苹果展示M2芯片超高能效 四分之一功耗即可打平友商

作者：景博健

【天极网笔记本频道】北京时间6月7日凌晨，苹果召开了一年一度的WWDC，除了发布全新的iOS 16、iPad OS 16、watchOS 9、macOS 13等系统“全家桶”外，也带来了备受期待的M2芯片，而且在发布会上苹果也和3月份的春季发布会一样，和友商进行了各种对比，展现其超高的能效表现。

全新的M2使用了苹果优化后的ARM架构，采用5纳米工艺制造，拥有200亿个晶体管，比初代M1多了25%。同时还支持100Gbps的内存带宽和24GB的统一内存，这比M1的带宽多了50%。M2拥有采用4+4的8核设计，据说称比其前身Apple M1快18%，10核GPU与M1 的 8 核 GPU相同的功率水平下提供 25% 的性能提升，同时在最大功率下提供高达35%的性能提升。

苹果将M2的CPU 性能与“最新的10核PC笔记本电脑芯片”进行了比较，后者本质上是指三星Galaxy Book2 360中的英特尔酷睿i7-1255U，两设备都采用16GB RAM，M2在15W比酷睿i7-1255U快1.9 倍，并且还可以在能耗仅为四分之一的情况即可提供与微星Prestige 14 Evo中酷睿i7-1260P相同的性能，而两款处理器都满功耗的情况下，M2依旧有着其90%的性能，并且能耗要低很多。

而GPU这边，M2比酷睿i7-1255U中的Iris Xe Graphics G7 96 EU快2.3倍，并且可以在仅消耗五分之一功率的情况下达到后者的峰值性能。

其实可以看出，苹果芯片的最大优势并不是绝对性能，而是超高的能效，在低功耗的情况下能够提供更好的性能，这点是毋庸置疑的。不过，虽然看起来M2的性能确实很强，但问题在于，它与英特尔芯片面向的系统平台不一样，一个跑Windows，一个跑macOS，使用的软件大都不相同，其实这种比较我觉得更多只是存在“纸面”上，实际意义并没那么不大。