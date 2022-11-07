同价位“卷王” 2.8K OLED屏幕+标压酷睿i5，华硕无双到手仅需4999元

【天极网笔记本频道】一年一度的双十一终于来了，想要趁此机会入手笔记本的小伙伴注意了，今天就为大家推荐一款在兼具强悍性能、便携轻薄以及顶级屏幕等诸多亮点的产品―华硕无双，现在只要4999元即可拿下，堪称同价位的“卷王”，还可享受3期免息，晒单返京东E卡等福利。

作为华硕好屏的一员，无双配备了一块E4 OLED屏幕，分辨率高达2.8K，与传统轻薄本的1080P屏幕相比，有着更高的清晰度，画面更加细腻。而120Hz的高刷新率的加持，让我们在日常进行窗口拖动、网页滚动或是玩一些FPS游戏时，都能体验到更加流畅丝滑的感觉。同时，这块屏幕还有着100%P3专业级广色域、高达600nits的峰值亮度、1000000:1的高对比度、10bit的色深、Pantone色彩认证...在色彩、亮度、对比度都完胜一般笔记本的IPS屏幕。

无双的这块屏幕支持DC调光以及HDR模式下全亮度DC调光，还通过了TüV莱茵硬件级低蓝光认证、SGS Eye Care护眼认证等严苛的认证，守护用眼健康。

除了“卷”屏幕素质外，在性能上无双一样很“卷”。它搭载了英特尔酷睿i5-12500H标压处理器，4颗性能核心+8颗能效核心，12核16线程，最高睿频4.5GHz，18MB的三级缓存，功耗可达45W，对比传统轻薄本的低压处理器，能够释放更强的性能，配合上16GB双通道内存和512GB PCIe4.0 SSD，助力我们流畅办公。

而且非常重要的一点是，无双通过了英特尔Evo平台认证，它是英特尔建立的针对移动达人的笔记本认证标准，通过电脑制造商的合作，带领PC生态系统推动平台创新，为用户提供更美好的笔记本体验。为了保证极致的用户体验，英特尔Evo平台制定了极其严格的目标规范要求，涉及的种类和数量非常多，而且要求非常高，也都尽可能的贴合用户真实使用场景下的需求，能够通过认证的产品也就意味着它能够为消费者带来卓越的使用体验，超能轻薄本，认准英特尔Evo标。

作为一款大屏高性能轻薄本，无双薄至17.9mm，轻约1.8kg，让通勤和差旅的负担更小，可以轻松随身携带。而机身还有着丰富且高质量的接口，包含1个HDMI 2.0、2个雷电4(支持PD充电和DP视频输出)、1个USB 3.2 Gen1 Type-A、1个USB 2.0以及3.5mm音频插孔，方面我们连接键鼠、显示器等设备。而且雷电4接口的超大带宽也让它有着更大的扩展空间，能够连接8K分辨率的显示器、高性能的扩展坞，或是外接显卡扩展坞等等。

其它一些细节上，无双的电源按键集成了指纹识别，可以一键开机登录;Harman Kardon大师音效认证，让观影、音乐更为沉浸;配备实体遮罩的前置摄像头，守护用户隐私;视频语音双重降噪，暗光下也能有纯净画面，语音通话更清晰等等。

2.8K OLED高素质屏幕、12代酷睿标压处理器、英特尔Evo平台认证、双雷电4接口...无双轻薄本在同价位的竞争力可以说是非常强，不负其“卷王”之名，目前正值双十一优惠，想要入手轻薄本的小伙伴不要错过哦。

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