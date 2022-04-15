M2芯片将采用3nm技术，苹果Mac产品线更新规划预测

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】4月15日消息，根据最近的开发者日志，苹果已开始对几款搭载下一代M2芯片的新款Mac电脑进行广泛的内部测试。苹果正致力于开发搭载自主处理器芯片、性能更强大的电脑产品。

日志中提到，苹果正在测试至少九款新的Mac电脑，这些产品搭载基于M2的四种不同规格处理器芯片。测试中使用了来自App Store的第三方应用。这一举措是产品开发过程中的关键一步，表明新款电脑产品可能会在未来几个月内发布。

在与英特尔芯片分道扬镳之后，M2是苹果在计算机处理芯片领域的最新尝试。苹果正逐步用自主开发的处理器芯片取代英特尔芯片，目前则希望通过更先进的产品线来取得进一步的优势。

在经历了过去多年的缓慢增长之后，苹果的Mac电脑业务过去两年出现复苏。这在一定程度上受益于企业员工因居家办公而购买新设备。该业务在苹果的上个财年实现了352亿美元的营收，约占苹果总营收的10%。

不过即便这些新款Mac电脑的测试很顺利，也不能保证所有型号最终都会发布，苹果的发言人拒绝对产品发布计划置评。

据了解，正在测试的新款Mac包括：

一款代号为J413的MacBook Air，搭载M2芯片，包括8个CPU核心和10个显示核心。相比之下，目前在售的MacBook Air拥有8个显示核心。

一款代号为J473的Mac mini，搭载M2芯片，芯片参数与以上MacBook Air相同。此外还有一款测试中的Mac mini搭载了M2 Pro芯片，代号为J474。

一款代号为J493的入门级MacBook Pro，搭载M2芯片，芯片参数也与以上的MacBook Air相同。

一款代号为J414的14英寸MacBook Pro，搭载M2 Pro和M2 Max芯片。M2 Max芯片拥有12个CPU核心和38个显示核心，相比之下当前在售的型号拥有10个CPU核心和32个显示核心。此外这款电脑还配备了64GB的内存。

一款代号为J416的16英寸MacBook Pro，搭载M2 Pro和M2 Max芯片。这款MacBook Pro的M2 Max芯片参数与14英寸MacBook Pro相同。

一款代号为J180的Mac Pro，搭载的芯片是Mac Studio中使用的M1 Ultra的升级产品。

苹果还在测试一款搭载M1 Pro芯片的Mac mini，这个处理器与入门款14英寸和16英寸MacBook Pro中的相同。这款电脑的代号为J374。苹果还在测试M1 Max版本的Mac mini，但新款Mac Studio可能会让这些产品显得多余。

根据此前的媒体报道，新款MacBook Air、入门款MacBook Pro和新款Mac mini计划最早今年发布，至少两款Mac电脑计划在今年年中左右推出。新款MacBook Air很可能带来该产品线历史上最重大的一次重新设计，边框将变得更窄，并增加MagSafe充电功能。

开发者日志以往也曾准确预测即将推出的Mac电脑的硬件参数。去年，开发者日志显示，新款MacBook Pro搭载的芯片将是M1 Pro和M1 Max。

自2020年11月推出第一代M1芯片以来，苹果就没有再升级过MacBook Air、Mac mini或入门款MacBook Pro。不过去年10月，苹果推出了新款14英寸和16英寸的MacBook Pro。

另外有消息称，尽管台积电在公布一季度财报时继续表态3nm会在下半年投产，但消息称这里说的是第一代3nm，初步产能只有每月1到2万片。虽然苹果的确会在第一波便搭上快车，但iPhone 14系列的A16处理器赶不及且量级也不满足，取而代之的是M2处理器。