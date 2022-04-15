酷睿i7+RTX 3050Ti畅玩新游 高颜值华硕天选游戏本5999元抄底带回家

作者：景博健

【天极网笔记本频道】今年可以说是一个3A游戏大年，先是备受期待的《消逝的光芒2》，紧接着又来了《艾尔登法环》，而想要获得好的体验，肯定离不开给力的游戏设备的支持。目前华硕天选2游戏本正在促销中，酷睿i7-11800H+RTX 3050Ti强力组合，还有144Hz高刷电竞屏，到手价仅需5999元，抄底正当时，快来GET你的全新游戏装备吧。

华硕天选2游戏本搭载了酷睿i7-11800H处理器，8核心16线程，最高加速睿频4.6GHz、三级缓存24MB，提供强力的性能支撑，搭配上英伟达RTX 3050Ti游戏独显，轻松应对日常办公娱乐和游戏体验。而且RTX 3050Ti支持硬件光线追踪，可以让玩家在游戏体验中获得更好地光影效果。另外还有DLSS 2.0技术加持，开启后可以有效提升帧率，进一步优化游戏体验。

天选2游戏本配备了冰川散热系统，采用双绝尘风扇+三出风口+三热管的组合，双绝尘风扇升级为83叶片，0.1mm散热鳍片带来更大散热面积，风量更大，搭配机身底部的蜂巢式散热设计，高效降温，为长时间高负载运行提供稳定支持，畅快游戏唾手可得。此外，玩家还能通过FN+F5模式，随时切换静音、性能、增强三种模式，不仅可以调节风扇转速，也能调节性能满足不同场景下的应用。

而且作为一款游戏本，天选2在外观设计上也非常与众不同，它将二次元潮玩和机甲风相融合，青色的A壳搭配上B/C面的白色面板，透露出满满的青春和活力，即便你是一名“颜控”玩家也绝对会爱上它。

天选2游戏本配备了一块15.6英寸FHD屏幕，144Hz高刷新率，显示更加流畅，而且还支持Adaptive Sync防撕裂技术，让游戏画面得到清晰、流畅、无撕裂的呈现，而且它还支持DC调光，无频闪更加护眼。值得一提的是，在拥有如此强悍配置和高刷大屏的情况下，其重量也仅为2.0kg，对于经常外出携带的小伙伴来说负担不会很大。

另外，华硕天选2游戏本内外都具有不错的扩展性，标配16GB双通道高速内存，非板载设计可以自行进行升级，最高支持升级至64GB;硬盘方面除了标配的M.2固态外，也预留了一个了M.2接口，供玩家自行扩展。外部则有着1个USB 3.2 Type-C接口(支持 DP1.4)、3个USB 3.2接口、1个千兆网口、1个HDMI 2.0接口以及1个3.5mm音频接口，完全可以满足大多数用户日常使用需求。

总的来说，华硕天选2游戏本有着强力的配置、超高的颜值、出色的扩展性等诸多亮点，并且现在仅需5999元，感兴趣的小伙伴赶紧抄底入手吧。

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