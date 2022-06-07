Mac玩3A不是梦 苹果macOS 13将生产力工具带入3A游戏时代

作者：夏初

【天极网笔记本频道】一直以来，苹果Mac设备都被视为强大的生产力工具――而并非是好的游戏设备，当然这与芯片、系统、底层架构有着密不可分的关联。不过在未来，这一“刻板印象”将会被打破。在北京时间7日凌晨，刚刚结束不久的苹果开发者大会WWDC22上，苹果在为消费者带来全新M2自研芯片的同时向广大用户展示了全新的macOS Ventura，在新系统的加持下，Mac设备将有条件运行像《生化危机：村庄》这样的3A大作。

整体来说，苹果终于凭借其自研M1和M2芯片以及Metal开发工具套件为自己开辟了一条通向3A游戏竞争者的道路。本次发布的macOS 13新增了Metal 3和MetalFX Upscaling工具，这两款工具将允许开发人员优化M1和M2架构的图形、纹理、帧速率和加载时间，为 Mac用户提供流畅、身临其境的游戏体验。MetalFX采样让开发者能够使用计算密集度更低的画帧，以此实现复杂场景的快速渲染，再运用分辨率缩放和时间抗锯齿优化画面，从而加速实现出色性能，为玩家带来更灵敏的操控与令人惊艳的画面。

苹果还为开发人员引入了快速资源加载API，在内存与图形处理器(GPU)之间建立了更直接的路径，能够最大限度缩短等待时间，让游戏可以轻松呈现高质量纹理与几何图形造就的广阔世界，带来逼真的沉浸式体验。

为了给Mac的游戏玩家带来更多信心，苹果宣布了几款3A 游戏，这些游戏将在今年晚些时候在MacBook、iPad和iMac上获得支持。包括《生化危机：村庄》《无人深空》以及《超级房车赛:传奇》。卡普空在发布会上宣布，MacBook Air用户将能够以1080p游玩《生化危机：村庄》，而Mac Studio用户将能够获得高达4K分辨率的游戏体验。

不过需要注意的是，发布会上官方并没有没有提到游戏帧数，M1或M2芯片超频之后的性能或者游戏发布日期;此外，我们也并不清楚Mac是否可以支持NVIDIA G-Sync或AMD FreeSync等可变刷新率技术。期待苹果未来可以公布是否有这些计划。卡普空官方向游戏玩家保证，《生化危机：村庄》将在“今年晚些时候”出现在Mac上。