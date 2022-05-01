半导体整体短缺可能会持续到2024年

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】近日，英特尔CEO帕特・基辛格(Pat Gelsinger)称半导体的整体短缺可能会持续到2024年。另外他也对外表示，预计公司将提前至2024年底实现处理器方面的领导地位。

就在本周，英特尔公布了该公司的2022财年第一财季财报。报告显示，英特尔第一财季营收为184亿美元，与上年同期的197亿美元相比下降7%;净利润为81亿美元，与上年同期的34亿美元相比增长141%。

在截至3月31日的这一财季，英特尔的净利润为81亿美元，与上年同期的34亿美元相比增长141%。

英特尔第一财季营收为184亿美元，与上年同期的197亿美元相比下降7%。英特尔第一财季运营利润为43.41亿美元，相比之下上年同期为36.94亿美元。英特尔第一财季运营利润率为23.7%，与上年同期的18.8%相比上升了4.9个百分点。英特尔第一财季毛利润为92.44亿美元，相比之下上年同期为108.54亿美元。英特尔第一财季毛利率为50.4%，与上年同期的55.2%相比下降了4.8个百分点。英特尔第一财季运营支出(研发、总务和行政支出)为61亿美元，与上年同期的50亿美元相比增长23%。其中，研发支出为43.62亿美元，相比之下上年同期为36.23亿美元;营销、总务和行政支出为17.52亿美元，相比之下上年同期为13.28亿美元;重组支出及其他费用为-12.11亿美元，相比之下上年同期为22.09亿美元。

按照部门划分，英特尔客户计算集团第一财季净营收为92.94亿美元，相比之下上年同期为107.23亿美元，同比下降13%;运营利润为28.27亿美元，相比之下上年同期的运营利润为42.88亿美元。其中，台式机业务营收为26.41亿美元，相比之下上年同期为27.70亿美元;笔记本业务营收为59.59亿美元，相比之下上年同期为69.56亿美元;其他业务营收为6.94亿美元，相比之下上年同期为9.97亿美元。

英特尔数据中心和人工智能集团第一财季营收为60.34亿美元，相比之下上年同期为49.40亿美元，同比增长22%;运营利润为16.86亿美元，相比之下上年同期的运营利润为17.06亿美元。

英特尔网络和边缘集团第一季度营收为22.13亿美元，相比之下上年同期为17.99亿美元，同比增长23%;运营利润为3.66亿美元，相比之下上年同期的运营利润为2.43亿美元。

英特尔加速计算系统和图形业务部门第一季度营收为2.19亿美元，相比之下上年同期为1.81亿美元，同比增长21%;运营亏损为3.90亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为1.76亿美元。

英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye第一季度营收为3.94亿美元，相比之下上年同期为3.77亿美元，同比增长5%;运营利润为1.48亿美元，相比之下上年同期的运营利润为1.71亿美元。

英特尔代工服务事业部(Intel Foundry Services)第一季度营收为2.83亿美元，相比之下上年同期为1.03亿美元，同比增长175%;运营亏损为3100万美元，相比之下上年同期的运营亏损为3400万美元。

英特尔第一财季其他所有业务营收为6700万美元，相比之下上年同期为17.24亿美元;运营亏损为2.65亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为25.04亿美元。

英特尔预计2022财年第二财季营收将达180亿美元左右，毛利率约为48%，据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师此前平均预期英特尔2022财年第二财季营收将达183.8亿美元。