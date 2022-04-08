LG gram +view便携显示器日本上线 约合2300 RMB

作者：夏初

【天极网笔记本频道】便携式显示器是出现很早的一个品类，这类产品的设计初衷主要是更方便用户在移动场景、户外场景扩展屏幕，实现更大的显示面积。既然是便携显示器，这类产品就一定要在保证尺寸的前提下减轻重量，方便携带。而由于大部分便携显示器并没有算力，其功能定位在一定程度上与大屏轻薄本和平板电脑有所重合，但厂商还是会选择推出这样一个类别的产品，满足部分用户的需求。

行业知名屏幕大厂LG近日也推出了自家的便携式显示器设备。这款产品被命名为LG gram +view 16MQ70便携式显示器，将于本月中旬开始在日本销售。熟悉LG产品线的朋友们一听就明白，“gram”正是LG旗下笔记本产品线的名称，用“gram”为这款便携显示器命名也能看出LG扩展产品序列的构想。

此外，这款显示器也确实很像gram笔记本的B面，从对比图可以看出，gram +view便携式显示器无论是边框宽度还是下巴尺寸都与gram笔记本十分相似。整个便携式显示器的尺寸也与和16英寸的LG gram笔记本电脑基本相同，重量为670克，官方为gram +view附带了盖板支架，总重量在990克左右。很符合便携的设计需求，可以塞进背包里面。这个重量与联想ThinkPad X1 nano很像，作为轻薄商用本来说，X1 nano甚至要更轻一点，只有907克左右，不过X1 nano尺寸只有13英寸，16英寸的显示器确实要大上不少。

gram +view便携式显示器可以连接到笔记本电脑上，作为笔记本显示器的扩展，提高多任务的生产率。

gram +view携式显示器通过Type-C端口供电，也可以通过LG gram笔记本供电。屏幕采用IPS面板，覆盖99%的DCI-P3色域，拥有1677万色色深，350nit亮度，对比度1200:1 对比度，分辨率为WQXGA(2560×1600)。由于采用了不反光的表面处理，最大限度地减少了反射和眩光，这使得该屏幕在户外和其他阳光照射的环境中更容易看清楚内容。

主机尺寸为360×246×8mm，重量约为670g(仅主机)。估计市场价格约为45000日元，约合人民币2300元。