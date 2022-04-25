逐浪前行，华为终端业务全面进军商用领域，开辟和引领智慧办公“蓝海”！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】2022年4月20日，在华为终端商用办公新品发布会上，华为宣布全面进军商用领域，并将“消费者业务”更名为“终端业务”。

全新的华为终端业务除继续为以往大众消费者提供高品质消费产品以外，还将目光进一步转向政府和各类企业，依托华为强大的软硬件生态融合能力，通过持续更新和丰富笔记本、台式机、显示器、平板、打印机、智慧屏、穿戴等七大商用产品矩阵，以品质、智慧、可靠三大DNA，重点为政府及教育、医疗、制造、交通、金融、能源等行业提供定制化、场景化解决方案，推动商用办公迈入全场景智慧体验时代。

数字化转型成各行业共识，华为商用解决方案接连落地

在《2022政府工作报告》和今年全国两会上，“数字经济”一词频频出现，成为所有人的重点关注话题。大家指出，要推动数字经济和实体经济融合发展，把握数字化、网络化、智能化方向，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条改造等。面对数字经济的不断渗透和深入，企业数字化转型已然成为各行各业的发展共识。

华为终端全部商用产品均通过严苛品质测试，同时利用华为云服务全面加强数据管理，并拥有专属服务体系，已经快速在政府和各类企业中实现方案落地，实现了诸如无纸化办公、智慧课堂、智慧会议、煤矿作业安全协同、保险金融客户一站式移动管理等数字化升级。

针对政府和企业中的移动办公场景，员工对于移动生产力工具的使用需求愈发强烈。华为商用平板系列采用极致轻薄化设计，同时得益于HarmonyOS加持，可以实现跨设备多屏协同和文件管理。国家电网有限公司使用华为平板 C5轻松实现了无纸化办公，让日常材料分发、会议纪要批注等变得更便捷高效;

在教育行业中，华为和山东智学慧教信息科技有限公司合作打造的“智慧课堂”解决方案，已经在山东二七一教育集团成功落地，从而实现了更便捷智慧的教育方式：一键分发老师课件;定制化桌面统一课堂管理;创新Cast+投屏技术，让学生作业即时展示等。

在金融保险、医疗等服务行业，利用华为商用穿戴设备不仅可以让客户和病人实时了解自身健康状况，养成健康习惯，同时连接到华为平板等产品中，能够帮助招商、人寿、医院等企业机构更方便直观的管理和维护用户数据，从而不断优化保险方案或者服务水平。

而在煤矿企业中，华为联合北斗天地股份有限公司推出矿井员工安全协同解决方案，通过华为可穿戴手表等帮助井下作业人员实现体征监测、心率异常预警、位置定位、SOS紧急求救等功能，为矿产和员工的生命财产安全提供坚实有力的保障。

打造全场景智慧体验，华为终端商用产品家族悉数亮相

延续此前华为消费级业务在产品打造上的深厚技术实力和经验积累，并针对商用领域内不同职业客户群体的特殊定制化需求，以及多个设备间的协同统一工作，华为以HarmonyOS系统生态基石，在此次发布会上悉数亮相全新商用产品家族系列，旨在为商用用户打造出色的全场景智慧办公体验。

华为商用笔记本MateBook B系列：轻薄便携，高品质商务首选

华为 MateBook B系列是专为办公用户打造的轻薄商务旗舰。它采用铝合金一体化金属机身，拥有简约外观和高端质感，随身携带毫无压力。搭载第11代英特尔®酷睿™系列处理器，拥有德国莱茵护眼认证和独立TPM2.0安全芯片，内置自带华为应用商店，全面打通PC端和移动端之间的生态隔阂，可以实现多屏协同、跨设备文件管理等专业强大功能，是高品质商务办公首选搭档。

华为商用台式机MateStation B系列：紧凑化机身，智慧化系统

针对政府和企业中愈发拥挤和杂乱不堪的办公空间，华为商用台式机MateStation B系列拥有紧凑化机身设计，体积不到传统台式机的1/3，助力办公空间变得更加简洁多余。同时，HarmonyOS的智慧加持能使用户无需蓝牙和数据线即可在台式机和台式机、台式机和各类移动设备之间高速传输各类文件资料，大幅提高办公效率。

华为平板 C系列：稳定流畅性能，丰富强大生态支持

平板电脑是当下移动化办公必不可少的“伙伴”之一。华为平板 C5采用10.4英寸2K分辨率高清全面屏，轻薄大气凸现商务精英风范;预装HarmonyOS 2系统不仅带来稳定流畅的长久性能保证，并且还可以实现平行视界、华为分享等互联互通生态体验。另外，它还支持外接键盘、手写笔等配件，完美应付企业日常移动化办公和教育等场景需求。

华为商用智慧屏 B系列和华为商用显示器

在酒店展览、企业会议、教育培训、金融产品介绍等众多高频场景中，智慧屏所发挥出的作用巨大。华为商用智慧屏 B系列除了拥有极窄全面屏工艺设计以外，它还针对以上各类特殊场景专门定制开机管理、开机信号源设计、频道列表管理等功能方案，更好匹配企业个性化需求。

华为商用显示器B3-24系列 ：精巧机身，护眼全面屏

华为商用显示器采用23.8英寸全高清护眼屏幕，外观简洁美观，既能提升整个办公空间颜值，又能为用户显示高清内容，同时大幅环缓解长时间用眼疲劳，保护视力。

华为商用穿戴Watch B5系列：坚固材质工艺，定制化功能设计

华为 Watch B5继承了华为消费级智能手表的优异做工设计，它采用超清屏幕和高级不锈钢材质，更加坚固耐用同时为用户提高超长续航表现和稳定精准的各项健康指标监测。

另外，作为华为首款企业定制版智能手机，它在外观及包装盒、表盘表带、系统开机Logo动画等方面均支持创意定制，并且由专业人员对接，用原厂高标准质量充分满足不同企业的各类特殊要求。

行业数字化和智能化转型升级浪潮愈演愈烈，2022年受到各种政策利好的环境驱使下，越来越多的企业开始主动加速拥抱这一历史进程。此时，华为精准洞察到先机，率先完成业务更名，全面进军商用领域，不仅会延续过去自身极其强大的消费级业务能力，实现新业务、新方向下的突破和增长，同时也将以高品质设计、智慧体验、可靠质量的产品创新为商用办公领域注入新的活力，加速政企用户迈入未来全场景智慧办公时代，助推整个行业向前演进和发展。