戴尔全新灵越系列笔记本发布：12代酷睿H系列+RTX 3060，性能更强

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】6月7日戴尔推出全新灵越系列笔记本，覆盖13.3英寸、14英寸和16英寸机型，其中16英寸的灵越16 Plus可选12代酷睿H系列处理器、RTX 3060独显、最高64GB内存，不仅是满足日常办公需求，还可以应对影像内容创作等高性能应用场景。

戴尔科技集团终端产品部主流PC业务副总裁及总经理Kevin Terwilliger表示：“我们生活在这样一个世界：人们尤其是年轻人，渴望与亲朋好友以及整个世界自由轻松相连，创造性地表达自我、展示个性。这正是我们灵越系列的灵感源泉，同时把生产力和质量置于首位，赋予消费者自由表达的能力。”

灵越16 Plus

戴尔灵越16 Plus采用深绿(深海墨石)配色，仍旧是简约时尚的外观设计，配备了长宽比为16:10、分辨率为3072x1920的16英寸屏幕，支持100% sRGB色域、Dolby Vision，同时经过TüV Rheinland认证的ComfortView Plus硬件可在不牺牲画质的情况下减少有害蓝光辐射，配合减少频闪的直流调光技术，缓解长时间观看的用眼疲劳。音频方面，该机提供了四扬声器设计，支持Dolby Atmos，确保更具代入感的视听体验，结合内置支持AI背景降噪、回声消除的双麦克风，支持时域降噪和宽动态范围的FHD摄像头，满足视频会议等使用需求。而且，摄像头配备隐蔽快门，更好地保护隐私安全。

配置方面，灵越16 Plus可搭载12代酷睿H系列处理器、可选支持NVIDIA Studio工具套件的RTX 3060显卡，最高选配64GB DDR5 4800MHz内存。对于影像内容创作者或专业平面设计用户而言，可以带来更高效率，让大型工程启动、加载、编辑更顺畅。配合2.05kg、薄至16.95mm的机身尺寸，兼顾生产力和便携性。灵越16 Plus还配备了高精度无缝触控板，在移动场景下使用更方便、高效。有数据显示，越来越多的用户不仅会拍摄视频，还会对视频剪辑创作，同时也有更多用户将社交媒体创作作为职业，因此灵越16 Plus等高性能轻薄本近两年有了更大的市场空间。

不仅是性能，为保证稳定性，灵越16 Plus在散热方面也有升级，拥有2个风扇、多达5个散热管，戴尔表示其出风口面积比上一代增加了15%。接口方面，可提供1个3.5mm耳机几口、2个USB 3.2 Type-A、1个SD卡槽、1个HDMI 2.0、1个雷电4(USB C)。

灵越14 Plus

灵越14 Plus提供浅色(银河星迹)和深色(深海墨石)两种配色，薄至16.15mm，重量约1.68kg，配备16:10、2240x1400分辨率的14英寸屏幕，可搭载12代酷睿H系列处理器、RTX 3050、16GB DDR5 4800MHz内存以及512GB SSD，同样有高性能且便携性更加出色。

接口方面，提供2个USB 3.2 Type-A，1个雷电4，1个3.5mm耳机接口，1个HDMI 2.0，1个microSD卡槽。

值得一提的是，灵越14 Plus和灵越16 Plus的部分配置机型也已通过英特尔Evo认证，因此可以支持快速唤醒、长续航、快充的Evo认证的领先特性。

灵越13 Pro、灵越14 Pro、灵越16 Pro和灵越二合一笔记本

灵越系列以及灵越二合一笔记本提供了丰富的配置组合，可以满足日常办公、内容创作及影音娱乐需求，同时银河星迹、春日新茶或冰冷莓粉等配色，提供了更加个性化、时尚外观，配合13、14、16英寸等多种规格，无论是便携性还是颜值又或者性能，有更多定制化选项。

戴尔介绍，该系列产品屏幕尺寸、分辨率(FHD+，2.2K，2.5K，3K)均有多种规格，配置方面可搭载12代酷睿或锐龙5000系列，还可选指纹识别器、背光键盘等。另外，DC调光和德国莱茵认证的防蓝光解决方案，选配ComfortView Plus硬件等还可保证用眼健康舒适。

同时在视频会议、在线课程方面，全新灵越系列内置全高清网络摄像头以及采用降噪技术的双麦克风。另外，灵越14二合一笔记本的触控板较上代增大了14%，还可选配的主动式触控笔，提升交互及创作体验。

在可持续发展方面，全新灵越笔记本和二合一笔记本的表面均使用低VOC水性漆，包装组件90%由可再生材料制成。此外，所有灵越产品均享受软件、支持和服务，并为灵越Plus笔记本提供戴尔优先支持服务(Dell Premium Support)，消费者亦可升级选择Dell Migrate。

戴尔灵越14 Plus和戴尔灵越16 Plus已于6月7日上市，售价7999元起。全新灵越13 Pro、灵越14 Pro、灵越16 Pro和灵越14二合一笔记本现已在中国上市。618期间戴尔也将带来一系列优惠活动，有购机需求的网友不妨关注一下。