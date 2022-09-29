智能技术驱动下一代PC变革

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【天极网笔记本频道】如今的工作场所日新月异，文化的转变让企业越来越重视灵活办公，同时提倡多场景办公模式。这一切都很大程度归功于技术创新和投资，它提高了员工的工作效率和协作水平，进一步巩固了混合办公模式的地位。

技术投资关乎员工的整体福祉。根据戴尔2020年的一项名为“Brain on Tech”的调研：拥有新兴技术和现代化、反应灵敏的智能软件及服务的员工，平均每天的工作效率可以提升37%。除此之外，创新的技术也会对员工的工作体验产生积极的作用。

重新定义PC体验

在混合办公模式时代，一些企业正依靠单一技术来应对团队线下和线上的工作需求，许多企业仍在评估办公室集中办公和远程工作模式，因此员工必须在工作场所和设备之间来回切换，而IT部门只能提供有限支持(或者无法支持)。在这种情况下，一旦出现底层技术问题，就会加剧员工的疲劳感和挫败感。

因此，用于混合办公环境的设备不能仅局限于开机可用，而是应该能够改善员工的工作方式。混合办公模式对PC的要求极高，大量的视频会议和持续的多任务处理需要更高性能、更智能的系统。用户的体验不再仅仅与PC本身有关，优质的PC体验还需要可靠的生态系统支持。该系统能够在用户与设备的每一个接触点上实现无缝、有意义的连接，让我们在居家办公、移动办公和办公室工作之间来回切换时，保证体验的连续性。如今在实现这一目标的路上，戴尔已经取得了巨大的进步。例如人工智能技术的应用就有力证明了技术可以为用户提供无摩擦的接触点，全面提升PC用户体验。

为PC量身打造的智能技术

人工智能的发展已成为PC进步的一个关键因素，而人工智能的功能必须以人为中心。拥有人工智能附加功能的PC正变得比以往任何时候都更加个性化。人工智能通过创造真正的定制化、个性化体验，最大限度地减少不必要的工作负荷，同时做到开箱即用。但这只是人工智能发挥作用的冰山一角。人工智能正在切实全面地提升PC，不仅改变用户的连接、协作和工作方式，还能改变用户呈现的形象和声音。

戴尔正在通过Dell Optimizer戴尔智能调优软件实现这一目标。这是一款由人工智能驱动的、安全的软件，旨在带来更加智能化、个性化的体验。

下面通过几个举例，简单介绍戴尔人工智能技术如何在“幕后”为您重新定义PC体验。

远离噪音干扰：混合办公模式下，人们需要随时随地开展工作，而环境噪音会对虚拟会议产生负面影响，引起紧张、尴尬的情绪。戴尔人工智能加速器能够识别背景声音，为参与通话的所有与会者消除环境噪音。它还有助于提高音频质量和提高输出音量，减少失真。

判断应用优先级：多任务处理的工作流程，可能造成员工的PC因同时运行过多应用而不堪重负。戴尔人工智能技术能够通过分析用户行为，化繁为简。它能够根据网络高峰优化应用，或判断用户在工作流程中的节点，按照所在节点的应用优先级安排系统资源。

幕后帮手：戴尔人工智能技术能够在GPU和CPU之间自动分配工作负载，保持用户的日常工作不受干扰。它能够分析用户的数据使用习惯、最常用的应用程序及其对CPU的负载，让用户的PC发挥最大的个性化性能。

智能延长续航：每个人都有不同的电池使用习惯，有的一整天插着电源，有的在机场工作耗尽电池，还有的晚上忘记充电。戴尔商用PC可以通过算法监测用户的充电频率和时间，以优化电池性能，延长运行时间。

守护用户隐私：即使是远程工作，戴尔人工智能技术也可确保数据安全。Dell Optimizer戴尔智能调优软件的智能隐私功能可以识别是否有旁观者，并隐藏屏幕上的信息。

人工智能驱动变革

这些功能可能听起来简单，但在这个混合办公模式与数字化进程不断深入的新时代，智能化、个性化的功能将产生深远影响。在数字化转型大势之下，商用PC市场增长的驱动力将从主要依靠“设备换新”，转向“满足数字化转型新需求”，商用PC从传统的办公生产工具转型为业务赋能工具。通过在产品形态、计算性能、交互方式、协同扩展能力及安全可靠性等方面的创新提升，切合数字化转型所需，驱动业务发展。

借助人工智能技术加持，戴尔Latitude、Precision、OptiPlex等全线商用产品已经帮助客户提升整个企业的生产力和效率，在关键时刻取得重大成功，成为企业在混合办公时代加速拥抱数字化转型的强力工具。

关于如何以及在哪些领域使用人工智能来丰富PC体验的探索仍处于萌芽阶段，但是人工智能应用将持续发展。戴尔也将继续研究混合办公环境中的用户行为以及人与技术之间的动态关系，以得出极具价值的洞见，促进人工智能技术的发展，让人工智能技术造福更多领域。