苹果10月新品前瞻：M2芯片iPad Pro登场，Macbook Pro配置升级

作者：景博健

【天极网笔记本频道】9月份的时候，苹果召开新品发布会，推出了四款iPhone 14系列新机，三款APPle Watch手表以及全新的AirPods Pro。而在这个月，苹果依然会有多款新品与大家见面，会涉及平板、笔记本等多条产品线，今天笔者就带大家提前了解一下。

全面升级的iPad 10

作为苹果的入门级平板产品，iPad凭借着较为低廉的售价受到了众多消费者的青睐，在10月份，这款产品将迎来一次算是比较大的更新。

目前iPad Pro、iPad Air以及iPad mini都已经采用了直角边中框的设计，这次的iPad 10也将向它们靠拢，使用中框，但它不会采用全面屏的设计，依旧会保留Home键，它应该也是最后一款实体按键iPad产品了。iPad 10将会搭载iPhone 12系列上的A14仿生芯片，这也意味着它能够支持5G网络，同时还会改为Type-C接口，可能会支持第二代Apple Pencil。

从曝光来看，iPad 10的升级和变化确实蛮大的，苹果或许会适当提升一下产品售价，当然也可能继续维持前代的价格，毕竟这款产品是很走量的，如果加量不加价的话非常有望受到广大消费者的青睐。

换芯不换样的iPad Pro

距离里上一代的iPad Pro发布已经过去了500多天，在10月份该产品预计也会进行一波更新，主要是核心配置以及一些细节上的升级。iPad Pro 2022依旧会有12.9英寸和11英寸两种版本，前者会配备 miniLED 材质屏幕，而后者则依旧是LCD屏幕，而外观设计上则会继续延续上一代。

而在核心配置上，iPad Pro 2022将会搭载此前运用在Macbook产品上的M2芯片，在性能上有着比较大的升级。同时，根据供应链的消息，此前机身上的三针智能连接器将会升级为四针，而且还会增加至两个，分别位于顶部和底部的边缘位置。由三针变为四针，可以扩展原本的传输带宽，很可能会为它带来全新的配件和功能。

基于全新升级的智能连接器，苹果可以会为其带来与MacBook上类似的MagSafe充电形式。后盖上的智能连接器将不仅可以为iPad快速充电，还能为连接到它的外部设备进行供电。同时，由于智能连接器的升级，苹果应该也会带来全新的秒控键盘，提供更加灵活的交互形态，并且为Apple Pencil 提供收纳空间。不过，与Type-C不同，四针智能连接器要更加封闭，目前看必须要配合官方的配件才能使用。

从目前的消息看，全新的iPad 2022相较于前代将会有着更强的硬件性能、更好的扩展性以及搭配上新秒控键盘的交互灵活性，加上功能逐步向macOS看齐的iPadOS16，苹果正在继续强化它的生产力属性。

常规迭代的MacBook Pro 14/16

除了平板产品线外，PC这边预计也会有新产品亮相，首先是全新一代的MacBook Pro 14/16。根据目前的消息，全新的产品在外观上不会有明显的变化，毕竟去年刚刚进行了重新设计，主要是进行配置上的升级。

其中标准版会搭载M2 Pro芯片，而顶配版本则是M2 Max芯片，这两款芯片依旧会采用更为先进的5nm工艺，并且相较于M1 Pro/Max提供更多的CPU和GPU核心，带来更为强劲的性能。

从目前的消息来看，算是一次比较常规的迭代升级，不过也有消息指出，由于供应链中断或其它因素，它的发布时间可能会推迟。

可能会出现的Mac mini

距离上次Mac mini更新已经过去了将近两年时间，而上上次则是在2018年，按照这个规律的话，新款很可能会在10月份正式登场。

目前关于这款产品的消息还是蛮少的，只是有消息称它依然会延续原先的外观设计，升级的重点还是核心配置，预计会搭载M2和M2 Pro芯片，提升硬件性能。

相较于苹果其它的PC产品，Mac mini相对较低的售价让它比较适合成为一款尝鲜的产品，让消费者用较低的成本体验苹果芯片的性能以及操作系统和功能等等。

写在最后

就目前的消息来看，苹果在十月份预计会带来iPad 10、iPad Pro 2022、新款MacBook Pro 14/16以及Mac mini共五款产品，其中变化最大的应该就是iPad 10了，外观设计和硬件配置以及功能上都有望获得升级，其它产品则基本都是核心配置上的迭代升级。另外，有消息称苹果10月份不会单独召开发布会来推出这些新品，而是通过发布相关新闻稿并直接上架的方式，这样会更加省事一些，不过该消息也尚未得到证实。