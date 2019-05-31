Computex2019|华硕双4K屏笔记本电脑惊艳四座

作者：龚美林

【天极网笔记本频道】在今年的台北电脑展上,华硕推出了多款新品智能硬件以及一系列限量版设备。亮相的新品包括新版本的ZenFone 6 Edition 30智能手机、一台便携式显示器和几款笔记本电脑。其中，一款双4K屏笔记本电脑ZenBook Pro Duo凭借自身魅力，吸引了不少参观者围观，各大媒体也争相报道。

ZenBook Pro Duo之所以备受关注，绝大部分原因在于它所装配的两个4K屏幕。除了15.6英寸OLED主显示屏外，它还有一个辅助的“ScreenPad Plus”屏幕，它位于键盘的正上方，和键盘平分整个键盘板。有媒体人甚至在体验产品后发出，“ZenBook Pro Duo辅助屏幕的分辨率是苹果Touch Bar的32倍”的感慨。

华硕ZenBook Pro Duo主屏幕是15.6英寸4K超高清(3840×2160)OLED HDR显示屏，并配有14英寸4K(3840×1100)Screen Pad Plus显示屏。它采用第九代英特尔酷睿i9八核处理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 2060光追显卡，AmazonAlexa语音控制功能也包含在内。

华硕ZenBook Pro Duo笔记本电脑的两个屏幕都有触摸功能，用户可以用手指或屏幕上的光标将窗口从一个移动到另一个。它附带了华硕的应用程序，不过你也可以添加第三方应用程序，如Netflix、Spotify、Facebook等等。

据了解，华硕在去年的ZenBook Pro 15中首次推出了双屏设计。想象一下，一台笔记本电脑的触摸板可以同时作为电话屏幕，这样的设计将会提升用户体验。在本次台北电脑展上，华为再次用科技创新证明了自己的实力，相信在未来它还会为消费者带来更多的惊喜。