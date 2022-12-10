二合一青年办公娱乐两不误，华为MateBook E系列二合一笔记本双12享免息

【天极网笔记本频道】随着近些年来年轻人对于移动办公和平板娱乐的需求增长，越来越多用户开始选择二合一设备，以避免多设备带来的不便。为了应对这种灵活的用户需求，厂商绞尽脑汁推出相应产品，作为挑剔的移动办公群体和二合一青年，向来对于产品有着极高要求。而华为新发布的二合一笔记华为MateBook E Go和旗舰二合一笔记本华为MateBook E，却在一众二合一笔记本产品中突出重围，在用户口中收获良好口碑。正值双12期间，这两款产品也在华为商城开启优惠活动，二合一笔记本MateBook E 系列限时至高立省500元，限量赠蓝牙鼠标，晒单限量赠扩展坞，享12期免息!

华为MateBook E Go轻薄机身仅重710g，灵活应对多场景需求

首先来说华为新发布的二合一笔记本华为MateBook E Go，它拥有两个版本，性能版支持Wi-Fi，标准版支持全网通。以华为MateBook E Go性能版为例，整机重量仅有710g，几乎是普通轻薄本的一半重量，机身厚度也做到了惊人的7.68mm。同时其配备2.5K分辨率 、12.35英寸的原色LCD大屏，拥有88%屏占比、支持P3电影级广色域、400尼特最高亮度以及性能版支持120Hz的高刷新率。如此扎实的硬件配置，几乎可以满足用户常见的工作需求。

对于从事设计类职业的用户来说，往往对屏幕素质的有着高要求。不同屏幕之间的颜色不统一，会给设计工作带来巨大影响。华为MateBook E Go性能版支持华为的多屏同色技术，无论手机还是平板都能呈现一致色彩。

续航一直以来都是移动设备的痛点，但是华为MateBook E Go性能版带来了更优的续航表现，可以连续播放14小时的本地视频(1080P)，续航时长大大提升。同时65W的快充功率补电50%仅需30分钟，为二合一青年移动办公消除续航焦虑。

不少用户往往有着十分频繁的出差需求，在路途中处理工作是常见的情况。传统笔记本往通常需要用户将笔记本放在高铁的小桌板上，此时手部没有着力点导致办公体验极差。而华为MateBook E Go可以将分离式键盘放在腿上，即使身处在外，也要舒适工作。

对于学生群体而言，除去学习之外，还有强烈的娱乐需求。这就导致很多学生用户经常会在笔记本产品之外，配备一台平板设备，以解决例如床上等场景的娱乐需求。华为MateBook E Go性能版的轻量化设计，拆掉键盘，完全可以充当用户的平板设备，提供更加人性化的使用体验。

三大创新科技功能，重塑设备联动新体验

为给用户带来更智慧便捷的协同体验。部分手机升级HarmonyOS 3后，华为MateBook E Go性能版可以与其实现“横屏大窗口”功能，在多屏协同时，华为从底层优化手机在电脑中的显示方式，微博、淘宝等应用可以在多屏协同状态下以平行视界的形式呈现，能够显示更多内容，充分利用华为MateBook E Go性能版的优秀大屏。

华为还为多屏协同赋予了更多可能性，以革新不同设备间的文件传输方式。当用户还在使用文件传输助手传送文件时，华为MateBook E Go性能版就已经可以通过超级中转站实现更加轻便的传输方式，用户可以长按拖拽多类型文件到超级中转站中，即可实现跨设备跨应用直接调取，大大降低传输文件的不便，提升工作效率。尤其是在办公中，可以帮助用户告别过往繁琐的传输方式。

联网方面，华为MateBook E Go性能版支持多设备通信共享。尤其是出门在外需要用到网络时，华为MateBook E Go性能版可以共享华为手机的移动网络，电脑也就获得了手机的通信能力。没错，是通信能力而非单一的网络共享。用户可以在华为MateBook E Go性能版中收发短信、接听电话，俨然就是一台放大版的华为手机，二合一青年可以专注屏幕上的内容，无需分心手机信息。

专业级硬件，让专业的设备干专业的事

华为MateBook E Go性能版支持华为M-Pencil(第二代)手写笔，配合华为在软件上的优化，实现全局批注、一键摘录、截图等等快捷功能。二代笔还支持4096级别的压感，可以为用户的设计工作提供专业的使用体验。对于不少二合一青年而言，搭配华为手写笔无论是上课还是开会期间都可以告别键盘，充分发挥华为MateBook E Go性能版的便捷，带来极致的手写体验。

对于设计师而言，使用华为MateBook E Go性能版，只需要拆下键盘，将屏幕平放在桌面上，配合华为M-Pencil(第二代)手写笔，就能立刻开始自己的创作之旅。省去用户配置额外的数位板，让整体操作更加顺畅、便捷，提升工作效率的同时，也让体验更加统一。

华为MateBook E Go性能版从硬件到软件的统一性，让这款二合一设备带来远超笔记本和平板的单一体验，足以满足二合一青年的学习、工作以及娱乐需求。尤其是亲民的价位，华为MateBook E Go性能版几乎提供了一切用户需要的功能。

华为MateBook E：更专业的移动办公生产力工具

作为华为旗舰级二合一笔记本，华为MateBook E搭载第11代英特尔®酷睿TM处理器和OLED原色全面屏，商务属性更强。在屏幕尺寸方面略大于华为MateBook E Go达到12.6英寸，P3电影级广色域、1000000：1高对比以及600尼特最高亮度，无一不在体现这款产品足够旗舰的定位。800万像素的前置摄像头可以为用户提供更加专业的会议体验，配合支持智能降噪的四麦克风，将专业二字诠释地淋漓尽致。

对于商务人士而言，华为MateBook E稳重内敛的设计加上足够扎实的硬件配置，无论是连接键盘后的专业笔记本办公，平板模式下的批阅文件，还是创作模式下配合华为M-Pencil(第二代)手写笔进行写画创作，都可以获得最佳用户体验。此外，再配合华为完善的产品生态，软硬件深度结合让华为MateBook E获得1+1>2的体验，充分应对工作场景中的任何需求。

总结

如今市场上开始涌现越来越多的二合一笔记本产品，作为多形态产品，往往十分考验厂商在软硬件结合方面的能力，华为凭借多年深耕，交出了华为MateBook E系列这样一份近乎完美的答卷。随着越来越多二合一青年和移动办公用户开始青睐二合一产品，未来的二合一产品凭借出色的设计加上足以应对多场景需求的能力，或将取代轻薄本成为年轻人的首选，这种连可办公、拆可生活的形态转换，也愈发符合年轻人个性化的生活和工作追求。

时值双12，作为今年最后一个声势浩大的电商购物节，有相当一部分用户想趁此机会购买一台二合一设备用来犒劳自己一年的辛苦，华为也在华为官方商城开启活动，双12二合一笔记本MateBook E 系列限时至高立省500元，限量赠蓝牙鼠标，晒单限量赠扩展坞，享12期免息!喜欢二合一设备的用户，千万不要错过!