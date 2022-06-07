华硕天选3同门对决 核多力量大，12代酷睿i5越级战胜全新锐龙7

作者：景博健

【天极网笔记本频道】一年一度的618购物节已经正式拉开帷幕，不少小伙伴都准备趁着优惠入手一台全新的笔记本电脑，而在选购时非常看重的配置就是CPU，今年主流的就是第12酷睿以及锐龙6000系列，我最近正好拿到了两台分别搭载了酷睿i5-12500H和锐龙7 6800H的华硕天选3游戏本，今天就来进行一次全方位的对比，希望能为大家的选购提供一些参考。

这两台天选3游戏本除了处理器不同外，机身模具和散热配置以及其它的参数都保持了一致。值得一提的是，从处理器的定位上来说，酷睿i5对应的应该是锐龙5，这次和锐龙7同台竞技也算是一次越级挑战了。

两台游戏本的具配置，大家可以看下表格：

理论性能不分伯仲，游戏体验五五开

首先我们来看看处理器的参数，天选3酷睿版搭载的是第12代酷睿i5-12500H处理器，它采用性能核和能效核混合CPU架构，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，总计12核16线程，睿频频率可达4.5GHz，18MB三级缓存。

锐龙版则搭载的是锐龙7 5800H，8核心16线程，最高睿频可达4.4GHz，16MB三级缓存。

不得不说12代酷睿确实有点“牙膏”挤爆了，酷睿i5在核心数量上也是超越了更高级别的锐龙7。

两款产品都开启了性能最强的增强模式，下面我们先来看看两款处理器在理论性能，我使用了CPU-Z、CineBench R20、CineBench R23、V-Ray等专业软件进行了测试，结果如下：

从测试成绩来看，酷睿i5-12500H与锐龙7 6800H在多核性能上是比较接近的，多款软件的测试的差距甚至不到1%;而在单核成绩上，酷睿i5-12500H在各个测试软件中都处于优势地位，领先最多的是GeekBench 5，达到了将近20%。

在3D Mark的CPU Profile测试中，两款处理器各有领先，在单线程和双线程这块，酷睿i5-12500H分别领先了6%和5%左右，而在8线程上则落后了近20%。而综合以上的这些测试，两款处理器在理论性能上可以说算是不分伯仲。

显卡这块，两台产品均搭载的是英伟达RTX 3050 Ti，处理器性能非常接近，而显卡跑分也没有拉开什么差距。

作为游戏本，最主要的应用肯定是玩游戏，下面我们就来进行游戏实测，包括《CS:GO》、《永劫无间》、《无主之地3》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客2》、《古墓丽影：暗影》、《全面战争：三国》、《赛博朋克2077》等主流网游和3A游戏大作，下面来看结果：

结果很符合我的预期，两款处理器的性能非常接近，在实测中也同样没有拉开很明显的差距，除了《CS:GO》测试中，酷睿i5-12500H有着超10%的帧率领先外，其它游戏的差距都非常小，甚至不到1%，在游戏体验这块算打了个平手。

除了游戏更是生产力 酷睿i5小胜锐龙7

当然，拥有如此强悍的性能，除了可以用来玩游戏外，不少人也将游戏本作为日常的生产力工具，我身边就有一个朋友这样干，白天用来工作，晚上和周末则可以玩游戏，所以针对网页浏览、文档和图标编辑、图片处理和视频编辑等涉及到大家日常工作需求的项目，我也进行了测试。

我们先看看WebXort 4的网页浏览测试，它是通过微软的Edge浏览器来完成照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、基于Wasm的加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业六部分工作，然后计算每一项花费的时间，越快最终得分也就越高，测试结果如下：

在这项测试中，酷睿i5-12500H综合成绩上领先锐龙7 6800H约12%，各个项目所消耗的时间都更短，最大领先达到了20%以上。

接着是PC Mark10现代办公测试，它主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，结果如下:

总体表现上，酷睿i5-12500H有约4%的领先，在大多数细分项目中也有着优势，领先最大的是视频编辑这块，达到了114%，而锐龙7 6800H则在图片编辑、文档编写和视频会议项目有非常小幅领先。

然后是我们日常办公最常使用的Office办公软件的性能测试：

酷睿i5-12500H在这一测试中全面领先于锐龙7 6800H，Excel项目上差距最大，约有11%的领先。

现在不少小伙伴也都会使用PhotoShop处理图片，或是用Premiere Pro剪辑视频，所以针对这两款专业软件我也进行了测试：

在这两项测试中，酷睿i5-12500H依然有着比较明显的领先，PhotoShop领先约10%，而Premiere Pro领先约5%，像PR这种是非常吃CPU核心数量的软件，酷睿i5-12500H更多的核心数量显然更有优势。

最后是CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，对处理器的单线程性能有着非常高的要求，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，下面看结果：

酷睿i5-12500H依旧保持着全面的领先，在三个测试维度上均有着超过10%以上的优势。

在生产力这块酷睿i5-12500H可以说是全面战胜了更高一级的锐龙7 6800H，充分发挥出了核心数量上的优势，同时异构设计，通过智能调度应对不同的工作负载，让不同的核心去干合适的事情，从而带来更好地体验。

测试总结

就像我文章开头说的那样，12代酷睿的“牙膏”确实是挤爆了，从一系列的测试可以看出，酷睿i5-12500H和锐龙7 6800H在游戏体验这块基本是处在同一水平上，没有拉开明显的差距。而在和生产力相关的测试中酷睿i5-12500H则拿出了更好地成绩，无论是日常的网页浏览、文档和表格编辑，还是专业软件处理图片和剪辑视频，对比更高级别的锐龙7 6800H都取得了一定幅度的领先，核心数量上的领先也确实带来了更好地体验，发挥出了“人多力量大”的优势。如果你更倾向于选择一款在游戏体验和日常办公上综合表现更好的产品，12代酷睿版本显然更加合适。