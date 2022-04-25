一款神器 成功让女票不再和我抢电脑

作者：MHWLP

【天极网笔记本频道】前一阵呢，我突然遇到了一个难题，每天下班回家吃完饭之后，我一般都会玩一会游戏放松一下，或者小加个班赶下工作进度，而女票最近突然迷上了某B站UP主，非得要抢我的电脑看视频，我们尝试了我这边玩游戏，她那边用另外一块屏幕看视频的方法，但她没法自由进行操控表示反对，我劝她用手机看，她劝我“耗子尾汁”，最终只能以我的妥协告终，乖乖的去玩手机。

但我觉得这不行，有问题咱得解决，最简单粗暴的办法就是再买一台电脑，我和她各玩各的，不过这就需要一笔比较大的投入，本着勤俭持家的原则，我迅速否决了这个想法，怎么能花钱呢？得想法子“白嫖”!一鱼都能两吃，那一机还不能两用嘛。于是开始四处找方案，首先想到是用虚拟机，然后单独加硬件设备，但由于是系统里套系统，性能损失会比较大，而且折腾起来很麻烦，果断放弃。

最后发现了一款非常神奇的软件―ASTER，它可以在一台PC里建立多个虚拟终端环境，只需加入显示器、键盘、鼠标、音箱等外部设备，就可以实现多人同时使用一台电脑，而且互不干扰，每边都相遇于一台独立的主机，也就是各玩各的，这不正好满足我得需求嘛，果断开整。

我用的是一台游戏本，搭载酷睿i7-12700H处理器，RTX 3060显卡以及16GB内存和2TB硬盘。之前我们说过，它会将电脑分为完全独立的几份，而每个部分需要一个账户登陆，所以先得去系统设置里添加第二个账户。

软件下载安装大家自行百度吧，我简单说下设置，通常设置里就是给两个终端分配账户，当然也可以不分配，这样开机后就会显示登录对话，自行选择登录哪个账户。

设置完账户之后，就可以开始给“两台”终端分配外设了，我给电脑外接了一个显示器、一套键盘、两个鼠标，加上电脑上本身带的，总共有一个自带屏幕、一个外接显示器(自带音响)、两套键盘、两个鼠标以及游戏本自带的扬声器。

分配方式很简单，直接拖拽相应的设备到终端下方就可以。这时候有小伙伴要问了，怎么区分哪个图标对应的哪个设备啊，很简单，你使用一下其中一个设备，周围出现蓝框的就是了，这点做的还是很不错的，完成分配后点击应用就OK了。最开始我以为外设分配好之后需要关闭软件后才能重新分配，不过其实即便是软件运行着，也是可以开启这款软件分配外设的。

其实到这基本就设置完了，另外那个扩展功能设置其实可以不去动，里面可以为两个账户分配IP，或者设置应用程序和文件夹的访问权限，如果你电脑里有些东西不想让分享电脑的人看见，可以在这里设置，我默认没动，毕竟我没有秘密(有秘密也不会让别人找到)。

之后只需要点击通常设置―启用ASTER并重启电脑。

现在我的电脑成功“裂开”了，两边分别用两个不同的账户登录，然后可以用刚才分配好的外设进行操控。

接下来进入测试环节，我的需求是一边在线看视频，另外一边玩游戏，所以测试就是终端2在线看B站1080P视频，终端1运行我经常玩的三款游戏《古墓丽影：暗影》、《赛博朋克2077》、《无主之地3》的测试。

每款游戏我都测试了2-3次，测试结果如下：

简单和电脑单独跑这三款游戏的结果对比了下，帧率下降最低的是13%，也有一些在20-30%，说实话比我想象中的表现要好，基本上不用降画面设置依旧可以流畅(60FPS+)运行，电脑一分为二计划成功!我也尝试了会终端2加了一些负载，比如在开启几个网页的情况下，本地再播放4K蓝光的视频，并开启软件HDR，终端1跑游戏，测试结果其实差距不大，只有几帧的差别，所以就不详细说了，所以只要终端2不去运行高负载的软件，看看视频，刷刷网页，终端1流畅游戏的问题不大。

那么要是两边都跑3A游戏呢，虽说我的酷睿i7-12700H+RTX 3060配置已经很给力了，但真要是面对Double份的负载还是有点难度的，最终在两边都为1080P分辨率，低画质的情况下，成功达成双平均60FPS+，中画质的话两边平均50FPS+，这个结果已经很不错了，如果你和女票都玩《英雄联盟》的话，一台电脑让俩人开黑应该没啥问题。

总的来说，ASTER的上手难度并不大，功能也确实蛮不错，让电脑成功“裂开”，实现一台电脑满足两个人不同的需求，而且体验基本不会受影响，不过前提是电脑的配置比较高，有足够的性能让两边分。配置相对低的话就得看两边的需求了，目前主流轻薄本的硬件配置，实现一边办公、另外一边刷网页看视频都是没啥问题的。其实这款软件有年头了，之前有一些电子阅读室和机房都用这款软件，毕竟看个书上个网负载都比较小，不要多高的配置，用它可以让一台电脑满足多人使用，节约硬件成本。

缺点也是有的，这款软件其实是收费的...虽然可以免费体验一段时间，但试用期过了之后就需要购买激活码，我在电商平台看了下，双用户1年是88，终身是240元左右，每增加一个用户再加100，不算便宜，但比再买一台电脑要省钱。当然，还有一个比这款软件收费更加悲哀的事情就是：我并没有女票和我抢电脑。