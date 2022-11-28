RTX 4080价格过高？或许事实并非如此

【天极网笔记本频道】自从英伟达公布RTX 4080价格以来，有关这张显卡定价的争议就没有断过。不论是科技UP主还是游戏玩家，纷纷声讨英伟达的定价策略，认为RTX 4080的性能提升完全配不上它的价格，这就是一张智商检测卡。但是在深究英伟达如此定价的本质之后发现，英伟达的定价从客观上来看，确实不厚道，但是主观上来说，却无可厚非。

首先来看看历年xx80显卡的定价，从GTX 1080的599美元到RTX 2080以及RTX 3080的699美元，再到RTX 4080直接1199美元的定价，可以看出相较上一代，RTX 4080涨价幅度高达72%，所以说RTX 4080的价格确实高到离谱，即使英伟达在发布会上声称RTX 4080在光追性能下相较前代提升2-4倍，同样不足以支撑其涨价幅度。

但是回看年初英伟达的表态，或许能发现这一切似乎都有迹可循。英伟达曾经声称，RTX 40系显卡将会和RTX 30系共存，并且40系显卡发布会上，英伟达给出的产品线是RTX 4090和RTX 4080领衔，其后才是RTX 3080这代30系显卡，也就是说在英伟达的计划中，RTX 40系显卡，至少目前的两款显卡并不是迭代产品，而是同代升级产品。RTX 4090和RTX 4080更应该被称为RTX 3090Ti升级版和RTX 3080升级版。

在理解这层意思的基础上，实际上就很好理解英伟达敢如此定价的理由。2018年，虚拟币市场首次矿难，英伟达显卡系列同样受到波及，无数显卡一夜之间跌到白菜价。今年虚拟币市场再次迎来矿难，本以为历史会重演玩家将会迎来平价显卡，可是显卡价格虽然迎来暴跌，但却更像是从离谱的价格回归正常售价，并没有如消费者预期中那般显卡市场面临价格体系崩塌。

其中很大一部分原因是，随着近年来深度学习以及AI领域的崛起，显卡群体早已悄然发生变化。以往推动民用显卡技术发展最大的动力就是游戏行业的兴起，游戏画面以及技术不断升级同样促使显卡不断迭代。

对于游戏玩家群体而言，不是所有玩家都会下血本配置一台高性能的PC，所以时至今日，最受欢迎的显卡依然是RTX 3060、GTX 1060这样的甜品级显卡，拥有RTX 3090Ti 40%的性能，价格却只有其16.7%，极高性价比决定玩家最终的选择。

因此英伟达在定价方面大部分型号都会更加倾向游戏群体，同时也会推出最强的旗舰显卡TITAN系列面向专业用户。但是如今专业领域需求的扩大，使得这部分用户对于显卡的多样性要求越来越高，英伟达自然不会忽视这部分用户。

在RTX 40系显卡发布会中，英伟达着重展示了该系列显卡在专业领域中的升级。这表明英伟达对于RTX 4080以及RTX 4090自始至终都有着十分清晰的定位，更加注重专业领域的民用显卡。

虽然RTX 4080在游戏性能上有着不小的提升，但是比起专业性能的提升，实在不值一提。这也是为什么所有从游戏性能角度出发的UP与用户都认为这款显卡是智商卡的重要原因之一，加上英伟达过于实诚的定价，RTX 4080仅有RTX 4090大约73%的性能，而定价刚好也是这样的比例，导致在游戏群体眼中，如此定价的RTX 4080完全背离了用户。

但结合英伟达此前的计划，RTX 40系和RTX 30系是并行的两个系列，是不同定位的两个系列，那么这样的定价就能说得通了。从英伟达的规划来看，目前两款RTX 40系产品定位专业领域，RTX 30系全系则是偏向游戏群体的游戏领域。

所以有关RTX 4080是不是一张智商卡完全是因为其命名混淆了用户，如果将其名字改成AITX 4080，那么对于很多用户而言这款显卡的定价将不会有现在这么大争议，不同定位的显卡自然就没有可比性。就像丽台显卡无法与RTX系列显卡来对比游戏性能一样，两者的侧重点不同，不能通过游戏性能来比较两者的定价。

仅凭RTX 4080在游戏性能中的提升幅度去评判其定价，还是稍显片面，RTX 4080不是一款面向游戏用户的显卡，自然在定价方面就不会照顾游戏用户。但这并不妨碍一些追求极致性能的用户花大价钱去购买这样一款产品，就像当初同样有游戏用户购买TITAN显卡用来娱乐一样。

最后说一下结论，RTX 4080是智商卡吗？对于游戏玩家而言，是的，9499的价格在基础游戏性能上甚至不如7999的AMD RX7900 XTX，但是RTX 4080开启光追后依然远超后者，可这并不能为如此高昂的售价开脱。

对于专业领域的用户而言，不是且十分值得购买，RTX 4080作为升级产品而非迭代产品的前提下，拥有比RTX 3090 Ti更高的专业性能和游戏性能，同时价格更低，这样看来RTX 4080更像是专业领域的甜点级显卡。

不过最终如何去定义这款显卡，还要看用户的具体需求，如果能完美契合用户需求且是该价位最优选择，那么RTX 4080无疑就是一款优秀的产品。