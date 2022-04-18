华硕a豆14优惠大促 双版本3999元难逢敌手

作者：夏初

【天极网笔记本频道】作为一家老牌PC厂商，华硕在业内不仅拥有庞大的用户群体，同样也保有不错的口碑。近年来，华硕不断在年轻用户群体中彰显影响力，产品更加贴近他们追求自由的个性、潮流时尚的审美。

日前，定位年轻用户的轻薄本系列华硕a豆迎来大促，双版本力争4000元档位质价比王者。其中，采用R7-5700U处理器的华硕a豆14航天版促销价低至3999元，用户不仅可以享受三期免息优惠，下单即送原装包鼠标，同时还有晒单返E卡活动;另外一款i5-1135G7的a豆14酷睿版同样仅需3999元，享受晒单返现，赠送原装有线包鼠垫，最近准备换电脑的朋友们可不要错过啊!

a豆14 航天版：https://item.jd.com/100026173146.html

a豆14 酷睿版：https://item.jd.com/10037750097346.html

a豆14 航天版

近年来，我国天宫空间站建设迎来一个加速期，神舟十二号、神舟十三号的成功发射让国人振奋，华硕a豆14航天版的推出也体现出年轻人对中国航天精神的一份致敬。

从外观上来说，华硕a豆14航天版处处显露出航天元素。机身采用钛空银色配色，机身A面设计了摩斯密码、领导人寄语等元素，C面键盘区域采用了铆钉图案设计、定制键位，再到D面的激光雕刻图案，a豆14 航天版在外观设计上花了不少心思，航天元素与科技元素有机融合，满足了年轻用户的个性化审美追求。

a豆14 航天版的整体性能也有了很大的提升。本次AMD R7 5700U处理器版本拥有8核心16线程规格，在华硕AIPT加速引擎加持下，多核综合性能提升可达50%，日常学习、工作和娱乐不在话下，也能负载一定的图形、视频任务。

而需要注意的一点是，华硕a豆联名款是3999元价位唯一的锐龙5000 R7轻薄本，十分难得。

屏幕方面，a豆14 航天版搭载14英寸1920×1080分辨率IPS屏，100% sRGB;超窄边框设计带来85%屏占比，画面更沉浸。支持DC调光，用户也可以在MyASUS控制软件中开启护眼模式，有效减少屏幕蓝光，更加护眼。

最近这款a豆14 航天版将迎来惊喜大促，原价4299优惠仅需3999元，4月18、21日两天抓紧机会!用户不仅可以享受三期免息优惠，下单即送原装包鼠标，同时还有晒单返E卡活动，福利时间有限，记得参加哦!

a豆14 酷睿版

华硕a豆14酷睿版拥有幻金粉、极光白和钛空银三种多彩配色，同样也是基于年轻化、个性化的设计理念，对年轻人群体的审美可以说“很有心得”，品质感拉满，极具辨识度的同时也更符合年轻人的审美。

核心配置方面，a豆14 酷睿版采用第11代英特尔i5-1135G7标压处理器，4核8线程，再加上锐炬Xe显卡，畅玩LOL、DOTA2、CS GO等网游不在话下;同时华硕AIPT智能加速引擎技术也能给到支持，保持出色的续航、温度。

用户可以通过Fn+F快捷键针对多场景自由切换三种模式，耳语模式下风扇噪音<28db，能够带来更为安静专心的环境。均衡模式动态调节风扇转速，满足日常办公学习、休闲娱乐等场景，高性能带来高效生产力。而高能模式适合复杂的游戏、渲染功能，拉满CPU性能释放。

轻薄小巧机身搭配长续航电池，无论是带去学校图书馆还是去星巴克办公都不会产生额外的负担，而超高的颜值绝对是回头率最高的焦点。

a豆14 酷睿版i5搭配了16G运行内存和512G的PCIe固态硬盘。屏幕采用了覆盖100%sRGB高色域护眼屏，对比传统的45%NTSC色域屏幕，色彩鲜艳度提升50%，画面更准确，画图、看电影等场景时画面显示更生动鲜艳。

i5-1135G7版本a豆14酷睿版秒杀价仅需3999元，享受晒单返现福利，4月18、21日机会可遇不可求，心动不如行动，赶快来抢购吧!

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