合及焕然一新的应用体验。”



中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费类产品事业部总经理范子军致辞

中国移动终端公司副总经理汪恒江表示：“伴随5G商业化的不断普及，中国移动一直致力于开拓我国5G终端的多形态发展，为用户打造不同使用场景下的优质互联体验。此次四方战略合作、共同推出5G PC产品可谓具有划时代意义。中国移动作为全球最大且领先的5G运营商，希望尽情释放5G PC的巨大潜力，大幅提升未来人、机、物的连接和交互，让5G技术普惠到更多用户。”

“此外，在去年年底，中国移动提出了‘算力网络’的新理念，将逐步推动算力成为与水电一样，可一点接入、即取、即用的社会级服务，达成网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及的愿景，实现算力的泛在与普惠。中国移动终端公司重点关注端侧算力网络，希望借助远场云端算力和近场异构终端算力协同，推动终端算力升级，使算力跨终端间灵活流转，使终端承载丰富算力服务场景，我们希望端侧算力汇聚起来成为中国移动算力网络有机的组成部分。”



中国移动终端公司副总经理汪恒江致辞

在发布会圆桌会谈环节中，惠普与中国移动、英特尔和联发科技四方就5G未来发展蓝图分享了观点和想法，并畅谈如何凭借创新科技赋能用户体验、携手共建更加完善的全场景5G生态。

中国移动终端有限公司技术部副总经理崔芳表示：“5G技术已经渗透到社会的每个方面，进入人们生活的每个场景。当下，5G与PC的结合是符合数字化经济发展的必然需求。为此，中国移动希望更加紧密联合惠普、英特尔、联发科技，继续发挥四方在各自领域的优势，为消费者带来极具标杆性的5G PC产品。”

英特尔公司副总裁兼中国区云和行业解决方案部总经理梁雅莉表示：“5G代表了计算和通信的融合，正在彻底改变我们与世界互动的方式。相信此次四方合作，会为用户提供全新的5G连接PC体验，同时也对社会和各行业的发展具有重要意义。我们会继续推动面向5G网络的技术创新，通过先进的芯片和系统平台技术，为高性能、高度移动化的电脑提供澎湃动力，随时随地让消费者领略流畅、惊艳、卓越的现代互联PC体验。”

联发科技无线通信事业部副总经理林志鸿表示：“5G的快速发展不仅推动了社会生活方式的变革，更是带动了芯片市场需求的大幅增长以及芯片的高水平创新。我们很高兴，惠普推出了基于联发科技5G Modem与英特尔PC芯片组所打造的全互联5G PC产品。相信新品将会让消费者在中国移动的5G网络下，流畅体验5G PC为混合办公、云游戏等多种应用场景所带来的提升和便利。”

写在最后

5G的大规模商用并不仅仅是我们看到如今购买的手机基本都是“5G版”，与此同时，在5G高速率连接的推动下，直播、视频通话等高带宽型业务都有了长足发展。特别是在现代化办公环境下，数据传输逐渐从有线向无限发展，仅靠Wi-Fi支持，体验难免受到局限。特别是在万物互联的推动下，无论是手机、平板、PC还是家电、可穿戴设备等等，越来越多的终端成为庞大网络体系的一部分，用户也更需要“多设备协同”来满足多元化使用需求。

从这些角度来看，5G赋能PC是必须迈出的一步也是关键的一步。未来惠普以及更多OEM、产业链参与者还将围绕5G全互联笔记本带来哪些创新，加速这个“新物种”走向成熟，值得期待。